Mi az a disco dance aerobik, és miért egyre népszerűbb?

Egyre többen keressük azokat a mozgásformákat, amelyek nemcsak hatékonyak, hanem valódi élményt is nyújtanak. Magyarországon jelenleg a dance aerobik jóval több helyen érhető el, de a diszkós változata is egyre népszerűbb azok körében, akik jó hangulatban szeretnének edzeni. Mindkét irányzat a táncot és a fitneszt ötvözi, mégis más élményt kínál. Közös bennük, hogy a zenére végzett, koreografált mozgásnak köszönhetően szinte észrevétlenül telik az edzés. Sokunknak pedig éppen ez jelenti a legnagyobb vonzerőt: nem az órát figyeljük, hanem a zenét és azt, hogy egyre magabiztosabban követjük a mozdulatokat.

Az aerobik tánccal keverve nem csak sikerélményt ad, de kiváló mozgásforma és a stressz ellen is hatásos

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Disco dance aerobik: koreográfia, ami sikerélményt ad

Csonka Anita dance aerobik és dance step instruktor elismeri, hogy van különbséget a két típus között, de mindkét mozgásforma egy előre megtervezett mozgássorra épül.

– A dance aerobik órákon jellemzően egyetlen, folyamatos zenei mixre dolgozunk, míg a disco dance aerobikban több, a ’70-es és ’80-as évekből ismert disco sláger váltja egymást, így minden új dal új hangulatot és új koreográfiát hoz. Ez teszi igazán változatossá és játékossá az edzést – meséli a Fanny magazinnak a szakértő, aki azt is hozzáteszi, hogy az órákon nem a bonyolult koreográfia a cél, hanem az, hogy mindenki sikerélményt szerezzen.

A koreografált mozgásnak további előnye, hogy fokozatosan épül fel. Az első percekben elsajátítjuk az alaplépéseket, majd ezekből áll össze egy hosszabb mozgássor. Ha elsőre nem sikerül minden lépést pontosan követnünk, az sem jelent problémát, hiszen a mozdulatok ismétlődnek, így az óra végére szinte észrevétlenül belejövünk. Ez kezdők számára is magabiztosságot adhat, a gyakorlottabbaknak pedig lehetőséget arra, hogy egyre lendületesebben és nagyobb intenzitással mozogjanak.

Nemcsak a testünket, de a lelkünket is edzi

Akár dance aerobikról, akár disco dance aerobikról beszélünk, a pörgős zene és a folyamatos mozgás alaposan megdolgoztatja az egész testet. Javul az állóképességünk, fejlődik a szív- és érrendszerünk terhelhetősége, miközben a láb-, törzs- és vállizmok is folyamatosan dolgoznak. Az oktató kiemeli, hogy a rendszeres gyakorlás a koordinációt, a mozgáskultúrát, az egyensúlyérzéket és a testtartást is fejlesztheti. A lépéskombinációk és irányváltások ráadásul az agyunkat is megdolgoztatják, ami közvetve jótékonyan hathat a memóriánkra, koncentrációnkra. Miközben tehát észrevétlenül táncoljuk ki magunkból a felgyülemlett stresszt, a kardiómozgásnak hála egyre fittebbé és erősebbé válunk.