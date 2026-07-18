Agyserkentő ételek: ezt a 7 élelmiszert ajánlják a szakértők a memória javítására

A szakértők szerint nem szükséges különleges étrend-kiegészítőkhöz nyúlni ahhoz, hogy támogassuk az agy működését. Számos könnyen beszerezhető élelmiszer tartalmaz olyan összetevőket, amelyek kedvezően hathatnak az idegrendszerre.

Agyserkentő ételek: ezt a 7 élelmiszert ajánlják a szakértők

Fotó: HENDRIK SCHMIDT / DPA

1. Brazil dió

A diófélék kiváló forrásai az egészséges zsíroknak, amelyek fontos szerepet töltenek be az agysejtek szerkezetében és működésében.

A szakértők különösen a brazil diót ajánlják, mivel magas a szeléntartalma.

Ez az ásványi anyag erős antioxidáns, amely segíthet megvédeni a sejteket a káros oxidatív folyamatoktól.

Naponta legfeljebb három szem brazil dió fogyasztása ajánlott, akár önmagában, akár joghurtba keverve.

2. Csicseriborsó

A megfelelő fehérjebevitel szintén fontos az agy számára. A fehérjék aminosavakra bomlanak, amelyek az idegsejtek közötti kommunikációban szerepet játszó anyagok alapvető építőkövei.

A csicseriborsó olcsó és könnyen felhasználható fehérjeforrás. Készíthető belőle hummusz, salátába keverhető, vagy akár ropogós snackként is fogyasztható.

3. Áfonya

Az áfonya az egyik legismertebb, agyműködést támogató gyümölcs. Nagy mennyiségben tartalmaz flavonoidokat, köztük antociánokat és kvercetint.

Ezek az anyagok kutatások szerint csökkenthetik az agyi gyulladásokat, támogathatják az új idegsejtek kialakulását és javíthatják a memória szempontjából fontos agyi területek vérellátását.

A fagyasztott áfonya is jó választás lehet, hiszen tovább eltartható, és könnyen hozzáadható turmixokhoz, zabkásához vagy joghurthoz.

4. Zöld leveles zöldségek

A spenót és a kelkáposzta gazdag magnéziumban, B-vitaminokban és antioxidánsokban. Ezek az összetevők támogatják az energiatermelést és az idegrendszer megfelelő működését.

A zöld leveles zöldségek sokféleképpen elkészíthetők: kerülhetnek levesekbe, főételekbe, salátákba vagy akár turmixokba is.

5. Zsíros halak

A lazac és a szardínia jelentős mennyiségű omega-3 zsírsavat tartalmaz. Egyes kutatások szerint a magasabb omega-3-bevitel összefüggésbe hozható az Alzheimer-kórral kapcsolatba hozott béta-amiloid fehérjék alacsonyabb szintjével.