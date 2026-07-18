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élelmiszer

Agyserkentő ételek: ezt a 7 élelmiszert ajánlják a szakértők a memória javítására

45 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Egyre több kutatás vizsgálja, hogyan befolyásolja az étrend a szellemi frissességet és a hosszú távú egészséget. Az agy működését számos tápanyag támogathatja, ezért szakértők szerint érdemes bizonyos élelmiszereket rendszeresen beépíteni a mindennapi táplálkozásba. Az omega-3 zsírsavakban, flavonoidokban és antioxidánsokban gazdag ételek hozzájárulhatnak a memória, a koncentráció és a kognitív képességek megőrzéséhez.
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A szakértők szerint nem szükséges különleges étrend-kiegészítőkhöz nyúlni ahhoz, hogy támogassuk az agy működését. Számos könnyen beszerezhető élelmiszer tartalmaz olyan összetevőket, amelyek kedvezően hathatnak az idegrendszerre.

Agyserkentő ételek: ezt a 7 élelmiszert ajánlják a szakértők
Agyserkentő ételek: ezt a 7 élelmiszert ajánlják a szakértők
Fotó: HENDRIK SCHMIDT / DPA

1. Brazil dió

A diófélék kiváló forrásai az egészséges zsíroknak, amelyek fontos szerepet töltenek be az agysejtek szerkezetében és működésében.

A szakértők különösen a brazil diót ajánlják, mivel magas a szeléntartalma. 

Ez az ásványi anyag erős antioxidáns, amely segíthet megvédeni a sejteket a káros oxidatív folyamatoktól.

Naponta legfeljebb három szem brazil dió fogyasztása ajánlott, akár önmagában, akár joghurtba keverve.

2. Csicseriborsó

A megfelelő fehérjebevitel szintén fontos az agy számára. A fehérjék aminosavakra bomlanak, amelyek az idegsejtek közötti kommunikációban szerepet játszó anyagok alapvető építőkövei.

A csicseriborsó olcsó és könnyen felhasználható fehérjeforrás. Készíthető belőle hummusz, salátába keverhető, vagy akár ropogós snackként is fogyasztható.

3. Áfonya

Az áfonya az egyik legismertebb, agyműködést támogató gyümölcs. Nagy mennyiségben tartalmaz flavonoidokat, köztük antociánokat és kvercetint.

Ezek az anyagok kutatások szerint csökkenthetik az agyi gyulladásokat, támogathatják az új idegsejtek kialakulását és javíthatják a memória szempontjából fontos agyi területek vérellátását.

A fagyasztott áfonya is jó választás lehet, hiszen tovább eltartható, és könnyen hozzáadható turmixokhoz, zabkásához vagy joghurthoz.

4. Zöld leveles zöldségek

A spenót és a kelkáposzta gazdag magnéziumban, B-vitaminokban és antioxidánsokban. Ezek az összetevők támogatják az energiatermelést és az idegrendszer megfelelő működését.

A zöld leveles zöldségek sokféleképpen elkészíthetők: kerülhetnek levesekbe, főételekbe, salátákba vagy akár turmixokba is.

5. Zsíros halak

A lazac és a szardínia jelentős mennyiségű omega-3 zsírsavat tartalmaz. Egyes kutatások szerint a magasabb omega-3-bevitel összefüggésbe hozható az Alzheimer-kórral kapcsolatba hozott béta-amiloid fehérjék alacsonyabb szintjével.

A szakértők szerint érdemes hetente legalább két alkalommal zsíros halat fogyasztani. A konzerv halak is jó választásnak számítanak, mivel a puha halcsontok extra kalciumot és D-vitamint biztosíthatnak.

6. Étcsokoládé

Nem minden édesség káros: a magas kakaótartalmú étcsokoládé kedvező hatással lehet az agyműködésre.

A legalább 70 százalék kakaót tartalmazó étcsokoládé flavonoidokat, például epikatechint és katechineket tartalmazhat, amelyek segíthetik a kognitív funkciókat és az agy vérkeringését.

A szakértők szerint napi egy kocka étcsokoládé is elegendő lehet.

7. Extra szűz olívaolaj

Az extra szűz olívaolaj gyulladáscsökkentő tulajdonságai miatt szintén bekerült a szakértők ajánlásai közé.

Az olívaolaj támogathatja az érrendszer egészségét, amely szorosan összefügg az agy megfelelő működésével. Egy kevés olívaolaj salátákra locsolva egyszerű módja lehet annak, hogy rendszeresen bekerüljön az étrendbe.

 

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