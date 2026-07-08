Gondoltad volna? Egy tanulmány szerint jelentős súlygyarapodáshoz okozhat az alváshiány

A megfelelő minőségű és mennyiségű alvás kulcsfontosságú az egészség szempontjából, egy tanulmányból pedig most az is kiderült, az alakunkra sincs jó hatással az, ha nem alszunk eleget. Az amerikai Columbia Egyetem szakértői megállapították, hogy az alvás mennyiségének 80 perccel történő csökkentése hat hét alatt átlagosan 0,45 kg súlygyarapodáshoz vezetett, mialatt arra is rámutattak, mi állhatott az említett súlygyarapodás hátterében.

Hízáshoz vezethet az alváshiány (A kép illusztráció.) / Fotó: Unsplash

Hízáshoz vezethet az alváshiány

A tanulmányunk szerint a megfelelő alvás segíthet csökkenteni a súlygyarapodás és az elhízással összefüggő állapotok, például a szívbetegség és a cukorbetegség kockázatát. Az emberek hajlamosak a súlygyarapodásra felnőttkorukban, az elhízás pedig a szívbetegségek egyik fő kockázati tényezője

- magyarázta el tanulmány vezetője, Marie-Pierre St-Onge, a Columbia Egyetem orvosi tanszékének és az Emberi Táplálkozástudományi Intézetnek a táplálkozástudomány professzora.

Korábbi tanulmányok már kimutatták, hogy a súlyos alváshiány könnyen túlevéshez vezethet, ami hozzájárulhat a hízáshoz. A kutatók ezúttal egy realisztikusabb képet szerettek volna vizsgálni, amelyben az emberek huzamosabb ideig több mint egy órával kevesebbet alszanak.

A korábbi tanulmányok csak arra tértek ki, mi történik a legszélsőségesebb körülmények között, mialatt az nem derült ki, hogy az enyhe alváshiányban szenvedők, akik öt-hat órát alszanak éjszakánként, híznak-e

- tette hozzá St-Onge professzor.

A vizsgálat során 95 olyan felnőttet toboroztak össze, akik általában hét vagy nyolc órát alszanak, és akiket arra kértek, hat hét erejéig tolják ki 90 perccel a megszokott lefekvési idejüket, majd az azt következő hat hétben a szokásos mennyiségű alvásra térjenek vissza. Az alanyok csuklómonitort viseltek az alvás nyomon követése érdekében, mialatt feljegyezték a testsúlyukat, a derékkörfogatukat, és minden olyan tényezőt, amelyekről ismert, hogy növelik vagy csökkentik az étvágyat. A megfigyelés végén a szakértők arra jutottak, hat hét során átlagosan 0,45 kg súlygyarapodás következett be. Ez ugyan nem tűnhet soknak, felhívták azonban a figyelmet arra, milyen rövid idő leforgása alatt következett be a változás.

A tanulmányunkat úgy terveztük, hogy azokat az alvási szokásokat utánozza, amelyeket a legtöbb felnőtt krónikusan tapasztal. Ha egy teljes évre extrapoláljuk, akkor kevesebb mint másfél óra alvás kiesése éjszakánként klinikailag jelentős súlygyarapodáshoz vezethet.

- mondta el Faris Zuraikat, a Columbia Egyetem táplálkozási orvostudományának adjunktusa és a tanulmány első szerzője.