Ezt sok fogyókúrázó rosszul csinálja: alig segít az anyagcserén

Az anyagcsere gyorsítása nem attól lesz igazán hatékony, hogy valaki egész nap eszik vagy nassol. A lassú anyagcsere, a fogyás és a kalóriaégetés szempontjából sokkal fontosabb a rendszeres mozgás, miközben a gyakori evés hatása csak korlátozott.

Anyagcsere gyorsítása sokakat érdekel fogyás közben, de a gyakori evés és a nassolás alig segíti a kalóriaégetést (A kép illusztráció)

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Anyagcsere felgyorsítása: tényleg megéri két-három óránként enni?

Sokan hiszik, hogy az anyagcserét rendszeres nassolással lehet igazán felpörgetni, ezért két-három óránként enni kell valamit. A The Guardian ennek járt utána James Betts, a Bathi Egyetem anyagcsere-élettannal foglalkozó professzorának segítségével. A válasz röviden: az emésztés valóban energiát igényel, de ettől még nem lesz látványosan gyorsabb az anyagcsere.

A szakértő szerint amikor az emberek anyagcseréről beszélnek, többnyire arra gondolnak, mennyi energiát éget el a testük egy adott idő alatt. Ezt főként a testméret, az életkor, a nem és a testösszetétel határozza meg. A napi energiafelhasználás része a nyugalmi anyagcsere, az étel feldolgozása és a mozgás is, de ezek közül messze a fizikai aktivitás változik a leginkább.

Az evés kevés, a mozgás számít igazán

Betts szerint az étel megemésztése csak korlátozott hatású. Nagyjából az elfogyasztott kalóriák 10 százalékát használja fel a szervezet rágásra, emésztésre és felszívásra. Vagyis ha valaki megeszik 100 kalóriát, abból körülbelül 90 kalória így is megmarad. Ezért a gyakori evés nem ellensúlyozza a bevitt energiát. Aki több kalóriát akar elégetni, annak a szakértő szerint nem többet kell nassolnia, hanem többet kell mozognia.

Az anyagcsere felgyorsítása: áttörés jöhet az elhízás kezelésében

Új reményt adhat az elhízás elleni küzdelemben egy természetes hormon felfedezése, amely akár kalóriacsökkentés nélkül is segíthet a fogyásban. A kutatók szerint a megoldás kulcsa az anyagcsere felgyorsításában rejlik.

Böjt és anyagcsere

Nem csupán fogyókúrás módszer, hanem a test természetes alkalmazkodási mechanizmusa. A böjt során a szervezet más anyagcsere-üzemmódra vált, hogy alkalmazkodjon a táplálékmegvonáshoz. Ez a folyamat már rövid idő alatt is mérhető változásokat indíthat el.