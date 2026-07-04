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Aperitif

Meginna egy italt vacsora előtt? Szakértők szerint ezeket jobb elkerülni

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Sokan egy koktéllal vagy más itallal indítják a vacsorát, hogy ellazuljanak az étkezés előtt. Az aperitif azonban nemcsak az étvágyat befolyásolhatja, hanem azt is, hogyan érzékeljük később az ételek és a borok ízét. Szakértők szerint egyes italok jobb választásnak számítanak, míg mások ronthatják a gasztronómiai élményt.
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Aperitifegészségvacsora

A vacsora előtti ital (aperitif) sokak számára a kikapcsolódás része, a szakértők szerint azonban nem mindegy, mi kerül a pohárba. A magas alkoholtartalmú vagy túl édes koktélok átmenetileg csökkenthetik az ízérzékelést, így az étel és a bor aromái kevésbé érvényesülhetnek – tájékoztat a Huffpost.

A szakemberek szerint az alacsony alkoholtartalmú aperitif jobb választás lehet vacsora előtt.
A szakemberek szerint az alacsony alkoholtartalmú aperitif jobb választás lehet vacsora előtt
Fotó: Unsplash

Miért befolyásolhatja az aperitif az ízérzékelést?

A szakemberek szerint a tömény szeszes italok – például a vodka, a whisky, a rum vagy a bourbon – magas alkoholtartalmuk miatt csökkenthetik a nyáltermelést, ami kiszáríthatja a szájüreget. A nyál fontos szerepet játszik az ízek érzékelésében, ezért ennek hiánya tompíthatja az ízlelőbimbók működését.

Emellett a magas alkoholtartalmú italok átmeneti zsibbadást is okozhatnak a szájban, ami megnehezíti a borok és az ételek finom aromáinak felismerését.

Mely italokat érdemes elkerülni vacsora előtt?

A szakértők elsősorban a kizárólag tömény italból készülő koktélokat nem javasolják az étkezés előtt.

Ide tartoznak például:

  • Manhattan;
  • Old Fashioned;
  • Martini.

A túl cukros koktélok szintén kedvezőtlenek lehetnek. A szakemberek szerint az édes italok bevonhatják a szájpadlást, ezért a később fogyasztott száraz borok keserűbbnek vagy kevésbé kiegyensúlyozottnak tűnhetnek.

Arra is felhívják a figyelmet, hogy nemcsak az ital típusa, hanem a mennyisége is meghatározó. Minél több alkoholt fogyaszt valaki vacsora előtt, annál inkább tompulhatnak az érzékei.

Milyen aperitifet ajánlanak a szakértők?

A legjobb választásnak az alacsony alkoholtartalmú aperitifek számítanak, amelyek kifejezetten arra szolgálnak, hogy felkészítsék a szervezetet az étkezésre.

Ezek jellemzői:

  • alacsonyabb alkoholtartalom;
  • magasabb savtartalom;
  • enyhén kesernyés ízvilág;
  • az étvágy serkentése;
  • a szájpadlás felfrissítése.

A szakértők szerint ezek az italok nem nyomják el az ételek és a borok ízeit, sőt segíthetnek azok jobb érzékelésében.

A szakemberek azt tanácsolják, hogy minden koktél mellé érdemes egy nagy pohár vizet is elfogyasztani. A megfelelő folyadékbevitel segíthet megelőzni a száj kiszáradását, megtisztítani a szájpadlást és javítani az ízérzékelést.

Milyen bort érdemes választani a vacsorához?

Ha valaki koktéllal kezdte az estét, a szakértők szerint érdemes erről tájékoztatni a sommelier-t is. Ez segíthet abban, hogy olyan bort ajánljon, amely jól illeszkedik az előző italokhoz.

Kezdésnek általában a következő borokat javasolják:

  • friss sauvignon blanc;
  • könnyed pinot noir;
  • rozé;
  • pezsgő.

A magas csersavtartalmú vörösborok vagy a visszafogott aromájú borok ugyanakkor kevésbé érvényesülhetnek egy erősebb koktél után. A szakértők szerint a vacsora előtti ital kiválasztásánál a mértékletesség a legfontosabb szempont, hiszen így az italok, a borok és az ételek ízei egyaránt jobban érvényesülhetnek.

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