Meginna egy italt vacsora előtt? Szakértők szerint ezeket jobb elkerülni

A vacsora előtti ital (aperitif) sokak számára a kikapcsolódás része, a szakértők szerint azonban nem mindegy, mi kerül a pohárba. A magas alkoholtartalmú vagy túl édes koktélok átmenetileg csökkenthetik az ízérzékelést, így az étel és a bor aromái kevésbé érvényesülhetnek – tájékoztat a Huffpost.
Miért befolyásolhatja az aperitif az ízérzékelést?
A szakemberek szerint a tömény szeszes italok – például a vodka, a whisky, a rum vagy a bourbon – magas alkoholtartalmuk miatt csökkenthetik a nyáltermelést, ami kiszáríthatja a szájüreget. A nyál fontos szerepet játszik az ízek érzékelésében, ezért ennek hiánya tompíthatja az ízlelőbimbók működését.
Emellett a magas alkoholtartalmú italok átmeneti zsibbadást is okozhatnak a szájban, ami megnehezíti a borok és az ételek finom aromáinak felismerését.
Mely italokat érdemes elkerülni vacsora előtt?
A szakértők elsősorban a kizárólag tömény italból készülő koktélokat nem javasolják az étkezés előtt.
Ide tartoznak például:
- Manhattan;
- Old Fashioned;
- Martini.
A túl cukros koktélok szintén kedvezőtlenek lehetnek. A szakemberek szerint az édes italok bevonhatják a szájpadlást, ezért a később fogyasztott száraz borok keserűbbnek vagy kevésbé kiegyensúlyozottnak tűnhetnek.
Arra is felhívják a figyelmet, hogy nemcsak az ital típusa, hanem a mennyisége is meghatározó. Minél több alkoholt fogyaszt valaki vacsora előtt, annál inkább tompulhatnak az érzékei.
Milyen aperitifet ajánlanak a szakértők?
A legjobb választásnak az alacsony alkoholtartalmú aperitifek számítanak, amelyek kifejezetten arra szolgálnak, hogy felkészítsék a szervezetet az étkezésre.
Ezek jellemzői:
- alacsonyabb alkoholtartalom;
- magasabb savtartalom;
- enyhén kesernyés ízvilág;
- az étvágy serkentése;
- a szájpadlás felfrissítése.
A szakértők szerint ezek az italok nem nyomják el az ételek és a borok ízeit, sőt segíthetnek azok jobb érzékelésében.
Milyen bort érdemes választani a vacsorához?
Ha valaki koktéllal kezdte az estét, a szakértők szerint érdemes erről tájékoztatni a sommelier-t is. Ez segíthet abban, hogy olyan bort ajánljon, amely jól illeszkedik az előző italokhoz.
Kezdésnek általában a következő borokat javasolják:
- friss sauvignon blanc;
- könnyed pinot noir;
- rozé;
- pezsgő.
A magas csersavtartalmú vörösborok vagy a visszafogott aromájú borok ugyanakkor kevésbé érvényesülhetnek egy erősebb koktél után. A szakértők szerint a vacsora előtti ital kiválasztásánál a mértékletesség a legfontosabb szempont, hiszen így az italok, a borok és az ételek ízei egyaránt jobban érvényesülhetnek.
A szakemberek azt tanácsolják, hogy minden koktél mellé érdemes egy nagy pohár vizet is elfogyasztani. A megfelelő folyadékbevitel segíthet megelőzni a száj kiszáradását, megtisztítani a szájpadlást és javítani az ízérzékelést.