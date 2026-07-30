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holdraszállás

55 éve írt történelmet az Apollo-15 Falcon holdkompja – Galéria

1 órája
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Július 30-a mérföldkő az emberiség történelmében. Az Apollo-15 űrhajó Falcon nevű holdkompja 1971-ben ezen a napon, azaz pontosan 55 éve hajtotta végre az egyik legizgalmasabb, tudományos célú holdraszállását. Galériában idézzük fel a történelmi misszió legemlékezetesebb pillanatait.
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holdraszállásfalconApollo-15holdkompApollo-programgaléria
  • Az első „J-típusú” holdküldetésként az űrhajósok közel három napot töltöttek a Hold felszínén, és rekordhosszúságú terepmunkát végeztek. 
  • A küldetés során először használták a holdjárót, amelynek fejlesztését magyar származású mérnökcsapat végezte.
  • A misszió 77 kilogrammnyi kőzet- és talajmintát juttatott a Földre, köztük a több mint 4 milliárd éves Teremtés kövét (Genesis Rock). 

Az Apollo-15 űrhajó legénységét David Scott parancsnok, James Irwin holdkomp-pilóta és Alfred Worden pilóta alkotta. Az elsődleges céljuk az volt, hogy alapos geológiai vizsgálatokat végezzenek a Holdon. A leszállás helyszínéül a rendkívül nehéz terepnek számító, hegyvidéki Hadley-Apennine régiót választották, amely egy mély árok mellett feküdt. Itt gyűjtöttek kőzetmintákat és tanulmányozták a Hold belső szerkezetét.

A Hadley-Apennine leszállóhelyen végzett holdfelszíni űrséta a Falcon holdkomppal, az Apollo-15 küldetés során
A Hadley-Apennine leszállóhelyen végzett holdfelszíni űrséta a Falcon holdkomppal, az Apollo-15 küldetés során
Fotó:   /  Stocktrek Images / NASA / StockTrek Images via AFP

Az Apollo-15 legénysége számára ez volt az első J-típusú misszió

A J-típusú küldetés azt jelentette, hogy az asztronauták egy továbbfejlesztett, több üzemanyaggal és nagyobb teherbírással rendelkező holdkomp, a Falcon segítségével szálltak le a Holdra, aminek köszönhetően több felszerelést vihettek magukkal, így több kísérletet végeztek, mintákat hozhattak haza, mindennek érdekében pedig több időt töltöttek az égitest felszínén, több holdsétát téve.

Míg az Apollo-11 és -12 „csak” néhány órás holdsétát tett lehetővé, és azok lényege az volt, hogy ember lépjen a Holdra, addig az Apollo-15 küldetés során az űrhajósok már három napig tartózkodhattak a holdfelszínen. Ez idő alatt 4 holdsétát tettek, és összesen 18 és fél órát töltöttek terepmunkával. 

Bejárták a Hadley-Appennine völgyének geológiailag komplex térségét, először használva holdjáró autót. A Lunar Roving Vehicle névre keresztelt elektromos járművet a magyar származású Pavlics Ferenc vezette mérnökcsoport tervezte.

Gazdag tudományos örökséget hoztak a Földre

Scott és Irwin a misszió során összesen 77 kilogrammnyi kőzet- és talajmintát gyűjtött össze a Holdon.

Közülük a leghíresebb a Teremtés köve (Genesis Rock) néven elhíresült minta, amelyről később bebizonyosodott, hogy több mint 4 milliárd éves, vagyis a Hold ősi kérgéből származik. 

A küldetés során végleg bebizonyosodott, hogy az ember képes komplex tudományos munkát végezni egy idegen égitest felszínén.

Miért pont a Falcon nevet kapta a holdkomp?

A Falcon, azaz a sólyom nevet az űrhajósok választották az Amerikai Légierő Akadémiája és annak kabalaállata, a vándorsólyom tiszteletére. A sólyom a repülés szabadságát, a büszkeséget és a precizitást jelképezte az űrhajósok számára, ami tökéletesen illett egy holdraszálló egységhez.

James Irwin amerikai űrhajós integet a Holdon az Apollo-15 küldetés során, 1971. augusztus 1-jén
James Irwin amerikai űrhajós integet a Holdon az Apollo-15 küldetés során, 1971. augusztus 1-jén
Fotó:   / NASA / AFP

Az Apollo-15 űrhajósai a július 30-i holdraszállástól számítva összesen 8 napot töltöttek az űrben a küldetés végéig. Ötvenöt év távlatából is sokkoló és egyben megható, mekkora bátorság, hivatástudat és kíváncsiság kellett ahhoz, hogy az ember ilyen messzire merészkedjen.

Az Apollo-15 emlékezetes pillanatait galériánkban idézheted fel:

Az Apollo-15 Falcon holdkompja a Hadley-Apennine térségben a Holdon
James Irwin űrhajós, az Apollo-15 küldetés egyik tagja
A Lunar Roving Vehicle holdjáró használata a Holdon 55 éve
A Lunar Roving Vehicle használata a Holdon
David Scott űrhajós, az Apollo-15 küldetés egy másik tagja
Lunar Roving Vehicle a Holdon
James Irwin holdkomp-pilóta az amerikai zászló mellett, a Falcon holdkomp és a Lunar Roving Vehicle holdjáró előtt integetve a Holdon
Űrhajós a Hadley-Apennine hegyvonulatnál
A Falcon holdkomp és a Lunar Roving Vehicle holdjáró
A Lunar Roving Vehicle holdjáró és az egyik űrhajós a Hold felszínén az Apollo-15 holdmisszión
Galéria: Holdra ereszkedés az Apollo-15 Falcon nevű holdkompjával
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Az Apollo-15 Falcon holdkompja a Hadley-Apennine térségben a Holdon

Egy kis nosztalgia az 55 évvel ezelőtti holdraszállásról:

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