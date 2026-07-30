55 éve írt történelmet az Apollo-15 Falcon holdkompja – Galéria

Az első „J-típusú” holdküldetésként az űrhajósok közel három napot töltöttek a Hold felszínén, és rekordhosszúságú terepmunkát végeztek.

A küldetés során először használták a holdjárót, amelynek fejlesztését magyar származású mérnökcsapat végezte.

A misszió 77 kilogrammnyi kőzet- és talajmintát juttatott a Földre, köztük a több mint 4 milliárd éves Teremtés kövét (Genesis Rock).

Az Apollo-15 űrhajó legénységét David Scott parancsnok, James Irwin holdkomp-pilóta és Alfred Worden pilóta alkotta. Az elsődleges céljuk az volt, hogy alapos geológiai vizsgálatokat végezzenek a Holdon. A leszállás helyszínéül a rendkívül nehéz terepnek számító, hegyvidéki Hadley-Apennine régiót választották, amely egy mély árok mellett feküdt. Itt gyűjtöttek kőzetmintákat és tanulmányozták a Hold belső szerkezetét.

A Hadley-Apennine leszállóhelyen végzett holdfelszíni űrséta a Falcon holdkomppal, az Apollo-15 küldetés során

Fotó: / Stocktrek Images / NASA / StockTrek Images via AFP

Az Apollo-15 legénysége számára ez volt az első J-típusú misszió

A J-típusú küldetés azt jelentette, hogy az asztronauták egy továbbfejlesztett, több üzemanyaggal és nagyobb teherbírással rendelkező holdkomp, a Falcon segítségével szálltak le a Holdra, aminek köszönhetően több felszerelést vihettek magukkal, így több kísérletet végeztek, mintákat hozhattak haza, mindennek érdekében pedig több időt töltöttek az égitest felszínén, több holdsétát téve.

Míg az Apollo-11 és -12 „csak” néhány órás holdsétát tett lehetővé, és azok lényege az volt, hogy ember lépjen a Holdra, addig az Apollo-15 küldetés során az űrhajósok már három napig tartózkodhattak a holdfelszínen. Ez idő alatt 4 holdsétát tettek, és összesen 18 és fél órát töltöttek terepmunkával.

Bejárták a Hadley-Appennine völgyének geológiailag komplex térségét, először használva holdjáró autót. A Lunar Roving Vehicle névre keresztelt elektromos járművet a magyar származású Pavlics Ferenc vezette mérnökcsoport tervezte.

Gazdag tudományos örökséget hoztak a Földre

Scott és Irwin a misszió során összesen 77 kilogrammnyi kőzet- és talajmintát gyűjtött össze a Holdon.

Közülük a leghíresebb a Teremtés köve (Genesis Rock) néven elhíresült minta, amelyről később bebizonyosodott, hogy több mint 4 milliárd éves, vagyis a Hold ősi kérgéből származik.

A küldetés során végleg bebizonyosodott, hogy az ember képes komplex tudományos munkát végezni egy idegen égitest felszínén.