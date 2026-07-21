Arborétumok Magyarországon: 5 különleges hely, ahol a természet és a nyugalom találkozik

- Változatos tájak, ritka növények és lenyűgöző természeti környezet vár bennünket az ország különböző pontjain.
- Az arborétumok a természetvédelemben és a gyerekek környezeti nevelésében is kiemelt szerepet játszanak.
- Öt különleges magyar arborétumot mutatunk be, amelyek tökéletes célpontok lehetnek egy hétvégi kiránduláshoz
Nyugtató, természetközeli kirándulásra vágyik, amelyen elhessegetheti a fejéből a nyomasztó gondolatokat? Hazánk szerencsére olyan arborétumokkal büszkélkedhet, amelyek egyszerre szolgálják a kikapcsolódást, a lelki feltöltődést, a természetvédelmet és az oktatást. Összegyűjtöttünk öt olyan helyet, amelyet már a következő hétvégén is érdemes lehet felkeresni.
Arborétumok és a környezeti szemléletformálás
Az arborétumok elsődleges feladata jóval túlmutat a látványos növénygyűjtemények bemutatásán. Fontos szerepet töltenek be a tudományos kutatásban, a biológiai sokféleség megőrzésében és a környezeti szemléletformálásban. Ezek a különleges kertek valójában élő gyűjtemények, amelyek hozzájárulnak a fenntarthatósághoz és a klímaváltozás hatásainak mérsékléséhez is.
A családok számára kiváló úti célt jelentenek. A tágas, biztonságos zöldterületeken a gyerekek játékos módon ismerkedhetnek meg a növényvilággal. Egy ilyen kirándulás fejleszti a természet iránti kíváncsiságot, bővíti az ismereteket, és segít kialakítani a környezet iránti felelősségteljes szemléletet.
Íme hazánk 5 legcsodálatosabb arborétuma
1. Nyíri Arborétum – a legfiatalabb hazai arborétum
Nyíregyháza közelében található Magyarország legfiatalabb arborétuma, amelyet 1995-ben hoztak létre. A 2,4 hektáros gyűjtemény elsősorban a hazai fásszárú növényfajok megőrzésére koncentrál, emellett a Nyírség jellegzetes, helyenként védett lágyszárú növényeinek is fontos menedéket biztosít. A kert kialakításakor a Kárpát-medence jellegzetes növénytársulásait idézték meg, így többek között ligeterdők, homokpusztagyepek, tölgyesek és bokorfüzesek is helyet kaptak. Az arborétum egész évben látogatható, azonban előzetes bejelentkezés szükséges.
2. Zirci Arborétum – történelmi kert a Bakony szívében
A Zirci Arborétum területe egykor III. Béla király vadaskertjéhez tartozott. A ma is angolkerti hangulatot árasztó park Magyarország legmagasabban fekvő fás gyűjteménye, mintegy 400 méteres tengerszint feletti magasságban. A közel 18 hektáros terület rendezése a 18. század második felében kezdődött, amikor a ciszterci szerzetesek parkosítani kezdték a vidéket.
A kertet átszelő Cuha-patak kőhídjai és a bejáratnál fekvő tó ma is a hely legszebb látványosságai közé tartozik.
3. Folly Arborétum – különleges növények balatoni panorámával
Badacsonyörs egyik legismertebb természeti kincse az immár több mint egy évszázados Folly Arborétum. Az öt hektáros kertet dr. Folly Gyula alapította, és mára számos különleges örökzöld, cédrus, ciprus és borókafaj otthonává vált. Az arborétum egyik különlegessége, hogy a látogatók örökbefogadási program keretében maguk is hozzájárulhatnak a kert fenntartásához.
4. Pannonhalmi Főapátsági Arborétum és Gyógynövénykert
A Pannonhalmi Főapátság mellett fekvő, 22 hektáros arborétum és gyógynövénykert több ezer növényfajnak, valamint mintegy 150 madárfajnak ad otthont. A rendszeresen szervezett, vezetett séták során nemcsak a növényvilágot ismerhetjük meg közelebbről, hanem bepillantást nyerhetünk a gyógynövénytermesztés hagyományaiba is.
5. Bábolnai Arborétum – több mint botanikus kert
A gondosan megtervezett kertben több mint három kilométer hosszú sétaút vezet végig a különböző növénycsoportok között. Az arborétum különlegessége az őshonos házi- és vadállatokat bemutató rész, ahol többek között magyar baromfifajtákkal, mangalicákkal, dámszarvasokkal, őzekkel, alpakákkal, juhokkal és szamarakkal is találkozhatunk.
Egy arborétumi kirándulás egyszerre kínál kikapcsolódást és tanulási lehetőséget. Akár családi programot keresünk, akár csendes feltöltődésre vágyunk, Magyarország arborétumai minden évszakban különleges élményt tartogatnak.