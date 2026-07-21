Arborétumok Magyarországon: 5 különleges hely, ahol a természet és a nyugalom találkozik

Változatos tájak, ritka növények és lenyűgöző természeti környezet vár bennünket az ország különböző pontjain.

Az arborétumok a természetvédelemben és a gyerekek környezeti nevelésében is kiemelt szerepet játszanak.

Öt különleges magyar arborétumot mutatunk be, amelyek tökéletes célpontok lehetnek egy hétvégi kiránduláshoz

Nyugtató, természetközeli kirándulásra vágyik, amelyen elhessegetheti a fejéből a nyomasztó gondolatokat? Hazánk szerencsére olyan arborétumokkal büszkélkedhet, amelyek egyszerre szolgálják a kikapcsolódást, a lelki feltöltődést, a természetvédelmet és az oktatást. Összegyűjtöttünk öt olyan helyet, amelyet már a következő hétvégén is érdemes lehet felkeresni.

Az arborétumok feltöltik a testet-lelket.

Fotó: Adrienn Kara / Shutterstock

Arborétumok és a környezeti szemléletformálás

Az arborétumok elsődleges feladata jóval túlmutat a látványos növénygyűjtemények bemutatásán. Fontos szerepet töltenek be a tudományos kutatásban, a biológiai sokféleség megőrzésében és a környezeti szemléletformálásban. Ezek a különleges kertek valójában élő gyűjtemények, amelyek hozzájárulnak a fenntarthatósághoz és a klímaváltozás hatásainak mérsékléséhez is.

A családok számára kiváló úti célt jelentenek. A tágas, biztonságos zöldterületeken a gyerekek játékos módon ismerkedhetnek meg a növényvilággal. Egy ilyen kirándulás fejleszti a természet iránti kíváncsiságot, bővíti az ismereteket, és segít kialakítani a környezet iránti felelősségteljes szemléletet.

Íme hazánk 5 legcsodálatosabb arborétuma

1. Nyíri Arborétum – a legfiatalabb hazai arborétum

Nyíregyháza közelében található Magyarország legfiatalabb arborétuma, amelyet 1995-ben hoztak létre. A 2,4 hektáros gyűjtemény elsősorban a hazai fásszárú növényfajok megőrzésére koncentrál, emellett a Nyírség jellegzetes, helyenként védett lágyszárú növényeinek is fontos menedéket biztosít. A kert kialakításakor a Kárpát-medence jellegzetes növénytársulásait idézték meg, így többek között ligeterdők, homokpusztagyepek, tölgyesek és bokorfüzesek is helyet kaptak. Az arborétum egész évben látogatható, azonban előzetes bejelentkezés szükséges.