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kvíz

„Hasta la vista, baby” – Terminátor-kvíz Arnold Schwarzenegger születésnapjára

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Ma ünnepli születésnapját a legendás akciósztár. Arnold Schwarzenegger július 30-án betöltötte a 79 éves kort. A nagy nap alkalmából egy Terminátor-kvízt készítettünk, amellyel felelevenítheted a színész karrierjét beindító sikerszéria legikonikusabb pillanatait!
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kvízArnold SchwarzeneggerTerminátorszületésnap
  • Július 30-án ünnepli 79. születésnapját Arnold Schwarzenegger.
  • A színész rendkívül izgalmas életúttal és karrierrel büszkélkedhet, azonban kiemelkedik a munkái közül a Terminátor-széria, amelynek számtalan legendás szállóigét köszönhetünk.
  • Az 1984-es első rész sikere Hollywood csúcsára röpítette a német akcentussal beszélő izomkolosszust, akinek ezután hegyekben álltak az asztalán a filmes felkérések.

Arnold Schwarzenegger születésnapja alkalmából egy Terminátor-filmekkel kapcsolatos kvízt készítettünk, amellyel nosztalgiázhatsz egy kicsit a '84-ben induló szériáról.

Arnold Schwarzenegger a Terminátor című filmben
Élő szövet a fémvázon, azaz Arnold Schwarzenegger a Terminátor című filmben: te mennyire emlékszel a szériára? Fotó: 90061/KPA / KPA

Terminátor-kvíz a legnagyobb Arnold Schwarzenegger rajongóknak

Mesterséges intelligencia, robotok és időutazás: bár ez utóbbira „még” nem képes a tudomány, a '84-es Terminátor: A halálosztó című film rengeteg dolgot helyesen tippelt meg az emberiség jövőjéről. 2026-ra oda jutottunk, hogy az MI a hétköznapjaink részét képezi, és egyre több emberszerű robotot készítenek a világban. Reméljük, a gépek lázadása el fog kerülni minket, ha viszont mégis kitörne, akkor bízzunk benne, hogy nekünk is lesz egy jó útra térő Terminátorunk.

Amíg a kanapén hátradőlve nézzük, merre halad ez a világ, töltsd ki a Terminátor-kvízt, hogy megtudd, mennyire emlékszel az ikonikus sci-fire!

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Ki a célszemély, akit meg kell ölnie az első Terminátornak?

Hiányzik a mély hangú és marcona rosszfiút játszó Schwarzenegger? Akkor nézz meg egy az apró részletet az első filmből:

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