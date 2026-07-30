„Hasta la vista, baby” – Terminátor-kvíz Arnold Schwarzenegger születésnapjára

- Július 30-án ünnepli 79. születésnapját Arnold Schwarzenegger.
- A színész rendkívül izgalmas életúttal és karrierrel büszkélkedhet, azonban kiemelkedik a munkái közül a Terminátor-széria, amelynek számtalan legendás szállóigét köszönhetünk.
- Az 1984-es első rész sikere Hollywood csúcsára röpítette a német akcentussal beszélő izomkolosszust, akinek ezután hegyekben álltak az asztalán a filmes felkérések.
Arnold Schwarzenegger születésnapja alkalmából egy Terminátor-filmekkel kapcsolatos kvízt készítettünk, amellyel nosztalgiázhatsz egy kicsit a '84-ben induló szériáról.
Terminátor-kvíz a legnagyobb Arnold Schwarzenegger rajongóknak
Mesterséges intelligencia, robotok és időutazás: bár ez utóbbira „még” nem képes a tudomány, a '84-es Terminátor: A halálosztó című film rengeteg dolgot helyesen tippelt meg az emberiség jövőjéről. 2026-ra oda jutottunk, hogy az MI a hétköznapjaink részét képezi, és egyre több emberszerű robotot készítenek a világban. Reméljük, a gépek lázadása el fog kerülni minket, ha viszont mégis kitörne, akkor bízzunk benne, hogy nekünk is lesz egy jó útra térő Terminátorunk.
Amíg a kanapén hátradőlve nézzük, merre halad ez a világ, töltsd ki a Terminátor-kvízt, hogy megtudd, mennyire emlékszel az ikonikus sci-fire!
Ki a célszemély, akit meg kell ölnie az első Terminátornak?
Hiányzik a mély hangú és marcona rosszfiút játszó Schwarzenegger? Akkor nézz meg egy az apró részletet az első filmből:
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