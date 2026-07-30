„Hasta la vista, baby” – Terminátor-kvíz Arnold Schwarzenegger születésnapjára

Július 30-án ünnepli 79. születésnapját Arnold Schwarzenegger.

A színész rendkívül izgalmas életúttal és karrierrel büszkélkedhet, azonban kiemelkedik a munkái közül a Terminátor-széria, amelynek számtalan legendás szállóigét köszönhetünk.

Az 1984-es első rész sikere Hollywood csúcsára röpítette a német akcentussal beszélő izomkolosszust, akinek ezután hegyekben álltak az asztalán a filmes felkérések.

Arnold Schwarzenegger születésnapja alkalmából egy Terminátor-filmekkel kapcsolatos kvízt készítettünk, amellyel nosztalgiázhatsz egy kicsit a '84-ben induló szériáról.

Élő szövet a fémvázon, azaz Arnold Schwarzenegger a Terminátor című filmben: te mennyire emlékszel a szériára? Fotó: 90061/KPA / KPA

Terminátor-kvíz a legnagyobb Arnold Schwarzenegger rajongóknak

Mesterséges intelligencia, robotok és időutazás: bár ez utóbbira „még” nem képes a tudomány, a '84-es Terminátor: A halálosztó című film rengeteg dolgot helyesen tippelt meg az emberiség jövőjéről. 2026-ra oda jutottunk, hogy az MI a hétköznapjaink részét képezi, és egyre több emberszerű robotot készítenek a világban. Reméljük, a gépek lázadása el fog kerülni minket, ha viszont mégis kitörne, akkor bízzunk benne, hogy nekünk is lesz egy jó útra térő Terminátorunk.

Amíg a kanapén hátradőlve nézzük, merre halad ez a világ, töltsd ki a Terminátor-kvízt, hogy megtudd, mennyire emlékszel az ikonikus sci-fire!