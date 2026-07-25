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külföldi utazás

Egy hétvége Athénban: mutatjuk a leghangulatosabb helyeket a görög metropoliszban

9 perce
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Szeretnéd felfedezni Európa egyik legvonzóbb és legélénkebb mediterrán metropoliszát, ahol az ókori történelem és a modern stílus találkozik? Nézd meg az alábbi összeállítást, amelyből megtudhatod, miért varázslatosak Athén látnivalói nyáron is!
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külföldi utazásgörögországi nyaralásvároslátogatásathén
  • Athén ma a mediterrán térség egyik legizgalmasabb és legmenőbb úti célja.
  • A város az ókori történelem és a nyüzsgő modern kultúra egyedülálló keverékét nyújtja.
  • Bemutatjuk az öt legfontosabb helyszínt, amit egy hétvége során is érdemes felkeresned.

Athén az utóbbi években az egyik legmenőbb mediterrán úti céllá nőtte ki magát, hiszen a több ezer éves történelmi örökség itt egy vibráló, fiatalos és kortárs kultúrával keveredik. A görög főváros utcáit járva lépten-nyomon antik romokba botlasz, miközben a hangulatos kávézók, a tetőteraszokról nyíló panoráma és a nyüzsgő művészeti élet azonnal magával ragad. Ha egy igazán sokszínű városi kikapcsolódásra vágysz, Athén látnivalói garantáltan felejthetetlen élményt nyújtanak.

Athén látnivalói közül az Akropolisz a lgismertebb.
A lenyűgöző Athén látnivalói mindenkit elbűvölnek, hiszen itt egymást kiegészítve létezik a múlt és a jelen. 
Fotó: Sven Hansche / Shutterstock

Melyek Athén látnivalói, amiket nem szabad kihagyni?

Akropolisz

A sziklaormon magasodó ősi erődítmény, az Akropolisz az ókori városépítészet és a nyugati civilizáció egyik legfontosabb jelképe. Érdemes kora reggel felkapaszkodnod a Parthenónhoz, hogy elkerüld a hőséget és a nagy tömeget. Fentről lélegzetelállító kilátás nyílik az egész metropoliszra, miközben körülötted megelevenedik a görög történelem.

Plaka negyed

Az Akropolisz lábánál fekvő romantikus városrész, a Plaka szűk, macskaköves utcáival és színes házaival csábít sétára. A neoklasszicista épületek között barangolva érdemes beülnöd egy hagyományos tavernába egy hűsítő frappéra vagy friss mezére. A helyszín különleges, szinte falusias hangulata tökéletes ellenpontja a nyüzsgő nagyvárosnak.

Monastiraki bolhapiac

Ez a nyüzsgő tér és a környező utcák sora a vásárlók, valamint a gyűjtők igazi paradicsoma. Vasárnaponként antik tárgyak, könyvek és kézműves portékák árasztják el a standokat, ahol bátran alkudozhatsz a kereskedőkkel. A vásárlás után érdemes felkeresned a környék egyik népszerű tetőteraszos bárját egy hűsítő italra a görögországi nyaralásod során.

Likavitósz-hegy

Athén legmagasabb pontja páratlan panorámával ajándékozza meg azokat, akik feljutnak a csúcsra. Gyalogosan vagy a kényelmesebb siklóval is felérhetsz a dombtetőre, ahol a Szent György-kápolna áll. Érdemes a naplementére időzítened a látogatást, hiszen innen nézve a narancssárga fényekben úszó város képe lenyűgöző látványt nyújt.

Művészeti és gasztro-negyed (Psiri)

Az egykor ipari zónaként működő Psiri mára Athén legújabb és legmenőbb kreatív központjává vált. Az utcákat járva színes falfestményeket és független galériákat fedezhetsz fel a kortárs dizájnüzletek szomszédságában. Este érdemes elmerülnöd a helyi éjszakai életben, kipróbálva a modern görög konyha újragondolt fogásait.

 

 

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