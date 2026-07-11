Menekülés a kánikulából: 5 osztrák alpesi falu, ahol garantált a nyári felfrissülés

Amikor a városi aszfalt már elviselhetetlenül ontja magából a meleget, vagy épp a tengerpart sem nyújt felüdülést, a szomszédos alpesi tájak ideális alternatívát kínálnak a pihenésre. Ausztria legszebb falvai kiváló úti célul szolgálnak azoknak, akik a tikkasztó hőség helyett a kellemes hegyvidéki klímát, a hűvös völgyeket és a kristálytiszta tavakat választanák.

Ausztria legszebb falvai egyike a tiroli Zillertalban Finkenberg.

Fotó: Moisieiev Igor / Shutterstock

Melyek Ausztria legszebb falvai egy nyári utazáshoz?

A fenséges hegycsúcsok árnyékában meghúzódó települések nem csupán az élvezhetőbb hőmérséklet miatt vonzóak, hanem a drámai panoráma, a gazdag történelmi örökség és a változatos kulturális látnivalók miatt is. A következőkben öt olyan varázslatos helyszínt mutatunk be, amelyek garantálják a testi és szellemi felüdülést.

Heiligenblut am Großglockner, Karintia

A tekintélyes, gleccserekkel övezett Großglockner lábánál fekvő település szinte azonnal elvarázsolja a látogatót a tiszta alpesi levegőjével. A falu központjában magasodó gótikus templomtorony mögött húzódó sziklás hegyoldalak látványa miatt a vidék a Hohe Tauern Nemzeti Park egyik legkedveltebb kiindulópontja. A zarándokmúlttal rendelkező helység hűvös klímája és a közeli panorámaút kiváló lehetőséget biztosít a magassági túrázáshoz a nyári hónapokban.

Hallstatt, Felső-Auszria

A Salzkammergut régió ékköveként ismert, meredek sziklafalak és a mély vizű tó közé ékelődött település, Hallstatt az UNESCO világörökségi listáján is szerepel. A tóparti, jellegzetes fa- és kőházak lépcsőzetes elhelyezkedése egyedülálló építészeti arculatot kölcsönöz a szűk utcáknak. A falu feletti völgyben rejtőző, évezredes múltra visszatekintő történelmi sóbánya hűvös járatai pedig tökéletes menedéket nyújtanak a legmelegebb napokon is.

Sankt Wolfgang im Salzkammergut, Felső-Ausztria

A Schafberg monumentális tömbje alatt, a Wolfgangsee partján fekvő kisváros évszázadokon át fontos egyházi zarándokhelyként fogadta az utazókat. A helyi kegytemplomban őrzött középkori, ritka szárnyas oltár a fafaragó művészet kiemelkedő kulturális kincse. A partról induló történelmi fogaskerekű vasút segítségével pedig könnyen feljuthatunk a csúcsra, ahonnan friss hegyi szellő kíséretében tárul elénk a környező tavak hűsítő látványa.