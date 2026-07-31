Végzetes, ha ennél tovább marad a gyerek kánikulában a parkoló autóban

A parkoló autó belső hőmérséklete már 20-30 perc alatt elérheti az 50-60 Celsius-fokot, ami életveszélyes lehet egy kisgyerek számára.

A gyerekek szervezete jóval érzékenyebb a hőségre, ezért a kiszáradás és a hőguta sokkal hamarabb kialakulhat náluk, mint a felnőtteknél.

Ha gyereket látsz egy lezárt autóban, azonnal hívd a 112-t, és/vagy azonnal szabadítsd ki a gépjárműből.

Mint arról korábban beszámoltunk, idén júniusban holtan találtak egy négyéves és egy kétéves gyereket egy tűző napon hagyott gépjárműben Franciaország déli részén. Egy másfél éves kislány szintén a tűzforró autóban vesztette életét Portugáliában, egy floridai apuka pedig bölcsődébe vitte volna a kisfiát, de a kocsiban felejtette. A mentők már nem tudták megmenteni az életét. Magyarországon legutóbb egy 2024-es eset váltott ki hatalmas felháborodást az emberekből, amikor egy nő egy tatabányai parkolóban hagyta az autójában az unokáját, miközben bement egy közeli iskolába. Szemtanúk megpróbálták kiszabadítani a gyereket, akit szerencsére sikerült rábeszélni, hogy kikapcsolja a biztonsági övét és előre másszon, ahonnan ki tudta nyitni az autót. Habár az efféle esetek sokszor hihetetlennek tűnnek, pont ezek bizonyítják, hogy nem lehet elégszer felhívni a figyelmet a gondviselői gondatlanságra és annak megelőzésére. Cikkünkben kendőzetlenül bemutatjuk egy gyermekorvos segítségével, hogy pontosan milyen folyamatnak teszünk ki egy autóban hagyott gyereket a kánikulában.

Autóban hagyott gyerek – a tűző napon álló autó percek alatt halálos csapdává válhat. Fotó: Tipy_Pleydell / Shutterstock

Autóban hagyott gyerek – miért a kicsik vannak a legnagyobb veszélyben?

A kisgyerekek szervezete egészen másként reagál a hőségre, mint a felnőtteké. A testük sokkal kisebb, ugyanakkor a testfelületük aránya nagyobb, ezért gyorsabban veszítenek folyadékot, ráadásul az izzadási képességük még fejletlen. Ha az autót bezártuk, nem tudnak kiszállni belőle, sem levenni a ruhájukat vagy segítséget kérni.

A zárt autó utastere a tűző napon úgy működik, mint egy üvegház

Tévhit, hogy a tragédiát az oxigén hiánya okozza – a veszélyességi faktor ilyen esetben egyértelműen a hipertermia, vagyis a szervezet végzetes túlmelegedése.