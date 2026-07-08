Ezért alakulhat ki az autoimmun gyomorhurut a még egészségtudatos embereknél is a főorvos szerint

A biohackerként ismertté vált üzletember olyan hírt osztott meg követőivel, amely jól mutatja: még a legmodernebb egészségügyi technológiák és a rendkívül tudatos életmód sem jelenthet teljes védelmet minden betegséggel szemben. Johnsonnál autoimmun gyomorhurutot diagnosztizáltak. A 48 éves vállalkozó közösségi oldalán úgy fogalmazott: „A gyomrom saját magát támadja.” Johnson szerint korábban már pajzsmirigy-eredetű autoimmun problémát is diagnosztizáltak nála, így nem kizárt, hogy az immunrendszer működésének zavara több szervét is érinti.

A biohackerként ismertté vált milliárdos üzletembert, Bryan Johnsont meglepetésként érte, hogy autoimmun gyomorhurutot diagnosztizáltak nála.

Fotó: The Times of India via AFP /

Mit okozhat autoimmun gyomorhurutot?

Az autoimmun gyomorhurut, pontosabban autoimmun atrophiás gastritis lényege, hogy az immunrendszer tévesen a gyomor savtermelő sejtjei ellen fordul. Ezeket parietalis sejteknek nevezzük. Ha ezek károsodnak, csökkenhet a gyomorsavtermelés és az úgynevezett intrinsic factor termelése is, amely a B12-vitamin felszívódásához szükséges”

– nyilatkozta Dr. Skorán Ottó belgyógyász főorvos az Origónak.

„A folyamat következménye először gyakran nem is gyomorpanasz, hanem vashiány, alacsony ferritinszint, később B12-vitamin-hiány vagy vérszegénység. A betegség gyakrabban társul más autoimmun kórképekkel, például autoimmun pajzsmirigybetegséggel.”

Mik a betegség kezdeti és későbbi tünetei?

Az autoimmun gyomorhurut kezdeti tünetei Dr. Skorán Ottó szerint gyakran nagyon enyhék vagy teljesen hiányoznak. „Előfordulhat puffadás, hasi diszkomfort, emésztési problémák, fáradékonyság, de sokszor az első jel egyszerű laboratóriumi eltérés: alacsony ferritin, vashiány, később B12-hiány. Előrehaladottabb esetben kialakulhat vérszegénység, gyengeség, terhelhetőség-csökkenés, szédülés, nyelvégés, zsibbadás, memória- vagy koncentrációs zavar”. A főorvos szerint a B12-hiány idegrendszeri tüneteket is okozhat, ezért nem szabad félvállról venni.

Az autoimmun gyomorhurut kezelése

Hosszú távon az autoimmun atrophiás gastritis gasztroenterológiai követést igényel, mert a gyomornyálkahártya tartós sorvadása mellett bizonyos gyomordaganatok és neuroendokrin tumorok kockázata is emelkedhet”

– hívja fel a figyelmet a további szövődményekre Dr. Skorán Ottó. A főorvos azt is hozzátette, hogy ez nem azt jelenti, hogy ezek biztosan kialakulnak, de azt igen, hogy a diagnózis után nem elég csak a laborokat nézni, a gyomornyálkahártya állapotát is követni kell.