Ezért alakulhat ki az autoimmun gyomorhurut a még egészségtudatos embereknél is a főorvos szerint

A biohackerként ismertté vált üzletember olyan hírt osztott meg követőivel, amely jól mutatja: még a legmodernebb egészségügyi technológiák és a rendkívül tudatos életmód sem jelenthet teljes védelmet minden betegséggel szemben. Johnsonnál autoimmun gyomorhurutot diagnosztizáltak. A 48 éves vállalkozó közösségi oldalán úgy fogalmazott: „A gyomrom saját magát támadja.” Johnson szerint korábban már pajzsmirigy-eredetű autoimmun problémát is diagnosztizáltak nála, így nem kizárt, hogy az immunrendszer működésének zavara több szervét is érinti.
Mit okozhat autoimmun gyomorhurutot?
Az autoimmun gyomorhurut, pontosabban autoimmun atrophiás gastritis lényege, hogy az immunrendszer tévesen a gyomor savtermelő sejtjei ellen fordul. Ezeket parietalis sejteknek nevezzük. Ha ezek károsodnak, csökkenhet a gyomorsavtermelés és az úgynevezett intrinsic factor termelése is, amely a B12-vitamin felszívódásához szükséges”
– nyilatkozta Dr. Skorán Ottó belgyógyász főorvos az Origónak.
„A folyamat következménye először gyakran nem is gyomorpanasz, hanem vashiány, alacsony ferritinszint, később B12-vitamin-hiány vagy vérszegénység. A betegség gyakrabban társul más autoimmun kórképekkel, például autoimmun pajzsmirigybetegséggel.”
Mik a betegség kezdeti és későbbi tünetei?
Az autoimmun gyomorhurut kezdeti tünetei Dr. Skorán Ottó szerint gyakran nagyon enyhék vagy teljesen hiányoznak. „Előfordulhat puffadás, hasi diszkomfort, emésztési problémák, fáradékonyság, de sokszor az első jel egyszerű laboratóriumi eltérés: alacsony ferritin, vashiány, később B12-hiány. Előrehaladottabb esetben kialakulhat vérszegénység, gyengeség, terhelhetőség-csökkenés, szédülés, nyelvégés, zsibbadás, memória- vagy koncentrációs zavar”. A főorvos szerint a B12-hiány idegrendszeri tüneteket is okozhat, ezért nem szabad félvállról venni.
Az autoimmun gyomorhurut kezelése
Hosszú távon az autoimmun atrophiás gastritis gasztroenterológiai követést igényel, mert a gyomornyálkahártya tartós sorvadása mellett bizonyos gyomordaganatok és neuroendokrin tumorok kockázata is emelkedhet”
– hívja fel a figyelmet a további szövődményekre Dr. Skorán Ottó. A főorvos azt is hozzátette, hogy ez nem azt jelenti, hogy ezek biztosan kialakulnak, de azt igen, hogy a diagnózis után nem elég csak a laborokat nézni, a gyomornyálkahártya állapotát is követni kell.
Megelőzhető ez az autoimmun betegség?
A főorvos szerint klasszikus értelemben nem mindig előzhető meg, mert autoimmun folyamatról van szó. Ebben az esetben nem arról van szó, hogy valaki nem megfelelően táplálkozott, nem sportolt eleget, vagy nem figyelt oda magára. A kiváltó ok sokszor nem egyetlen tényező, hanem hajlam és immunológiai folyamatok kombinációja.
Amit viszont megtehetünk az egészségünk érdekében, az a korai felismerés. „Tartós vagy visszatérő vashiány, alacsony ferritin, B12-hiány, megmagyarázatlan vérszegénység vagy autoimmun pajzsmirigybetegség esetén érdemes gondolni erre a kórképre is” – mutat rá Dr. Skorán Ottó.
Ilyenkor célzott laborvizsgálatok segíthetnek: B12-vitamin, ferritin, vasanyagcsere, parietalis sejt elleni antitest, intrinsic factor elleni antitest, gasztrinszint. A diagnózist szükség esetén gyomortükrözés és szövettani vizsgálat erősíti meg.
A főorvos szerint a kezelés elsősorban a hiányállapotok rendezéséből áll: vas- és B12-pótlásból, valamint gasztroenterológiai kontrollból. A betegség nem feltétlenül gyógyítható meg úgy, mint egy fertőzés, de jól követhető, a következményei pedig időben felismerve kezelhetők.
Tehát Bryan Johnson esete nem a prevenció vagy a longevity szemlélet kudarca. Inkább arra emlékeztet, hogy a prevenció nem sérthetetlenséget jelent, hanem azt, hogy a betegségeket minél korábban felismerjük, értelmezzük és kontroll alatt tartsuk.
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