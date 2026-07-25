10 legendás autóversenyző, aki győzni tudott a Hungaroringen az elmúlt évtizedekben – Galéria

Niki Lauda, Michael Schumacher, vagy éppen Ayrton Senna: csupán néhány nagy név, akik nemhogy látták már a Hungaroring pályáját, hanem konkrétan versenyeztek is ott, és szerettek is visszajárni Magyarországra. Sőt, vannak olyan Formula-1-es pilóták, akik hazánkban ünnepelték első világbajnoki győzelmüket, vagy éppen itt nyertek először futamot a karrierjük során. A legendás autóversenyzőkről készült galériánkban bemutatjuk, kik voltak ők, és milyen érdekességek fűzik őket Magyarországhoz.

Több legendás autóversenyző is megfordult Magyarországon az elmúlt évtizedekben

Fotó: PASCAL GUYOT / AFP

Legendás autóversenyzők Magyarországon – Galéria

Már csak néhány óra, és elstartol a 41. Magyar Nagydíj a Hungaroring pályáján Mogyoródon. A jeles esemény miatt már a hét közepén világsztárok lepték el Budapestet, azóta pedig sorra érkeznek a száguldó cirkusz versenyzői is a fővárosba. A teljesség igénye nélkül megérkezett már Lewis Hamilton, Fernando Alonso, és a ponttáblát vezető Antonelli Andrea Kimi is. Egy rendkívül izgalmas versenyre van kilátás, amelyet csak még különlegesebbé tesz, hogy több olyan pilóta is autóba ül, aki korábban már nyert a Hungaroringen.

Az alkalomból összegyűjtöttünk tíz olyan Formula-1-es világbajnokot és legendás pilótát, aki korábban már égette a gumikat a magyar versenypályán. Ha kíváncsi vagy a Hungaroring érdekességeire, akkor nézd végig a témában készített galériánkat!