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világsztárok

10 legendás autóversenyző, aki győzni tudott a Hungaroringen az elmúlt évtizedekben – Galéria

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Rengeteg kiváló pilóta járt nálunk az elmúlt 41 évben. A Hungaroring 1986-os megnyitása óta szinte az összes Formula-1-es világbajnok versenyzett már Magyarországon, és számtalan emlékezetes pillanat köti őket kis hazánkhoz. A legendás autóversenyzőkről készült galériánkkal nosztalgiázhatsz a közelmúlt legizgalmasabb pillanatairól és versenyeiről.
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Niki Lauda, Michael Schumacher, vagy éppen Ayrton Senna: csupán néhány nagy név, akik nemhogy látták már a Hungaroring pályáját, hanem konkrétan versenyeztek is ott, és szerettek is visszajárni Magyarországra. Sőt, vannak olyan Formula-1-es pilóták, akik hazánkban ünnepelték első világbajnoki győzelmüket, vagy éppen itt nyertek először futamot a karrierjük során. A legendás autóversenyzőkről készült galériánkban bemutatjuk, kik voltak ők, és milyen érdekességek fűzik őket Magyarországhoz.

Legendás autóversenyzők az egyik Magyar Nagydíjon
Több legendás autóversenyző is megfordult Magyarországon az elmúlt évtizedekben
Fotó: PASCAL GUYOT / AFP

Legendás autóversenyzők Magyarországon – Galéria

Már csak néhány óra, és elstartol a 41. Magyar Nagydíj a Hungaroring pályáján Mogyoródon. A jeles esemény miatt már a hét közepén világsztárok lepték el Budapestet, azóta pedig sorra érkeznek a száguldó cirkusz versenyzői is a fővárosba. A teljesség igénye nélkül megérkezett már Lewis Hamilton, Fernando Alonso, és a ponttáblát vezető Antonelli Andrea Kimi is. Egy rendkívül izgalmas versenyre van kilátás, amelyet csak még különlegesebbé tesz, hogy több olyan pilóta is autóba ül, aki korábban már nyert a Hungaroringen.

Az alkalomból összegyűjtöttünk tíz olyan Formula-1-es világbajnokot és legendás pilótát, aki korábban már égette a gumikat a magyar versenypályán. Ha kíváncsi vagy a Hungaroring érdekességeire, akkor nézd végig a témában készített galériánkat!

Niki Lauda, a Formula-1 egyik legnagyobb ikonja a Magyar Nagydíjon
Nelson Piquet háromszoros Formula-1-es világbajnok a Hungaroringen
Alain Pros négyszeres világbajnok a Magyar Nagydíjon
Ayrton Senna háromszoros világbajnok a Hungaroringen
Nigel Mansell a Magyar Nagydíjon
Jacques Villeneuve, a Williams-csapat egyik legtehetségesebb pilótája Magyarországon
Damon Hill a Magyar Nagydíjon
Michael Schumacher hazánkban
Mika Häkkinen a Magyar Nagydíjon
Kimi Räikkönen Magyarországon
Galéria: Legendás autóversenyzők, akik rajthoz álltak a Hungaroring pályáján az elmúlt 40 évben
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Niki Lauda: A Formula-1 egyik legnagyobb ikonja a pályafutása végén még versenyzőként járt itt először, amikor 1986-ban részt vett az első Magyar Nagydíjon. Habár ekkor már nem volt a csúcson, a jelenlétével komoly nemzetközi figyelmet vonzott a magyar pályára.

Ha igazán nosztalgiázni szeretnél, akkor nem szabad figyelmen kívül hagynod Damon Hill emlékezetes, 1997-es magyar futamát, amely hatalmas mémmé vált a maga idejében:

 

Forma-1 Magyar Nagydíj 2026
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