Tuti tipp: így kell tárolni az avokádót, hogy napokig fogyasztható legyen!

Az avokádó az egyik legtáplálóbb reggeli alapanyag: egészséges zsírokban gazdag, krémes állagú, és hosszabb időre eltelít. Van azonban egy gyakori hiba, amely miatt sokan idő előtt tönkreteszik a gyümölcsöt úgy, hogy ráadásul akár egészségügyi kockázatot is jelenthet. Mitöbb, az utóbbi időben a közösségi médiában egyre többen ajánlják, hogy a félbevágott avokádót vízzel teli tálban tároljuk, mert szerintük így tovább friss marad. A szakértők szerint ez tévhit. A víz nem tartja frissebben a gyümölcsöt, sőt átáztatja, miközben kedvező környezetet teremt a káros baktériumok elszaporodásának, így az avokádó fogyasztása akár veszélyessé is válhat. Taesha Butler szakácskönyvíró és a The Natural Nurturer alapítója szerint a helyes tárolási módszer ennél jóval egyszerűbb: mindössze néhány csepp olajra van szükség.

Így tárold az avokádót, hogy sokáig fogyasztható legyen. Fotó: Shutterstock

Kenjük be a vágott felületet egy kevés avokádó- vagy olívaolajjal. Ez védőréteget képez a gyümölcshús és a levegő között, így lassítja a barnulást. Erre egy konyhai ecset a legalkalmasabb

– tanácsolja.

Az avokádó azért romlik meg gyorsan, mert felvágás után megindul az oxidáció. Az oxigén reakcióba lép a gyümölcs enzimjeivel, ami barnulást és gyors nedvességvesztést okoz, így az avokádó akár már egy nap alatt is megromolhat. A frissesség megőrzésének kulcsa tehát a levegővel való érintkezés minimalizálása. Az olaj vékony bevonata lezárja a felületet, így az avokádó több napig megőrzi zöld színét, állagát és biztonságosan fogyasztható marad.

Így tárold az avokádót

A felvágott avokádó húsát vékonyan kend be olívaolajjal, avokádóolajjal vagy más semleges ízű növényi olajjal.

Ezután csomagold szorosan frissentartó fóliába, hogy minél kevesebb levegő érje.

Helyezd a gyümölcsöt a vágott felével lefelé egy jól záródó ételtartó dobozba, majd tedd a hűtőszekrénybe.

Ezzel a módszerrel az avokádó a szokásosnál további 2–5 napig friss maradhat.

Ha még ennél is hosszabb ideig szeretnéd eltartani, le is fagyaszthatod. Fagyasztás után ugyan kissé puhább és vizesebb lesz, ezért érdemes előtte pépesíteni. A fagyasztott avokádó kiválóan felhasználható krémekhez, szendvicsekhez vagy turmixokhoz, így az élelmiszer-pazarlás is csökkenthető

- írja a Mirror.