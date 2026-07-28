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Homokzátonyok és vadregényes ártér: ez a Duna-parti város most a nyár slágere

17 perce
Olvasási idő: 8 perc
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A Bácska szívében fekvő vízparti város ideális választás mindazoknak, akik a nyári hőségben hűsítő vízparti élményekre és különleges hangulatra vágynak. A Duna és a Sugovica által ölelt település gazdag építészeti örökséggel, pezsgő vízi élettel és sajátos helyi kultúrával várja a látogatókat, így Baja látnivalói garanciát jelentenek a felejthetetlen kikapcsolódásra.
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  • Hűsítő vízpartok: homokos szabadstrand a Sugovicán és vadregényes Duna-zátonyok a nyári forróságban.
  • Gasztronómia és kultúra: pezsgő piaci forgatag, bácskai ízek és sokszínű magyar–sváb–bunyevác örökség.
  • Természeti és építészeti csodák: hangulatos belvárosi műemlékek és a Gemenci erdő érintetlen ártéri világa.

Baja látnivalói kifejezetten a nyári szezonban mutatják meg a legszebb arcukat, amikor a vízparti korzózás, a strandolás és a szabadtéri programok kerülnek előtérbe. A város különlegessége abban rejlik, hogy a víz jelenléte átjárja a mindennapokat: a főtér szinte egybefolyik a Sugovica partjával, a természetvédelmi területek pedig közvetlenül a belváros szomszédságából indulnak.

Baja látnivalói közé tartozik a városháza és a Szenháromság tér.
Baja látnivalói nemcsak természeti, de kulturális értékeket is rejtenek, mint például a szépen karbantartott városháza és annak környéke.
Fotó: Shutterstock

Melyek Baja látnivalói, amelyek a vízparti élményekhez kapcsolódnak?

A nyári hónapokban Baja igazi vízi paradicsommá válik. A belvárostól alig pár perces sétára található városi szabadstrand finom homokos partja kiváló lehetőséget nyújt a hűsölésre. A Sugovica nyugodt, alig áramló vize biztonságos környezetet teremt a családosok számára, míg a vízi sportok kedvelői kajakkal, kenuval vagy motoros ladikkal fedezhetik fel a környező holtágakat, vagy akár a Dunát. A folyón kialakuló homokzátonyok és a közeli Kádár-sziget vagy Pandúr-sziget természetes környezete egyedülálló vízparti pihenést biztosít.

A jachtkikötő a Sugovicán Bajánál.
A városon keresztülfolyó Sugovica igazi mediterrán hangulatot kínál. 
Fotó: Wikipedia

A belváros műemlékei és a pezsgő városi élet

A városnézést érdemes a neoreneszánsz stílusú városházával és elegáns épületekkel szegélyezett Szentháromság téren kezdeni, amely négylevelű lóhere alakú kövezetével és a késő barokk Szentháromság-szoborral a helyi közösségi élet központja. A teret övező kávézók és a mediterrán hangulatú sétálóutca ideális helyszínt biztosítanak egy kényelmes sétához.

A műemlékek sorában kiemelkedik a barokk stílusú Páduai Szent Antal Ferences Kolostortemplom, a Szent Péter és Szent Pál Plébániatemplom, a klasszicista Kálvária-kápolna, valamint az egykori zsinagóga épülete, amely ma városi könyvtárként működik. A művészet és a történelem iránt érdeklődők a Türr István Múzeumban, a Nagy István Képtárban és a Bagolyvár néven ismert Miskolczy Ferenc Emlékházban kaphatnak átfogó képet a térség örökségéről.

Sétaút a bajai Sugovica mentén.
A Türr István-kilátóhoz vezető romantikus sétaút a Sugovica partján.
Fotó: Shutterstock

Helyi ízek, sokszínű kultúra és a piac forgataga

A gasztronómia iránt érdeklődők számára a heti rendszerességgel működő piac kihagyhatatlan állomás. A vásárcsarnok és a környékbeli árusok kínálata a Bácska legjavát vonultatja fel: a friss zöldségek, a bátyai fűszerpaprika, a házi sajtok és kolbászok mellett a piac valódi találkozóhelyként működik.

A kultúrák békés együttélésének hagyománya – a magyar, sváb és bunyevác gyökerek jelenléte – az építészetben és a népi hagyományokban is megmutatkozik, amelyeket többek között a Bunyevác Tájház őriz.

Vadregényes ártér: a Gemenci erdő csodái

A természet szerelmeseinek a Duna-Dráva Nemzeti Parkhoz tartozó Gemenci erdő nyújt felejthetetlen élményeket. A vadregényes ártéri erdőben erdei kisvasút, kijelölt kerékpárutak és tanösvények találhatók. Itt tekinthető meg a pörbölyi Titán is, amely Magyarország legnagyobb kerületű fája. Az ártér buja növényzete és gazdag madárvilága – a jégmadártól a fekete gólyáig – felejthetetlen természeti élményt nyújt minden idelátogatónak.

Szarvas a Gemenci erdőben az úton.
A Gemenci erdő csendes nyugalma kellemes sétára csábít.
Fotó: Shutterstock

Legyen szó egy könnyed vízparti pihenésről, a Bácska gazdag ízeinek kóstolásáról vagy az érintetlen természet felfedezéséről, Baján minden adott a teljes feltöltődéshez. Kerekedj fel ezen a nyáron, és tapasztald meg személyesen is a Sugovica-parti életérzést!

Nézd meg a videót is Bajáról:

 

 

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