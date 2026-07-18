Időutazás a Balatonnál: izgalmas titkokat rejtenek a régió legszebb kastélyai és kúriái

Főúri ragyogás: Keszthelyen, Dégen és Balatonszentgyörgyön a Festetics család hercegi és grófi ágának lenyűgöző, parkokkal övezett kastélyai várják a látogatókat.

Különleges építmények: Kehidakustányban Deák Ferenc történelmi kúriája rejtőzik.

Irodalmi emlékek: Balatonfüreden Jókai Mór és Laborfalvy Róza egykori eklektikus villája nyújt bepillantást a házaspár mindennapjaiba.

A Balaton legszebb kastélyai és kúriái nem csupán a múlt előkelő életmódjának lenyomatai, hanem a hazai építészet és történelem kiemelkedő tanúi is. A tóparti és a hátországi településeken megbúvó barokk, klasszicista vagy éppen eklektikus rezidenciák egykori neves nemesi családok emlékét őrzik.

A Balaton legszebb kastélyai közé tartozik a Dégi kúria is

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Melyek a Balaton legszebb kastélyai, amelyeket mindenképpen érdemes felkeresni?

Ezek az épületek az évszázadok során szorosan összekapcsolódtak a környék kulturális és társadalmi fejlődésével, így az ódon falak között sétálva közelebb kerülhetünk a régió valódi örökségéhez. Gondosan megőrzött termeikben és ápolt parkjaikban a magyar történelem sorsfordító pillanatai elevenednek meg a látogatók előtt.

Cikkünkben összeszedtük a Balaton és környékének legszebb történelmi kastélyait, kúriáit, amelyek izgalmas, akár egész napos családi programot is kínálhatnak.

Keszthely, Festetics-kastély

A Festetics Kristóf által 1745-ben alapított, majd a XIX. század végén neobarokk stílusban kibővített keszthelyi hercegi rezidencia Magyarország harmadik legnagyobb és egyben leglátogatottabb főúri lakhelye. Az épületbelső legértékesebb része az Európában is egyedülálló, mintegy 80 ezer kötetes főúri Helikon könyvtár, amely szerencsés módon épségben vészelte át a második világháború pusztításait. A napjainkban múzeumként és kulturális központként működő épületegyüttest egy csodálatosan gondozott, ritka növényfajoknak otthont adó természetvédelmi park övezi.

Dég, Festetics-kastély

A klasszicista stílusú dégi Festetics-kastély – amely a keszthelyivel ellentétben a Festetics-család grófi ágának hajléka volt – hazánk egyik legkülönlegesebb történelmi emléke, amely egyben Európa egyik legnagyobb és legszebb angolparkjának ad otthont. Az ódon falak között berendezett interaktív kiállítás részletesen bemutatja a neves nemesi család mindennapjait, de bepillantást enged a hazai szabadkőművesség titokzatos történetébe is. A lenyűgöző környezetben fekvő épületegyüttes a rendszeres kulturális fesztiválok és ünnepi rendezvények mellett havi rendszerességű közös kastélyfutásokkal is várja a látogatókat.