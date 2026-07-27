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teszt

Te tudod, milyen halak élnek a Balatonban? Kvíz

13 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Te mindent tudsz a magyar tengerről? A balatoni halak napja alkalmából egy csalafinta kvízt hoztunk neked, amely nagy eséllyel próbára teszi az agytekervényeid. Vajon mennyire ismered a Balaton élővilágát? Különbséget tudsz tenni, hogy mely halak élnek itt, és melyek nem? Teszteld a tudásod játékunkban!
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tesztbalatoni élővilágkvízédesvízi halak

Imádsz hekket majszolni a Balaton-parton? Gyerekkorodban sokat horgásztál a magyar tengernél? Esetleg a biológia volt a kedvenced az iskolában? Akkor a balatoni halakról szóló kvízünket neked találtuk ki! Teszteld, meg tudod-e mondani egy név és egy kép alapján, hogy az adott halfaj él-e a Balatonban, vagy sem!

Balaton-part balatoni halakkal
A balatoni halakról szóló kvíz érdekes utazásra invitál a magyar tenger mélyére. Fotó: Krisztian Tefner / Shutterstock

Balatoni halak napja: te mindent tudsz a magyar tenger állatvilágáról?

Minden év utolsó júliusi hetén ünnepeljük a balatoni halak napját, amely több internetes forrás szerint általában július 27-re esik, míg a naphoz köthető eseményeket általában az utolsó júliusi hétvégén szervezik. Az emléknapot a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hagyományteremtő szándékkal hozta létre 2004-ben. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a Balaton és környéke változatos élővilágára és természeti értékeire. A jeles dátum apropóján egy, a Balaton halállományával kapcsolatos kvízt készítettünk, amely elsőre ugyan könnyűnek tűnhet, de könnyen lehet, hogy túljár az eszeden. A feladat egyszerű: nyolc halfajt mutatunk, amelyek közülük csak néhány él a Balatonban. A többiek tengeri vagy folyami halak, sok esetben a világ távoli vizeiben élnek. Te felismered a Balaton lakóit? Nézd meg a képeket és tippelj!

Balatoni halak-kvíz

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Él-e a Balatonban tőkehal?

 

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