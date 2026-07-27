Te tudod, milyen halak élnek a Balatonban? Kvíz

Imádsz hekket majszolni a Balaton-parton? Gyerekkorodban sokat horgásztál a magyar tengernél? Esetleg a biológia volt a kedvenced az iskolában? Akkor a balatoni halakról szóló kvízünket neked találtuk ki! Teszteld, meg tudod-e mondani egy név és egy kép alapján, hogy az adott halfaj él-e a Balatonban, vagy sem!

A balatoni halakról szóló kvíz érdekes utazásra invitál a magyar tenger mélyére. Fotó: Krisztian Tefner / Shutterstock

Balatoni halak napja: te mindent tudsz a magyar tenger állatvilágáról?

Minden év utolsó júliusi hetén ünnepeljük a balatoni halak napját, amely több internetes forrás szerint általában július 27-re esik, míg a naphoz köthető eseményeket általában az utolsó júliusi hétvégén szervezik. Az emléknapot a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hagyományteremtő szándékkal hozta létre 2004-ben. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a Balaton és környéke változatos élővilágára és természeti értékeire. A jeles dátum apropóján egy, a Balaton halállományával kapcsolatos kvízt készítettünk, amely elsőre ugyan könnyűnek tűnhet, de könnyen lehet, hogy túljár az eszeden. A feladat egyszerű: nyolc halfajt mutatunk, amelyek közülük csak néhány él a Balatonban. A többiek tengeri vagy folyami halak, sok esetben a világ távoli vizeiben élnek. Te felismered a Balaton lakóit? Nézd meg a képeket és tippelj!

Balatoni halak-kvíz