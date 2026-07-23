Így készítheted el otthon a tökéletes balatoni lángost

A megfelelő tészta a tökéletes balatoni omlós lángos titka.

A sütés forró olajban kell, hogy történjen, hogy ne szívjon fel felesleges zsiradékot a tészta

Egy könnyű recept otthon is bátran elkészíthető.

A balatoni lángos sokunk számára a nyár egyik legmeghatározóbb ízét képviseli. Egy frissen sült, kívül ropogós, belül puha lángos fokhagymával, tejföllel és reszelt sajttal szinte elmaradhatatlan része a strandolásnak. Jó hír, hogy néhány egyszerű szabály betartásával otthon is ugyanazt az állagot és ízvilágot érhetjük el.

Balatoni lángos, avagy omlós, mégis ropogós élvezet egy csipetnyi retró hangulattal. Fotó: csikiphoto / Shutterstock

A tökéletes balatoni lángos titka a megfelelően előkészített tészta

A lángos tésztájának készítésekor érdemes szobahőmérsékletű, átszitált lisztet használni, így könnyebb és levegősebb lesz a végeredmény. A tésztának elegendő időt kell hagynunk a kelésre, hogy a térfogata megduplázódjon. Ha már megkelt, ne gyúrjuk át újra, csak óvatosan formázzuk a kívánt méretű adagokra.

A sütés előtti rövid pihentetés szintén sokat javít az állagán, formázáskor pedig nedves kézzel könnyebben kialakíthatjuk a klasszikus lángos formát.

Ha az olaj nem elég forró, ne várj tökéletes eredményt

A lángost mindig bő, forró olajban süssük, ellenkező esetben a tészta túl sok zsiradékot szív magába, amitől nehéz és olajos lesz. Megfelelő hőmérsékleten viszont gyorsan aranybarnára sül, kívül ropogós, belül pedig puha és omlós marad. Miután elkészültek a lángosok, helyezzük azokat papírtörlőre, és úgy rendezzük, hogy ne fedjék egymást – így tovább megőrzik kellemes ropogósságukat.

Nincs nyár frissen kisült, gőzölgő lángos nélkül. Fotó: csikiphoto / Shutterstock

A tökéletes balatoni lángos receptje

Íme a recept a retró balatoni lángos elkészítéséhez lépésről lépésre.

Hozzávalók

50 dkg finomliszt

1 teáskanál só

1 teáskanál cukor

2,5 dl langyos tej

2,5 dkg friss élesztő

5 evőkanál olaj a tésztába

bő olaj a sütéshez

Elkészítés

Az élesztőt futtassuk fel a cukros, langyos tejben, majd dolgozzuk össze a liszttel, a sóval és az olajjal. Lágy, rugalmas tésztát készítsünk, amelyet letakarva körülbelül két órig kelesszünk. Ezután osszuk nyolc részre, formázzunk belőlük gombócokat, majd közvetlenül sütés előtt húzzuk ki azokat. Forró olajban mindkét oldalukat süssük aranybarnára, végül fokhagymával, tejföllel és reszelt sajttal kínáljuk.