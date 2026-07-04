Íme a top 5 legjobb balatoni szabadstrand, amelyeket vétek lenne kihagyni idén nyáron

A balatoni szabadstrandok kínálata rendkívül sokszínű, és a gazdasági szempontok miatt sokak számára kulcsfontosságú, hogy pontosan hol találhatók ezek a helyszínek. Míg az északi oldalon szinte vadászni kell az ingyenes helyekre, addig a somogyi partvidék valóságos kánaán a pénztárcabarát utazóknak.

A balatoni szabadstrandok idén is jó vízminőséggel várják a fürdőzőket

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Hol találhatók a legjobb balatoni szabadstrandok?

A sekélyebb meder, a lassan mélyülő víz és a kiépített infrastruktúra miatt a déli települések ideális célpontot jelentenek a kisgyermekes családoknak és a pihenni vágyóknak egyaránt. Érdemes előre tájékozódni a szolgáltatásokról, hiszen az ingyenesség ma már nem jelent egyet a nomád körülményekkel; a legtöbb helyen modern mosdók és vendéglátóegységek várják a vendégeket a szabadstrandokon.

Siófok – Ezüstpart

Akik szeretik a tágas tereket és a természetes árnyékot, azok számára a siófoki Ezüstpart az egyik legkedveltebb partszakasz. A fák lombjai alatt a legnagyobb kánikulában is találni hűvös menedéket, a part menti sétányon pedig egy megújult büfésor gondoskodik a gasztronómiai ellátásról. A vízparti sáv kifejezetten alkalmas a kisgyermekesek számára, hiszen a meder fokozatosan, lassan mélyül, így a legkisebbek is biztonságosan pancsolhatnak a sekély vízben.

Balatonboglár – Platán strand

A mozgalmasabb időtöltést keresőknek a város központi fürdőhelye jelentheti a tökéletes választást. Ez a terület egy valóságos szabadtéri élményközpont, ahol a füves területek mellett kialakított sportpályákon strandröplabdázni, strandfocizni vagy akár lábtengózni is lehet. A partszakasz különlegessége a kifejezetten gyermekek számára feltöltött homokos rész, amely a kicsik biztonságos játszótereként funkcionál.

Balatonőszöd – Ligetes szabadstrand

Aki a főszezoni zsibongás elől teljesen elvonulna, annak ez a csendes partszakasz ideális menedéket nyújt. A település négyhektáros, gondozott parkja kifejezetten a nyugodt pihenésre vágyók bázisa. A hatalmas zöldterületen még a legzsúfoltabb hétvégéken is jut elegendő személyes tér a látogatóknak, így a természetközeli, békés hangulat zavartalanul élvezhető.