Íme a top 5 legjobb balatoni szabadstrand, amelyeket vétek lenne kihagyni idén nyáron

A balatoni szabadstrandok kínálata rendkívül sokszínű, és a gazdasági szempontok miatt sokak számára kulcsfontosságú, hogy pontosan hol találhatók ezek a helyszínek. Míg az északi oldalon szinte vadászni kell az ingyenes helyekre, addig a somogyi partvidék valóságos kánaán a pénztárcabarát utazóknak.
Hol találhatók a legjobb balatoni szabadstrandok?
A sekélyebb meder, a lassan mélyülő víz és a kiépített infrastruktúra miatt a déli települések ideális célpontot jelentenek a kisgyermekes családoknak és a pihenni vágyóknak egyaránt. Érdemes előre tájékozódni a szolgáltatásokról, hiszen az ingyenesség ma már nem jelent egyet a nomád körülményekkel; a legtöbb helyen modern mosdók és vendéglátóegységek várják a vendégeket a szabadstrandokon.
Siófok – Ezüstpart
Akik szeretik a tágas tereket és a természetes árnyékot, azok számára a siófoki Ezüstpart az egyik legkedveltebb partszakasz. A fák lombjai alatt a legnagyobb kánikulában is találni hűvös menedéket, a part menti sétányon pedig egy megújult büfésor gondoskodik a gasztronómiai ellátásról. A vízparti sáv kifejezetten alkalmas a kisgyermekesek számára, hiszen a meder fokozatosan, lassan mélyül, így a legkisebbek is biztonságosan pancsolhatnak a sekély vízben.
Balatonboglár – Platán strand
A mozgalmasabb időtöltést keresőknek a város központi fürdőhelye jelentheti a tökéletes választást. Ez a terület egy valóságos szabadtéri élményközpont, ahol a füves területek mellett kialakított sportpályákon strandröplabdázni, strandfocizni vagy akár lábtengózni is lehet. A partszakasz különlegessége a kifejezetten gyermekek számára feltöltött homokos rész, amely a kicsik biztonságos játszótereként funkcionál.
Balatonőszöd – Ligetes szabadstrand
Aki a főszezoni zsibongás elől teljesen elvonulna, annak ez a csendes partszakasz ideális menedéket nyújt. A település négyhektáros, gondozott parkja kifejezetten a nyugodt pihenésre vágyók bázisa. A hatalmas zöldterületen még a legzsúfoltabb hétvégéken is jut elegendő személyes tér a látogatóknak, így a természetközeli, békés hangulat zavartalanul élvezhető.
Balatonföldvár – Nyugati szabadstrand
Hasonlóan fás, idilli környezetet biztosít ez a fürdőhely, amely az egykori patinás Fesztivál Hotel előtt húzódik. A területen kialakított napozóteraszok kényelmes pihenést garantálnak a vendégeknek, miközben a meder homokos kialakítása kellemessé teszi a strandolást. Ez a helyszín kiválóan ötvözi a természetes békét a rendezett, tiszta és modern infrastruktúrával.
Fonyód – Árpád parti szabadstrand
Ez a szakasz elsősorban a panorámája miatt emelkedik ki a teljes balatoni mezőnyből. A többnyire betonozott, kiépített partról lenyűgöző kilátás nyílik az északi oldal tanúhegyeire és a Badacsony vonulataira. A naplemente innen nézve páratlan élményt nyújt, miközben a széles zöldterületeken minden szükséges kényelmi szolgáltatás, így a tiszta mosdók és a kulturált étkezési lehetőségek is a látogatók rendelkezésére állnak.