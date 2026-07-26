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Balaton

Úgy ismered a magyar tengert, mint a tenyered? Kvízünkből kiderül

41 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Gyakran nyaralsz a Balatonnál? Esetleg gyerekkorodtól kezdve tanulmányozod a balatoni városokat? Akkor a következő földrajzi kvízünket neked találtuk ki!
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Balatonüdülővároséletmódkvízföldrajzteszt

Ha nyár, akkor irány a Balaton! Mindegy, hogy valaki az északi vagy a déli partot szereti jobban, egy dolog biztos: nincs a világon még egy olyan turisztikai célpont, amelynek ugyanolyan hangulata lenne, mint a magyar tengernek. A lángos, a hekk és a főtt kukorica illata itt mindig egy kicsit más, mint máshol. Ha szerencsés vagy és sok helyen jártál már a tó körül, akkor a következő kvíz a balatoni városokról gyerekjáték lesz a számodra!

Balatoni városokról szóló kvízben szereplő kép a Balatonban fürdőző emberekről és a partról
Bárkinél jobban ismered a magyar tengert? A balatoni városokról szóló kvízünkből kiderül. Fotó: Pezzetta Umberto / Mediaworks

Te tudod, hol találhatók a legszebb balatoni városok?

Hiába Magyarország legnépszerűbb nyári úti célja, mégis kevesen tudják hibátlanul megmondani, hogy egy-egy település a Balaton északi vagy déli partján fekszik-e; pedig merőben eltérő stílusú strandok és látnivalók várják a nyaralókat a két oldalon. Ha úgy érzed, te jól ismered a magyar tengert és környékét, itt az alkalom, hogy próbára tedd a tudásod. Készülj fel, mert nem csak az olyan felkapott helyek szerepelhetnek a tesztünkben, mint Balatonfüred vagy Siófok!

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Hol található Balatonfüred?

 

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