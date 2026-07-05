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Könnyű és gyors hétvégi desszertre vágyik? Íme a tökéletes banánkenyér receptje

51 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Nem tudja még, milyen édességgel rukkoljon elő a családi hétvégére? Esetleg meglepné a partnerét egy könnyed, nyári desszerttel? Akkor most hétvégén próbálja ki ezt a banánkenyér receptet, amivel nem lőhet mellé!
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receptbanánkenyértippek-trükkök

Egyre nagyobb népszerűségnek örvend a banánkenyér. Ez nem véletlen, hiszen az egyik legegyszerűbben elkészíthető desszertről van szó, amely ráadásul elképesztően finom is. A megvalósításához nem kell cukrásznak lennünk, sőt a sütőt sem kell használnunk, ugyanis a következő banánkenyér recepthez semmi másra nincs szükségünk, csupán egy Air fryerre.

Szeletelt banánkenyér
Még gyorsabbá és egyszerűbbé akarja tenni a banánkenyér elkészítését? Próbálja ki a klasszikus értelemben vett sütésmentes verziót! Fotó: Cavan Images / Cavan Images RF

Banánkenyér recept a gyors és egyszerű konyhai megoldások kedvelőinek

Egy olcsó és villámgyors Air fryer-desszertre vágyik? Akkor a következő receptet önnek találták ki. A Great British Bake Of című főzőműsor döntőse, Rowan Claughton nemrég megosztotta a Mirorrral a saját receptjét, amelyhez semmi másra nincs szükségünk, csupán néhány olcsó hozzávalóra.

Hozzávalók

  • 210 g margarin
  • 100 g világosbarna cukor
  • 110 g kristálycukor
  • három közepesen érett banán
  • egy teáskanál vanília kivonat
  • három nagy tojás
  • 210 g önkelesztő liszt
  • 1,5 teáskanál sütőpor
  • 200 g étcsokoládé apróra vágva

Elkészítés

Rowan a sütő helyett Air fryert javasol a banánkenyér elkészítéséhez, állítása szerint ugyanis ezzel a módszerrel a sütemény sokkal jobb állagú és ízű lesz.

„Egy nagy tálban pépesítsük a banánt, addig amíg sima nem lesz. Ezután adjuk hozzá a cukrot, a vaníliát, a tojásokat és a margarint. Alaposan verjük fel a masszát, majd adjuk hozzá a lisztet és a sütőport. Keverjük össze az egészet, majd dúsítsuk apróra vágott csokoládéval. Ezt követően béleljük ki a fritőzünket sütőpapírral, majd öntsük bele a masszát. Ezután 150 Celsius-fokon kell 60 percig sütnünk, hogy megkapjuk a tökéletes végeredményt."

A szakács szerint magvakkal és aszalt gyümölcsökkel is ízesíthetjük a desszertet, ez már mindenkinek a saját ízlésvilágára van bízva.

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