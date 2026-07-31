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kvíz

105 éve született Bánki Zsuzsa – mennyire emlékszel a Szomszédok legendás színésznőjére? Kvíz

40 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Tehetsége és művészi alázata a fiatal színészgenerációk számára is követendő példa lehet. Bánki Zsuzsa életét a történelem tragédiái beárnyékolták, mégis maradandó életművet hagyott maga után, a közönség szeretetét pedig a végsőkig megőrizte. Emlékét egy különleges kvízzel idézzük meg, amelyben nemcsak a legendás színésznő pályafutásáról, hanem a Szomszédok című sorozatban alakított szerepéről is próbára teheted a tudásod.
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kvízBánkiSzomszédokszínésznőszületésnap
  • Bánki Zsuzsa a magyar szín- és filmművészet egyik legkiemelkedőbb, Jászai Mari-díjas művésze volt.
  • Pályáját a történelem tragédiái nehezítették, mégis maradandó életművet alkotott.
  • Születésének 105. évfordulóján tisztelettel emlékezünk rá egy különleges kvízzel.

Kifinomult játékával, szerepeivel és műveltségével a 20. századi magyar színjátszás egyik legkiemelkedőbb művésze volt, aki nem allűrjeivel, botrányaival, hanem kizárólag tehetségével és szorgalmával kívánta felhívni magára a közönség és a sajtó figyelmét. Töltsd ki Bánki Zsuzsa életéről és munkásságáról alkotott kvízünket, tesztelve például, hogy mi mindenre emlékszel a Szomszédok című telenovellából!

Bánki Zsuzsa fekete-fehér fotón
Bánki Zsuzsa 105 éves lenne ma Fotó: fortepan

Bánki Zsuzsa már gyerekként kitűnt kivételes intelligenciájával

Négyévesen megtanult olvasni, fiatalon hatalmas irodalmi műveltségre tett szert, és mindössze 15 évesen érettségizett. A Színművészeti Akadémiát 18 éves korában fejezte be, ám pályakezdését tragikus módon akadályozták a második világháború zsidótörvényei. 

Származása miatt éveken át nem kaphatott szerződést, édesanyját pedig a holokauszt során elveszítette.

A színpadon és a filmvásznon is maradandót alkotott

A háború után végre kibontakozhatott a tehetsége. A Nemzeti Színház, később a Madách Színház, a Petőfi Színház, majd hosszú évtizedeken át a Vígszínház társulatának meghatározó művésze volt. A közönség számos filmben is láthatta, köztük a Valahol Európában című produkcióban. 

A fiatalabb nézők számára a legendás Szomszédok című sorozatból maradt ismert, amely szériában az utolsó éveiben is emlékezetes alakítást nyújtott.

Kortársai nagyra becsülték

Pályatársai kiváló színésznőként, rendkívül művelt, szerény és fegyelmezett kollégaként emlékeznek rá, aki a próbákra mindig felkészülten érkezett, szerepeit aprólékos gonddal építette fel, és sosem a látványos siker, hanem a hiteles alakítás érdekelte. A magánéletét tudatosan óvta a nyilvánosságtól. Férje, Barlay Gusztáv rendező volt, akivel hosszú és kiegyensúlyozott házasságban élt. Önmagáról ritkán beszélt, inkább a munkájával kívánt kitűnni. 

Betegség és búcsú

Élete utolsó éveiben súlyos betegséggel küzdött, ám ennek ellenére tovább dolgozott, ameddig ereje engedte. A Szomszédok nézői és a kollégák gyakorlatilag végigkövethették egészségi állapotának romlását. 1998 februárjában hunyt el Budapesten, 76 éves korában.

Távozásával a magyar színjátszás egy különleges egyéniséget veszített el, emléke azonban változatlanul él a közönség és a szakma szívében. Bánki Zsuzsa születésnapján, pontosabb a színésznő születésének 105. évfordulóján szeretettel és tisztelettel emlékezünk rá kvízünkkel.

Mennyit találsz el a színésznővel kapcsolatos kérdésekből?

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Melyik színház társulatának volt hosszú éveken át meghatározó tagja Bánki Zsuzsa?

Nézd meg ezt a nagyon kedves részletet a Szomszédokból Bánki Zsuzsa, Pásztor Erzsi és Ivancsics Ilona szereplésével:

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