105 éve született Bánki Zsuzsa – mennyire emlékszel a Szomszédok legendás színésznőjére? Kvíz

Bánki Zsuzsa a magyar szín- és filmművészet egyik legkiemelkedőbb, Jászai Mari-díjas művésze volt.

Pályáját a történelem tragédiái nehezítették, mégis maradandó életművet alkotott.

Születésének 105. évfordulóján tisztelettel emlékezünk rá egy különleges kvízzel.

Kifinomult játékával, szerepeivel és műveltségével a 20. századi magyar színjátszás egyik legkiemelkedőbb művésze volt, aki nem allűrjeivel, botrányaival, hanem kizárólag tehetségével és szorgalmával kívánta felhívni magára a közönség és a sajtó figyelmét. Töltsd ki Bánki Zsuzsa életéről és munkásságáról alkotott kvízünket, tesztelve például, hogy mi mindenre emlékszel a Szomszédok című telenovellából!

Bánki Zsuzsa 105 éves lenne ma Fotó: fortepan

Bánki Zsuzsa már gyerekként kitűnt kivételes intelligenciájával

Négyévesen megtanult olvasni, fiatalon hatalmas irodalmi műveltségre tett szert, és mindössze 15 évesen érettségizett. A Színművészeti Akadémiát 18 éves korában fejezte be, ám pályakezdését tragikus módon akadályozták a második világháború zsidótörvényei.

Származása miatt éveken át nem kaphatott szerződést, édesanyját pedig a holokauszt során elveszítette.

A színpadon és a filmvásznon is maradandót alkotott

A háború után végre kibontakozhatott a tehetsége. A Nemzeti Színház, később a Madách Színház, a Petőfi Színház, majd hosszú évtizedeken át a Vígszínház társulatának meghatározó művésze volt. A közönség számos filmben is láthatta, köztük a Valahol Európában című produkcióban.

A fiatalabb nézők számára a legendás Szomszédok című sorozatból maradt ismert, amely szériában az utolsó éveiben is emlékezetes alakítást nyújtott.

Kortársai nagyra becsülték

Pályatársai kiváló színésznőként, rendkívül művelt, szerény és fegyelmezett kollégaként emlékeznek rá, aki a próbákra mindig felkészülten érkezett, szerepeit aprólékos gonddal építette fel, és sosem a látványos siker, hanem a hiteles alakítás érdekelte. A magánéletét tudatosan óvta a nyilvánosságtól. Férje, Barlay Gusztáv rendező volt, akivel hosszú és kiegyensúlyozott házasságban élt. Önmagáról ritkán beszélt, inkább a munkájával kívánt kitűnni.