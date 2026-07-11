1. Őrizzük meg a régit

A lekvárok, savanyúságok vagy más élelmiszerek kiürült üvegeit ne dobjuk ki, hiszen alapos tisztítás után eltehetjük a következő befőzési szezonra. Így évről évre bővíthetjük a készletünket, és kevesebb új üveget kell majd vásárolnunk.

Szerezzük be olcsón a befőttesüveget Fotó: unsplash.com

2. Gondolkodjunk előre!

Érdemes előre megtervezni a menüt, és felhasználni az akciósan megvásárolt befőtteket. Sokszor olcsóbb megvenni egy kedvezményes árú zöldség- vagy gyümölcsbefőttet, majd kiüríteni az üvegét, mint külön üres befőttesüveget vásárolni.

3. Új helyett használtat

Érdeklődjünk az ismerőseinknél, vendéglátóhelyeken, kávézókban, hiszen sokan szívesen továbbadják a felesleges üvegeket. Csatlakozzunk az „ingyen elvihető” közösségi csoportokhoz, ahol szintén találhatunk ingyen elvihető darabokat.

4. Felejtsük el a postaköltséget

Az online piactereken is találhatunk kedvező ajánlatokat, mivel sokan jelképes összegért adják el a feleslegessé vált befőttesüvegeiket. Érdemes a közelünkben élő eladóktól vásárolni, és személyesen átvenni, így elkerülhetjük a magas postaköltséget.

5. Nagyobb kiszerelésben jobban megéri

Ha újakat vásárolnánk, érdemes a 6, 12 vagy 24 üvegből álló csomagokat választani, mert ezek egységára darabonként kedvezőbb, mintha egyesével vennénk meg.

6. Mindegyik azonos méretben

Vásároljunk olyan üvegeket, amelyekhez könnyen kapható cserefedél. Ha mindegyik azonos méretű, akkor a tetejüket felcserélhetjük, vagy ha mindegyikre szükség van, akkor sérülés esetén elegendő csak egy új fedelet vásárolni, és nem kell az egészet lecserélni.

7. Kezdődhet a pontgyűjtés

Ha új üvegeket vagy fedeleket vásárolunk, érdemes csatlakozni az adott áruház hűségprogramjához. Sok helyen a vásárlások után pontokat vagy egyéb kedvezményeket kapunk, amelyeket a következő vásárlás alkalmával beválthatunk, így kevesebbet kell fizetnünk.

8. Akciók a szezon végén

Nyár végén és ősszel sok áruház leárazza a befőzési kellékeket, köztük a befőttesüvegeket, fedeleket és egyéb kiegészítőket. Ha a következő szezonra előre gondolkodunk, ilyenkor 20-50%-kal olcsóbban is beszerezhetjük a szükséges eszközöket.