Szerezzük be olcsón a befőttesüveget

1. Őrizzük meg a régit
A lekvárok, savanyúságok vagy más élelmiszerek kiürült üvegeit ne dobjuk ki, hiszen alapos tisztítás után eltehetjük a következő befőzési szezonra. Így évről évre bővíthetjük a készletünket, és kevesebb új üveget kell majd vásárolnunk.
2. Gondolkodjunk előre!
Érdemes előre megtervezni a menüt, és felhasználni az akciósan megvásárolt befőtteket. Sokszor olcsóbb megvenni egy kedvezményes árú zöldség- vagy gyümölcsbefőttet, majd kiüríteni az üvegét, mint külön üres befőttesüveget vásárolni.
3. Új helyett használtat
Érdeklődjünk az ismerőseinknél, vendéglátóhelyeken, kávézókban, hiszen sokan szívesen továbbadják a felesleges üvegeket. Csatlakozzunk az „ingyen elvihető” közösségi csoportokhoz, ahol szintén találhatunk ingyen elvihető darabokat.
4. Felejtsük el a postaköltséget
Az online piactereken is találhatunk kedvező ajánlatokat, mivel sokan jelképes összegért adják el a feleslegessé vált befőttesüvegeiket. Érdemes a közelünkben élő eladóktól vásárolni, és személyesen átvenni, így elkerülhetjük a magas postaköltséget.
5. Nagyobb kiszerelésben jobban megéri
Ha újakat vásárolnánk, érdemes a 6, 12 vagy 24 üvegből álló csomagokat választani, mert ezek egységára darabonként kedvezőbb, mintha egyesével vennénk meg.
6. Mindegyik azonos méretben
Vásároljunk olyan üvegeket, amelyekhez könnyen kapható cserefedél. Ha mindegyik azonos méretű, akkor a tetejüket felcserélhetjük, vagy ha mindegyikre szükség van, akkor sérülés esetén elegendő csak egy új fedelet vásárolni, és nem kell az egészet lecserélni.
7. Kezdődhet a pontgyűjtés
Ha új üvegeket vagy fedeleket vásárolunk, érdemes csatlakozni az adott áruház hűségprogramjához. Sok helyen a vásárlások után pontokat vagy egyéb kedvezményeket kapunk, amelyeket a következő vásárlás alkalmával beválthatunk, így kevesebbet kell fizetnünk.
8. Akciók a szezon végén
Nyár végén és ősszel sok áruház leárazza a befőzési kellékeket, köztük a befőttesüvegeket, fedeleket és egyéb kiegészítőket. Ha a következő szezonra előre gondolkodunk, ilyenkor 20-50%-kal olcsóbban is beszerezhetjük a szükséges eszközöket.
9. Ellenőrizzük a fedeleket is
A fedelek idővel elhasználódnak, ezért érdemes a befőzés előtt ezeket is ellenőrizni. Ha rozsdásak, eldeformálódtak, vagy nem zárnak megfelelően, akkor cseréljük le. Szerencsére a fedelek külön is beszerezhetőek, így nem kell új üveget beszerezni - írja a Fanny magazin.