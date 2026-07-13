Ezzel a géppel gyerekjáték lesz a befőzés

A befőzőgép megkönnyíti az életünket, ha lekvárt, szörpöt vagy savanyúságot szeretnénk eltenni.

A befőzőgép megkönnyíti az életünket - Fotó: Pixabay

1. Hagyjuk el a sterilizálást, a befőzőgépnél ez nem kötelező

Míg a hagyományos befőzés előtt kötelező csírátlanítani a befőttes üveget, a modern automata gépek esetében erre nincs szükség, elég csak alaposan átmosni őket. A befőzőgép segít, hogy tartósítószer- és cukormentesen is készíthetünk vele lekvárokat, befőtteket és savanyúságokat.

2. Friss alapanyagokkal dolgozzunk

A befőzés végeredményét nagyban meghatározza az alapanyag minősége. Érdemes a teljesen érett, de még feszes gyümölcsöket és zöldségeket választani, mert ezek őrzik meg legjobban az ízüket és az állagukat. A sérült vagy túlérett darabokat válogassuk ki, mert ezek csökkenthetik az eltarthatóságot és a kész befőtt minőségét.

3. Ne töltsük színültig az üvegeket

Sokan elkövetik azt a hibát, hogy a lehető legtöbb alapanyagot próbálják egy üvegbe zsúfolni. Hagyjunk néhány centiméter helyet a perem alatt, mert a befőzés során a tartalom kitágulhat. A megfelelő hely biztosítja a vákuum kialakulását, ami az eltarthatóság egyik alapfeltétele.

4. Csak egyetlen gombnyomás

Az automata befőzőgépek egyik legnagyobb előnye a pontos hőmérséklet- és időszabályozás, ráadásul a hagyományos, 100 fokos dunsztolás helyett is elegendő a 80 fok. A különböző gyümölcsök, lekvárok vagy savanyúságok eltérő kezelést igényelnek, ezért érdemes a készülék programjai közül választani, így kisebb az esélye annak, hogy a befőtt túlfő vagy éppen nem kap elegendő hőkezelést.

5. Ügyeljünk a megfelelő elrendezésre

Amikor az üvegeket a befőzőgépbe helyezzük, figyeljünk arra, hogy ne szoruljanak túl közel egymáshoz. A víznek és a hőnek egyenletesen kell körbejárnia őket, hogy minden üveg azonos kezelést kapjon. Ez különösen akkor fontos, ha egyszerre nagyobb mennyiséget készítünk.

6. Vegyük figyelembe a hátrányokat

Bár lényegesen könnyebbé teszi a befőzést egy ilyen gép, azért számoljunk a negatívumokkal is: a hagyományos módszerrel ellentétben itt nem szükséges tartósítószert használni, így 7-10 napon belül fel kell használni az elkészült finomságokat.