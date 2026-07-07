Gyógyíthatatlan betegséggel diagnosztizálták a biohackert, akinek célja örökké élni

Gyógyíthatatlan autoimmun betegséggel diagnosztizálták a világ legismertebb biohackereként emlegetett amerikai vállalkozót, Bryan Johnsont. A 48 éves férfi évente többszáz millió forintot költ arra, hogy minél tovább éljen. Nemrég autoimmun gyomorhurutot diagnosztizáltak nála. A betegség becslések szerint az emberek csupán 2-5%-át érinti és fokozhatja a tápanyaghiány, vérszegénység, valamit daganatos betegségek kialakulásának kockázatát is.

Gyógyíthatatlan betegséggel diagnosztizálták a biohackkert. Fotó: Unsplash

A gyomrom szó szerint saját magát emészti

- fogalmazott Johnson, akinek már 11 éves kora óta alacsony volt a ferritinszintje, azonban vérszegény sosem volt. Habár többször próbálta emelni az értéket, minden kísérlet sikertelen volt. Egy átfogó kivizsgálás során pedig az orvosok végül emelkedett szintű parietális sejt elleni antitesteket mutattak ki, ami autoimmun gyomorhurutra utalt. A gyomorbiopszia végül megerősítette a diagnózist, és kimutatta a kór korai stádiumát.

Korábban más betegséget is megállapítottak nála

Johnsonnál 21 éves korában pajzsmirigy-alulműködést állapítottak meg, amely szerinte annak volt köszönhető, hogy fiatalkorában rendszeresen fogyasztott gyorsételeket, cukros üdítőket és édességeket, emellett a Braintree pénzügyi technológiai vállalat vezérigazgatójaként éveken át rendkívül stresszes életet élt.

Valamikor ebben az időszakban indult el a szervezetemben az autoimmun folyamat, amely először a pajzsmirigyemet, majd a gyomrom nyálkahártyáját támadta meg

- osztotta meg véleményét kiemelve, saját orvosi csapatával azon van, hogy megoldást találjanak problémájára még úgy is, hogy egyelőre nem létezik gyógymód autoimmun gyomorhurutjára. Épp ezért folyamatosan figyelik vasszintjét és más biológiai mutatóit, valamint további vizsgálatokat végeznek, hogy jobban megértsék a betegséget. Ha sikerrel járnak, az orvostudományban is úttörő eredmény lehet:

A mesterséges intelligencia, a többdimenziós biológiai elemzések és a személyre szabott genetikai technológiák korában egyetlen betegséget sem szabad gyógyíthatatlannak tekinteni csak azért, mert még senki sem próbálta a mai eszközökkel meggyógyítani

– idézte őt a TheSun.