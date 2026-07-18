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betörők ellen

Erre a négy dologra figyelnek fel leginkább a betörők

30 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Egy volt brit tengerészgyalogos szerint, a betörőknek gyakran néhány másodperc is elég ahhoz, hogy eldöntsék, melyik ház lehet könnyű célpont. A szakértő négy olyan árulkodó jelet sorolt fel, amelyek különösen vonzóvá tehetnek egy ingatlant a bűnözők szemében.
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betörők ellentippszakértő

A bűnözők bárhol felbukkanhatnak, és sokszor teljesen véletlenszerűen választanak célpontot. Ugyanakkor vannak bizonyos szempontok, amelyek alapján a betörők gyakran döntenek arról, melyik ingatlant érdemes megtámadni. A kisebb lopások elkövetőitől a profi bűnözőkig mindenki más módszereket alkalmaz, ezért nehéz pontosan tudni, mire figyelnek. Éppen ezért sokan azt sem tudják, hogyan tehetnék kevésbé vonzóvá az otthonukat a betörők számára. Most azonban egy korábbi brit tengerészgyalogos azonban elárulta, melyek azok a legfontosabb jelek, amelyeket a betörők kiszemelt házak keresésekor figyelnek.

Kiderült: erre a négy dologra figyelnek fel leginkább a betörők.
Kiderült: erre a négy dologra figyelnek fel leginkább a betörők. Fotó: Pexels

Robin, aki a TikTokon @dutchintheusa néven ismert, egy videóban négy olyan tényezőt sorolt fel, amelyek szerinte különösen vonzóvá tehetnek egy ingatlant a bűnözők szemében.

Azt hiszed, hogy az otthonod elég biztonságos? Egy betörőnek néhány másodperc is elég ahhoz, hogy eldöntse, könnyű célpont-e a házad. Íme négy dolog, amit a bűnözők gyakran keresnek

 - írta videójához kiemelve, a legtöbb betörés alkalomszerű bűncselekmény.

A szakértő szerint erre a négy dologra figyelnek leginkább a betörők:

  1. Nyitva hagyott ajtók és ablakok – A legegyszerűbb bejutási útvonal az, amely már eleve nyitva van.
  2. Sötét ingatlan – A rossz megvilágítás rejtekhelyet biztosít, és megkönnyíti az észrevétlen megközelítést.
  3. Annak jelei, hogy senki nincs otthon – Felhalmozódó csomagok, megtelt postaláda vagy napok óta üres autóbeálló.
  4. Könnyű búvóhelyek – Magas bokrok, sűrű sövények, takarást nyújtó kerítések vagy elburjánzott növényzet az ajtók és ablakok közelében

Elsőként tehát a megfelelő kültéri világítás fontosságát emelte ki. Elmondása szerint a betörők ugyanis nem szeretik azokat a házakat, amelyek bejárata jól meg van világítva, különösen akkor, ha mozgásérzékelős lámpák is működnek.

 A következő fontos szempont a biztonsági rendszer megléte. A kamerák, a kamerás csengők vagy bármilyen más megfigyelőrendszer azt jelzi a betörőnek, hogy könnyen lebukhat. 

De a kutya ugyanilyen visszatartó erő számukra, mivel ő nemcsak ugatásával hívhatja fel a figyelmet az idegenekre, hanem akár fizikailag is veszélyt jelenthet a betörő számára.

Év végül, de nem utolsó sorban: Robin szerint az is fontos, hogy a ház lakottnak tűnjön. A felhalmozódó csomagok, a túlcsorduló postaláda vagy a napok óta üres autóbeálló mind arra utalhatnak ugyanis, hogy senki sincs otthon. Épp ezért, ha hosszabb időre elutazunk, azt javasolja, kérjünk valakitől segítséget a csomagok átvételében vagy a levelek összegyűjtésében, használjunk időkapcsolós világítást, illetve időnként álljon autó a ház előtt, hogy az ingatlan lakottnak tűnjön, írja az UNILAD.

@dutchintheusa Think your home is “safe enough”? A burglar only needs a few seconds to decide if your house is an easy target. Here are 4 things criminals often look for: 🚪 1. Unlocked doors or windows – The easiest way in is the one that’s already open. 🌑 2. A dark property – Poor lighting creates hiding spots and makes it easier to approach unnoticed. 📦 3. Signs no one is home – Packages piling up, overflowing mailboxes, or no cars for days can be a giveaway. 🌳 4. Easy places to hide – Tall bushes, privacy fences, or overgrown landscaping near doors and windows provide cover. Most break-ins are crimes of opportunity. A few simple changes can make your home look like more trouble than it’s worth. Share this with someone who could use the reminder. #HomeSecurity #CrimePrevention #SafetyTips #ProtectYourHome #StaySafe ♬ original sound - Dutchintheusa

 

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