Erre a négy dologra figyelnek fel leginkább a betörők

A bűnözők bárhol felbukkanhatnak, és sokszor teljesen véletlenszerűen választanak célpontot. Ugyanakkor vannak bizonyos szempontok, amelyek alapján a betörők gyakran döntenek arról, melyik ingatlant érdemes megtámadni. A kisebb lopások elkövetőitől a profi bűnözőkig mindenki más módszereket alkalmaz, ezért nehéz pontosan tudni, mire figyelnek. Éppen ezért sokan azt sem tudják, hogyan tehetnék kevésbé vonzóvá az otthonukat a betörők számára. Most azonban egy korábbi brit tengerészgyalogos azonban elárulta, melyek azok a legfontosabb jelek, amelyeket a betörők kiszemelt házak keresésekor figyelnek.
Robin, aki a TikTokon @dutchintheusa néven ismert, egy videóban négy olyan tényezőt sorolt fel, amelyek szerinte különösen vonzóvá tehetnek egy ingatlant a bűnözők szemében.
Azt hiszed, hogy az otthonod elég biztonságos? Egy betörőnek néhány másodperc is elég ahhoz, hogy eldöntse, könnyű célpont-e a házad. Íme négy dolog, amit a bűnözők gyakran keresnek
- írta videójához kiemelve, a legtöbb betörés alkalomszerű bűncselekmény.
A szakértő szerint erre a négy dologra figyelnek leginkább a betörők:
- Nyitva hagyott ajtók és ablakok – A legegyszerűbb bejutási útvonal az, amely már eleve nyitva van.
- Sötét ingatlan – A rossz megvilágítás rejtekhelyet biztosít, és megkönnyíti az észrevétlen megközelítést.
- Annak jelei, hogy senki nincs otthon – Felhalmozódó csomagok, megtelt postaláda vagy napok óta üres autóbeálló.
- Könnyű búvóhelyek – Magas bokrok, sűrű sövények, takarást nyújtó kerítések vagy elburjánzott növényzet az ajtók és ablakok közelében
Elsőként tehát a megfelelő kültéri világítás fontosságát emelte ki. Elmondása szerint a betörők ugyanis nem szeretik azokat a házakat, amelyek bejárata jól meg van világítva, különösen akkor, ha mozgásérzékelős lámpák is működnek.
A következő fontos szempont a biztonsági rendszer megléte. A kamerák, a kamerás csengők vagy bármilyen más megfigyelőrendszer azt jelzi a betörőnek, hogy könnyen lebukhat.
De a kutya ugyanilyen visszatartó erő számukra, mivel ő nemcsak ugatásával hívhatja fel a figyelmet az idegenekre, hanem akár fizikailag is veszélyt jelenthet a betörő számára.
Év végül, de nem utolsó sorban: Robin szerint az is fontos, hogy a ház lakottnak tűnjön. A felhalmozódó csomagok, a túlcsorduló postaláda vagy a napok óta üres autóbeálló mind arra utalhatnak ugyanis, hogy senki sincs otthon. Épp ezért, ha hosszabb időre elutazunk, azt javasolja, kérjünk valakitől segítséget a csomagok átvételében vagy a levelek összegyűjtésében, használjunk időkapcsolós világítást, illetve időnként álljon autó a ház előtt, hogy az ingatlan lakottnak tűnjön, írja az UNILAD.