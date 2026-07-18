A bűnözők bárhol felbukkanhatnak, és sokszor teljesen véletlenszerűen választanak célpontot. Ugyanakkor vannak bizonyos szempontok, amelyek alapján a betörők gyakran döntenek arról, melyik ingatlant érdemes megtámadni. A kisebb lopások elkövetőitől a profi bűnözőkig mindenki más módszereket alkalmaz, ezért nehéz pontosan tudni, mire figyelnek. Éppen ezért sokan azt sem tudják, hogyan tehetnék kevésbé vonzóvá az otthonukat a betörők számára. Most azonban egy korábbi brit tengerészgyalogos azonban elárulta, melyek azok a legfontosabb jelek, amelyeket a betörők kiszemelt házak keresésekor figyelnek.

Kiderült: erre a négy dologra figyelnek fel leginkább a betörők. Fotó: Pexels

Robin, aki a TikTokon @dutchintheusa néven ismert, egy videóban négy olyan tényezőt sorolt fel, amelyek szerinte különösen vonzóvá tehetnek egy ingatlant a bűnözők szemében.

Azt hiszed, hogy az otthonod elég biztonságos? Egy betörőnek néhány másodperc is elég ahhoz, hogy eldöntse, könnyű célpont-e a házad. Íme négy dolog, amit a bűnözők gyakran keresnek

- írta videójához kiemelve, a legtöbb betörés alkalomszerű bűncselekmény.

A szakértő szerint erre a négy dologra figyelnek leginkább a betörők:

Nyitva hagyott ajtók és ablakok – A legegyszerűbb bejutási útvonal az, amely már eleve nyitva van. Sötét ingatlan – A rossz megvilágítás rejtekhelyet biztosít, és megkönnyíti az észrevétlen megközelítést. Annak jelei, hogy senki nincs otthon – Felhalmozódó csomagok, megtelt postaláda vagy napok óta üres autóbeálló. Könnyű búvóhelyek – Magas bokrok, sűrű sövények, takarást nyújtó kerítések vagy elburjánzott növényzet az ajtók és ablakok közelében

Elsőként tehát a megfelelő kültéri világítás fontosságát emelte ki. Elmondása szerint a betörők ugyanis nem szeretik azokat a házakat, amelyek bejárata jól meg van világítva, különösen akkor, ha mozgásérzékelős lámpák is működnek.

A következő fontos szempont a biztonsági rendszer megléte. A kamerák, a kamerás csengők vagy bármilyen más megfigyelőrendszer azt jelzi a betörőnek, hogy könnyen lebukhat.

De a kutya ugyanilyen visszatartó erő számukra, mivel ő nemcsak ugatásával hívhatja fel a figyelmet az idegenekre, hanem akár fizikailag is veszélyt jelenthet a betörő számára.