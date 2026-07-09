Ön mennyit tud a 75 éves korában elhunyt Bonnie Tylerről? Kvíz a legendás énekesnőről

Az énekesnő egészségi állapota idén tavasszal romlott meg, amikor sürgősségi bélműtéten esett át Portugáliában egy súlyos betegség miatt. Bár felébredt a kómából, és korábban biztató hírek érkeztek róla, végül családja csütörtökön közölte, hogy Bonnie Tyler meghalt 75 éves korában a kórházban. A mai napon gyászba borult a zenei világ a legendás sztár halála miatt, akinek dalain generációk nőttek fel.

75 éves korában elhunyt Bonnie Tyler

Fotó: MPP / Bestimage / 00642930

Kvíz Bonnie Tylerről: ön mennyit tud az énekesnőről?

Több mint öt évtizedes pályafutása során világszerte 100 milliónál is több lemezt adott el, három Grammy-jelölést kapott, 2022-ben pedig a Brit Birodalom Rendjének (MBE) tagjává nevezték ki a zenei életben végzett munkájáért. Magyarországon utoljára 2025. szeptember 23-án lépett fel a Villányi Rendezvénytér szabadtéri színpadán, ahol hatalmas sikert aratott. Ikonikus dalait mint a Total Eclipse of the Heart vagy a Holding Out for a Hero című számokat mindenki ismeri. Ön vajon mennyit tud a legendás énekesnőről?

Tudja, milyen számmal robbant be a köztudatba, vagy éppen azt, hogy mi volt az eredeti neve? Töltse ki kvízünket!