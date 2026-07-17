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Kiadták a riasztást: jégesővel jönnek a zivatarok, az egész országot érinti

életkörülmény

Íme, ez a világ 5 legextrémebb luxusbörtöne

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Van, aki szándékosan embert ölt, más nemi erőszakot követett el, megint más fegyveres rablást vitt véghez. Az efféle bűnözőkre joggal várhatunk el több éves, évtizedes, vagy akár élethosszig tartó börtönbüntetést egy sötét cellában. Vannak azonban országok, ahol már-már luxuskörülményeket teremtenek a börtönökben azzal a céllal, hogy onnan kikerülve minél kevesebben kövessenek el újra bűncselekményt.
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életkörülményéletmódluxusbörtönbűnözés

Halálbüntetés is sújthatja a legkeményebb bűnözőket az Egyesült Államok több államában. A börtönbe zártak életkörülményei a tengerentúlon emberinek is aligha mondhatók, ezzel szemben Európában vannak olyan országok, ahol majdhogynem luxuskörülményeket teremtenek a büntetés-végrehajtási intézetekben.

Halden börtön, Halden, Norvégia
Halden börtön, Halden, Norvégia
Fotó: Northfoto

Íme az 5 legextrémebb luxusbörtön

1. Halden Prison (Norvégia)

A Halden Prison egy szigorúan védett börtön a norvégiai Haldenben, ezzel együtt a világ legismertebb „luxusbörtöne”. Habár luxusbörtönnek hívják, a fogvatartási körülmények nem mondhatók valóban luxusnak, inkább kiemelkedően humánusak és modernek, az intézmény ugyanis a reintegrációt helyezi előtérbe – ez pedig minden „luxusbörtönnek” kikiáltott büntetés-végrehajtási intézményről elmondható.

A Halden Prison elsősorban azok miatt a körülmények miatt különleges, hogy minden cellához saját fürdőszoba, hűtőszekrény és síkképernyős tévé tartozik, ezenkívül hatalmas ablakaik vannak, az intézményben pedig hangstúdió, zeneterem, modern edzőterem és sportcsarnok is helyet kapott. Gyakran a személyzet is együtt sportol és étkezik az elítéltekkel.

2. Bastøy Prison (Norvégia)

Kizárólag alacsony kockázatú férfi elítéltek számára tartják fenn a norvég Bastøy-szigeten található Bastøy Prison nyitott börtönt. A különlegessége, hogy a rabok saját faházakban élnek, gazdálkodnak, lovat és tehenet tartanak, ezenkívül horgászhatnak, szabadon közlekedhetnek a szigeten kerékpárral, valamint strandolásra és szaunázásra is van lehetőségük.

3. Justice Center Leoben (Ausztria)

Az elsőre hotelre emlékeztető Leoben Igazságügyi Központ egy bírósági és börtönkomplexum a stájerországi Leobenben, Ausztriában. Összesen 205 fogvatartott él itt világos szobákban, saját zuhanyzóval, tévével, többen kis konyhasarokkal. Az intézmény belterét modern design jellemzi, a padlótól a plafonig üvegfelelületek gondoskodnak a természetes fényről. A mai napig sokan vannak, akik első látásra diákszállónak vagy kollégiumnak nézik.

Leoben Igazságügyi Központ, Leoben, Ausztria

4. Aranjuez Prison (Spanyolország)

Madridtól 40 km-re délre található a világhírű családbarát Aranjuez Prison, amelynek különlegessége, hogy egyes fogvatartottak együtt élhetnek itt a kisgyerekükkel. A falakra mesefigurákat festettek, játszószobák kaptak helyet, és különálló családi lakrészeket alakítottak ki azzal a céllal, hogy megőrizzék a szülő-gyerek kapcsolatot.

5. Champ-Dollon Prison (Svájc)

A túlzsúfoltság miatt ugyan sok kritika érte, de a svájci börtönök általánosságban magas életszínvonalat biztosítanak. A Genevában található intézményben a rabok lakókörnyezete viszonylag kényelmes, az egészségügyi ellátásuk kifejezetten modern, az ételek jó minőségűek, a fogvatartottak számára pedig több különféle oktatás és szakmai képzés, valamint munkalehetőség érhető el.
Érdekesség

Alacsonyabb a visszaesési arány

Meglepő lehet, de a norvég börtönökben biztosított, már-már kiválónak mondható életkörülmények nem újabb bűnök elkövetésére és a luxusbörtönökbe való újbóli bejutásra ösztönzik a rabokat, hanem a társadalomba való integrálódásra és a bűnözéssel való felhagyásra. Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy a norvég börtönökből kikerültek körében a visszaesési arány a világ legalacsonyabbjai közé tartozik, aminek az oka, hogy a norvég börtönökben a büntetés lényege a szabadság elvesztése, nem pedig az embertelen életkörülmények.

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