Íme, ez a világ 5 legextrémebb luxusbörtöne

Halálbüntetés is sújthatja a legkeményebb bűnözőket az Egyesült Államok több államában. A börtönbe zártak életkörülményei a tengerentúlon emberinek is aligha mondhatók, ezzel szemben Európában vannak olyan országok, ahol majdhogynem luxuskörülményeket teremtenek a büntetés-végrehajtási intézetekben.
Íme az 5 legextrémebb luxusbörtön
1. Halden Prison (Norvégia)
A Halden Prison egy szigorúan védett börtön a norvégiai Haldenben, ezzel együtt a világ legismertebb „luxusbörtöne”. Habár luxusbörtönnek hívják, a fogvatartási körülmények nem mondhatók valóban luxusnak, inkább kiemelkedően humánusak és modernek, az intézmény ugyanis a reintegrációt helyezi előtérbe – ez pedig minden „luxusbörtönnek” kikiáltott büntetés-végrehajtási intézményről elmondható.
A Halden Prison elsősorban azok miatt a körülmények miatt különleges, hogy minden cellához saját fürdőszoba, hűtőszekrény és síkképernyős tévé tartozik, ezenkívül hatalmas ablakaik vannak, az intézményben pedig hangstúdió, zeneterem, modern edzőterem és sportcsarnok is helyet kapott. Gyakran a személyzet is együtt sportol és étkezik az elítéltekkel.
2. Bastøy Prison (Norvégia)
Kizárólag alacsony kockázatú férfi elítéltek számára tartják fenn a norvég Bastøy-szigeten található Bastøy Prison nyitott börtönt. A különlegessége, hogy a rabok saját faházakban élnek, gazdálkodnak, lovat és tehenet tartanak, ezenkívül horgászhatnak, szabadon közlekedhetnek a szigeten kerékpárral, valamint strandolásra és szaunázásra is van lehetőségük.
3. Justice Center Leoben (Ausztria)
Az elsőre hotelre emlékeztető Leoben Igazságügyi Központ egy bírósági és börtönkomplexum a stájerországi Leobenben, Ausztriában. Összesen 205 fogvatartott él itt világos szobákban, saját zuhanyzóval, tévével, többen kis konyhasarokkal. Az intézmény belterét modern design jellemzi, a padlótól a plafonig üvegfelelületek gondoskodnak a természetes fényről. A mai napig sokan vannak, akik első látásra diákszállónak vagy kollégiumnak nézik.
4. Aranjuez Prison (Spanyolország)
Madridtól 40 km-re délre található a világhírű családbarát Aranjuez Prison, amelynek különlegessége, hogy egyes fogvatartottak együtt élhetnek itt a kisgyerekükkel. A falakra mesefigurákat festettek, játszószobák kaptak helyet, és különálló családi lakrészeket alakítottak ki azzal a céllal, hogy megőrizzék a szülő-gyerek kapcsolatot.
5. Champ-Dollon Prison (Svájc)
A túlzsúfoltság miatt ugyan sok kritika érte, de a svájci börtönök általánosságban magas életszínvonalat biztosítanak. A Genevában található intézményben a rabok lakókörnyezete viszonylag kényelmes, az egészségügyi ellátásuk kifejezetten modern, az ételek jó minőségűek, a fogvatartottak számára pedig több különféle oktatás és szakmai képzés, valamint munkalehetőség érhető el.
Érdekesség
Alacsonyabb a visszaesési arány
Meglepő lehet, de a norvég börtönökben biztosított, már-már kiválónak mondható életkörülmények nem újabb bűnök elkövetésére és a luxusbörtönökbe való újbóli bejutásra ösztönzik a rabokat, hanem a társadalomba való integrálódásra és a bűnözéssel való felhagyásra. Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy a norvég börtönökből kikerültek körében a visszaesési arány a világ legalacsonyabbjai közé tartozik, aminek az oka, hogy a norvég börtönökben a büntetés lényege a szabadság elvesztése, nem pedig az embertelen életkörülmények.
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