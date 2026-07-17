Íme, ez a világ 5 legextrémebb luxusbörtöne

Halálbüntetés is sújthatja a legkeményebb bűnözőket az Egyesült Államok több államában. A börtönbe zártak életkörülményei a tengerentúlon emberinek is aligha mondhatók, ezzel szemben Európában vannak olyan országok, ahol majdhogynem luxuskörülményeket teremtenek a büntetés-végrehajtási intézetekben.

Halden börtön, Halden, Norvégia

Fotó: Northfoto

Íme az 5 legextrémebb luxusbörtön

1. Halden Prison (Norvégia)

A Halden Prison egy szigorúan védett börtön a norvégiai Haldenben, ezzel együtt a világ legismertebb „luxusbörtöne”. Habár luxusbörtönnek hívják, a fogvatartási körülmények nem mondhatók valóban luxusnak, inkább kiemelkedően humánusak és modernek, az intézmény ugyanis a reintegrációt helyezi előtérbe – ez pedig minden „luxusbörtönnek” kikiáltott büntetés-végrehajtási intézményről elmondható.

A Halden Prison elsősorban azok miatt a körülmények miatt különleges, hogy minden cellához saját fürdőszoba, hűtőszekrény és síkképernyős tévé tartozik, ezenkívül hatalmas ablakaik vannak, az intézményben pedig hangstúdió, zeneterem, modern edzőterem és sportcsarnok is helyet kapott. Gyakran a személyzet is együtt sportol és étkezik az elítéltekkel.

2. Bastøy Prison (Norvégia)

Kizárólag alacsony kockázatú férfi elítéltek számára tartják fenn a norvég Bastøy-szigeten található Bastøy Prison nyitott börtönt. A különlegessége, hogy a rabok saját faházakban élnek, gazdálkodnak, lovat és tehenet tartanak, ezenkívül horgászhatnak, szabadon közlekedhetnek a szigeten kerékpárral, valamint strandolásra és szaunázásra is van lehetőségük.

3. Justice Center Leoben (Ausztria)

Az elsőre hotelre emlékeztető Leoben Igazságügyi Központ egy bírósági és börtönkomplexum a stájerországi Leobenben, Ausztriában. Összesen 205 fogvatartott él itt világos szobákban, saját zuhanyzóval, tévével, többen kis konyhasarokkal. Az intézmény belterét modern design jellemzi, a padlótól a plafonig üvegfelelületek gondoskodnak a természetes fényről. A mai napig sokan vannak, akik első látásra diákszállónak vagy kollégiumnak nézik.

Leoben Igazságügyi Központ, Leoben, Ausztria

4. Aranjuez Prison (Spanyolország)

Madridtól 40 km-re délre található a világhírű családbarát Aranjuez Prison, amelynek különlegessége, hogy egyes fogvatartottak együtt élhetnek itt a kisgyerekükkel. A falakra mesefigurákat festettek, játszószobák kaptak helyet, és különálló családi lakrészeket alakítottak ki azzal a céllal, hogy megőrizzék a szülő-gyerek kapcsolatot.