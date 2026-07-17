Te mennyire emlékszel a Reszkessetek, betörők 2-re? Kvíz Brenda Fricker emlékére

Minden év karácsonyán a tévéképernyők előtt köszönthetjük Kevint, a Reszkessetek, betörők! című filmsorozat sztárját. Az első epizódon kívül a jogokat éppen birtokló csatorna a második részt is rendre levetíti, amelynek kedvenc mellékszereplője szerte a világon a New York-i Central Parkban élő Galambos hölgy. A madarakat etető nénit az 1989-es A bal lábam – Christy Brown története című életrajzi filmben játszott mellékszerepéért Oscar-díjat nyert Brenda Fricker alakította, akinek halálhírét 2026. július 17-én jelentette be az ügynöke. A színésznő 81 éves volt.

Brenda Fricker és Macaulay Culkin a Galambos hölgy és Kevin szerepében a Reszkessetek betörők! 2 – Elveszve New Yorkban című filmben

Fotó: Twentieth Century Fox / Collection ChristopheL / AFP

Kvíz Brenda Fricker emlékére

A színésznő emléke előtt egy, az emberek körében leginkább ismert és szeretett filmjéből készült kvízzel tisztelgünk. A játék során tesztelheted magad, hogy mennyi részletre emlékszel a Reszkessetek, betörők! 2 – Elveszve New Yorkban című film Brenda Fricker jeleneteihez köthető részleteiből!