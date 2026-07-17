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kvíz

Te mennyire emlékszel a Reszkessetek, betörők 2-re? Kvíz Brenda Fricker emlékére

15 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Több mint öt évtizedes pályafutás után, 81 éves korában meghalt Brenda Fricker, a Reszkessetek, betörők! 2 – Elveszve New Yorkban című film Galambos hölgye. Emlékére egy kvízt hoztunk a filmről. Te mennyire emlékszel a karácsonyi klasszikusból?
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kvízReszkessetek betörők 2 – Elveszve New YorkBrenda FrickerhalálReszkessetek, betörők!

Minden év karácsonyán a tévéképernyők előtt köszönthetjük Kevint, a Reszkessetek, betörők! című filmsorozat sztárját. Az első epizódon kívül a jogokat éppen birtokló csatorna a második részt is rendre levetíti, amelynek kedvenc mellékszereplője szerte a világon a New York-i Central Parkban élő Galambos hölgy. A madarakat etető nénit az 1989-es A bal lábam – Christy Brown története című életrajzi filmben játszott mellékszerepéért Oscar-díjat nyert Brenda Fricker alakította, akinek halálhírét 2026. július 17-én jelentette be az ügynöke. A színésznő 81 éves volt.

Brenda Fricker és Macaulay Culkin a Galambos hölgy és Kevin szerepében a Reszkessetek betörők! 2 – Elveszve New Yorkban című filmben
Brenda Fricker és Macaulay Culkin a Galambos hölgy és Kevin szerepében a Reszkessetek betörők! 2 – Elveszve New Yorkban című filmben
Fotó: Twentieth Century Fox / Collection ChristopheL / AFP

Kvíz Brenda Fricker emlékére

A színésznő emléke előtt egy, az emberek körében leginkább ismert és szeretett filmjéből készült kvízzel tisztelgünk. A játék során tesztelheted magad, hogy mennyi részletre emlékszel a Reszkessetek, betörők! 2 – Elveszve New Yorkban című film Brenda Fricker jeleneteihez köthető részleteiből!

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Hogyan reagál először Kevin, amikor a Central Parkban meglátja a Galambos hölgyet?

 

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