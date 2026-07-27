5 patinás budapesti villa, ahova meghívó nélkül is bejuthatunk

Nem csak kívülről szépek: több budapesti villa belső tere is látogatható, méghozzá ingyenesen.

A szecessziótól a modern építészetig több stílus képviselteti magát.

Minden villa más élményt kínál: van, ahol kiállítás, máshol kulturális program vár bennünket.

Budapest utcáit járva lépten-nyomon grandiózus palotákba botlunk, tősgyökeres fővárosiként pedig mindenképpen érdemes ellátogatni valamelyikbe. Alább öt olyan ingyeneses látogatható budapesti villát mutatunk, amelyet nem érdemes kihagyni – a főváros igazi eleganciáját ezek a patinás építészeti remekművek őrzik!

Egy csodás budapesti villa, amelynek falai évszázados titkokat őriznek.

Fotó: Németh András Péter

5 káprázatos budapesti villa, amelyet bejelentkezés nélkül látogathatunk

Mutatunk néhány budapesti villát, amelyet érdemes felvenni a bakancslistára.

1. Schiffer-villa – a szecesszió rejtett kincse

A Schiffer-villa kívülről elegáns és visszafogott, belépve azonban egészen más világ tárul elénk. A színes üvegablakok, a díszes részletek és a gondosan megőrzött pazar enteriőrök miatt könnyű elképzelni, milyen lehetett itt az élet a századfordulón. A villa szervezett séták keretében ingyenesen látogatható, így nemcsak az épületet, hanem annak történetét is jobban megismerhetjük.

A Schiffer-villa egyedi ablakai

Fotó: MW archív

Walter Rózsi-villa – modern otthon a múltból

A két világháború közötti modern építészet egyik legszebb budapesti példája a Walter Rózsi-villa. Tágas terei ma is lenyűgözők, napjainkban a Magyar Építészeti Múzeum kiállításait csodálhatjuk meg bennük. Az építészet iránt érdeklődők biztosan találnak kedvükre való részleteket.

Kőrössy-villa – a szecesszió minden részletében életre kel

A Városligeti fasor egyik legszebb villája kívül-belül igazi látványosság. A felújításának köszönhetően ismét eredeti pompájában csodálhatjuk meg a Kőrössy-villát és benne a különleges Zsolnay kerámiákat, műgyűjteményeket. Érdemes előre feliratkozni, mert a vezetett programok gyorsan betelnek.

Időutazás a múltba: a lenyűgöző Kőrössy-villa

Fotó: MW archív

Barabás-villa – a kultúra otthona

A Barabás-villa történelmi épület, ma is pezsgő kulturális helyszín. Barabás Miklós néhai festő otthona ma kiállításoknak, koncerteknek, előadásoknak és családi programoknak ad otthont. Múlt és a jelen találkozik itt, éppen ezért ezt a villát sem érdemes kihagyni.