5 patinás budapesti villa, ahova meghívó nélkül is bejuthatunk

- Nem csak kívülről szépek: több budapesti villa belső tere is látogatható, méghozzá ingyenesen.
- A szecessziótól a modern építészetig több stílus képviselteti magát.
- Minden villa más élményt kínál: van, ahol kiállítás, máshol kulturális program vár bennünket.
Budapest utcáit járva lépten-nyomon grandiózus palotákba botlunk, tősgyökeres fővárosiként pedig mindenképpen érdemes ellátogatni valamelyikbe. Alább öt olyan ingyeneses látogatható budapesti villát mutatunk, amelyet nem érdemes kihagyni – a főváros igazi eleganciáját ezek a patinás építészeti remekművek őrzik!
5 káprázatos budapesti villa, amelyet bejelentkezés nélkül látogathatunk
Mutatunk néhány budapesti villát, amelyet érdemes felvenni a bakancslistára.
1. Schiffer-villa – a szecesszió rejtett kincse
A Schiffer-villa kívülről elegáns és visszafogott, belépve azonban egészen más világ tárul elénk. A színes üvegablakok, a díszes részletek és a gondosan megőrzött pazar enteriőrök miatt könnyű elképzelni, milyen lehetett itt az élet a századfordulón. A villa szervezett séták keretében ingyenesen látogatható, így nemcsak az épületet, hanem annak történetét is jobban megismerhetjük.
Walter Rózsi-villa – modern otthon a múltból
A két világháború közötti modern építészet egyik legszebb budapesti példája a Walter Rózsi-villa. Tágas terei ma is lenyűgözők, napjainkban a Magyar Építészeti Múzeum kiállításait csodálhatjuk meg bennük. Az építészet iránt érdeklődők biztosan találnak kedvükre való részleteket.
Kőrössy-villa – a szecesszió minden részletében életre kel
A Városligeti fasor egyik legszebb villája kívül-belül igazi látványosság. A felújításának köszönhetően ismét eredeti pompájában csodálhatjuk meg a Kőrössy-villát és benne a különleges Zsolnay kerámiákat, műgyűjteményeket. Érdemes előre feliratkozni, mert a vezetett programok gyorsan betelnek.
Barabás-villa – a kultúra otthona
A Barabás-villa történelmi épület, ma is pezsgő kulturális helyszín. Barabás Miklós néhai festő otthona ma kiállításoknak, koncerteknek, előadásoknak és családi programoknak ad otthont. Múlt és a jelen találkozik itt, éppen ezért ezt a villát sem érdemes kihagyni.
Förster-villa – különleges épület megrázó múlttal
A Normafa közelében található villa első pillantásra egy mesebeli vadászkastélyra emlékeztet, a falai azonban komoly történelmi emlékeket őriznek: a második világháború után az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) hírhedt kihallgató bázisaként és kínzóközpontjaként működött, ahol politikai elítélteket tartottak fogva. A felújítása óta a Normafa Látogatóközpont működik benne, ahol a környék múltját és téli sportéletét bemutató kiállításokat is megnézhetjük.
Érdemes felfedezni Budapest villáit
Budapest villái építészeti remekművek, már-már kötelező látnivalók, amelyek a főváros múltjának legizgalmasabb fejezeteit mesélik el. Kerekedj fel egy hétvégi sétára, fedezd fel a lenyűgöző homlokzatok mögötti titkokat, és engedd, hogy magával ragadjon a budapesti villanegyedek semmihez sem fogható varázsa!