Időutazás a Kiskunság szívében – Bugac, a megelevenedő történelem és a végtelen rónaság otthona

Puszta, csikósok és szürkemarhák nyomában.

Árpád-kori monostor és régészeti kincsek.

Homokbuckák, tanösvények és ritka élővilág.

Hajtányozás és autentikus alföldi élmények Bugacon.

A homokbuckák, a szikesek és a gazdag történelmi örökség miatt a hatalmas területű Bugac Bács-Kiskun vármegye egyik legizgalmasabb települése. A pusztai romantika mellett az utóbbi évek régészeti szenzációi is idevonzzák a látogatókat, hiszen a modern kiállítóterek és a feltárt monostorromok teljesen új megvilágításba helyezik a vidék múltját. Az ide érkezők nemcsak a hagyományos pásztorélettel, hanem egy egykori Árpád-kori településsel is megismerkedhetnek, miközben kétévente a kontinens legnagyobb, nemzetközi hírű hagyományőrző seregszemléjének is ez a vidék ad otthont, ahol jurták, lovas bemutatók és kézműves vásárok várják a közönséget.

Bugac a hagyományos pásztoréleten túl bepillantást enged a rónaságok élővilágába is.

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Milyen látnivalókat rejt Bugac a pusztai életen túl?

A vidék neve hallatán a legtöbb utazónak a ménes, a szürkemarhák és a rackanyájak ugranak be, ám a terület ennél jóval régebbi titkokat őriz.

Magyar szürkemarhák Bugacon - az itt tartott állomány (a rackajuhokkal és mangalicákkal együtt) az állattenyésztés szempontjából génbankot jelentenek.

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A külterületi ásatások során felszínre került az egykori Pétermonostora, amely a XII–XIII. században a Homokhátság vallási és gazdasági központja volt. A nemzetközi kereskedelmi útvonal mentén fekvő, háromezer fős, kőházas települést a tatárjárás teljesen elpusztította. A több mint négyezer értékes leletet – köztük egy ritka Szent Péter-ereklyetartót, szíriai üvegpoharat és aranyozott lószerszámokat – az Aranymonostor Látogatóközpont mutatja be virtuális valósággal és animációs filmmel. Olyan egykori emberi történetek is megelevenednek itt, mint a latin nyelvű miséken unatkozó gyermek firkája a bazilika mészkő padlóján, vagy a korabeli szerencsejátékosok cinkelt dobókockái.

A Bugac melletti Petermonostora Árpád-kori romjai, amely a tatárjárás idején pusztult el.

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A természet szerelmeseinek a Puszta Kapuja Információs Központ nyújt kiindulópontot. Itt interaktív tárlat ismerteti meg a vendégeket a homokdűnék szélsőséges, nyáron akár 50-60 fokos forróságához alkalmazkodott élővilággal, például a 15 centis fűrészlábú szöcskével. A rejtőzködő parlagi vipera és a rákosi vipera is otthonra lelt itt, bár a velük való találkozásra kicsi az esély. Az alsó szinten pedig a pásztorok zseniális, gémeskutakkal működő jelzőrendszerét próbálhatjuk ki, amellyel a csendőr érkezését vagy a bajt jelezték egymásnak.