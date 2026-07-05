Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Dél-Olaszország

Odüsszeusz nyomában – Dél-Olaszország titkos tengerpartja, amit még nem tett tönkre a turizmus

20 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az olasz csizma lábujjánál elterülő, vadregényes táj igazi felfedezetlen kincs az átlagos utazó számára. Az ókori mítoszok és Odüsszeusz legendáinak földje megannyi titkot rejt, így Calabria látnivalói felejthetetlen élményt ígérnek a tömegnyomortól mentes kikapcsolódásra vágyóknak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Dél-OlaszországCalabriaolcsó utazástengerparti nyaraláskülföldi utazás

A tengerpartok szerelmesei és a történelem rajongói egyaránt megtalálják itt a számításaikat, hiszen a Jón- és a Tirrén-tenger által határolt régió az Appenninek vonulataival egészen egyedi látványt nyújt. Olaszország legszegényebb, de természeti adottságokban egyik leggazdagabb vidékén a falvak sziklaszirteken és hegyoldalakban bújnak meg, miközben a változatos tengerpartok és a tiszta, türkizkék víz a karibi világot idézik. Calabria látnivalói ráadásul jóval olcsóbban felfedezhetők, mint a felkapott északibb partszakaszok, így dél-olasz valóság pénztárcabarát, mégis exkluzív élményt nyújt a magyar utazók számára.

Calabria látnivalói közé tartozik a Capo Vaticano nevű tengerparti rész.
Calabria látnivalói között olyan lenyűgöző helyeket is találunk, mint a legendáiról nevezetes tengerpart, a Capo Vaticano
Fotó: Shutterstock

Melyek Calabria látnivalói, amiket semmiképpen sem szabad kihagyni?

A Costa degli Dei, azaz az Istenek partja Pizzótól Nicoteráig húzódik, és itt találhatók a legszebb, sok helyen teljesen ingyenesen látogatható szabadstrandok. Marina di Zambrone kiváló a családoknak, míg a Spiaggia di Ficara vagy a Praia di Fuocu a kalandvágyóknak ajánlott, mivel ezek a helyszínek csak meredek gyalogösvényeken vagy a tenger felől közelíthetők meg. Érdemes a Capo Vaticano sziklás fokát is felfedezni, ahol bérelhető kishajókkal lehet bejárni a rejtett öblöket. A Capo Vaticano volt az a hely, amelynek barlangjaiban az ókori hajósok – köztük Odüsszeusz is – megtudhatták, hogy biztonságban átkelhetnek-e a Messinai-szoroson, vagy elnyeli őket Scylla, vagy Charybdis.

A Santa Maria dell'Isola szentély Tropea partján, Dél-Olaszországban.
Tropea tengerpartján, egy sziklakiszögellésen magasodik a Santa Maria dell'Isola szentély, amely jelenlegi formáját 1905-ben nyerte el, a korábbi templomot földrengések döntötték romba
Fotó: Shutterstock

A régió koronás ékköve Tropea, a vad sziklafalra épült történelmi városka, amely nem véletlenül nyerte el korábban a legszebb olasz kisváros címét.

 A hangulatos, szűk utcák és a Santuario di Santa Maria kolostor látványa mellett a gasztronómia is lenyűgöző: a híres, helyi édes lila hagyma és a pikáns, kenhető sertéskolbász, az ’nduja szinte minden fogásban visszaköszön.

Ókori harcosok, szellemvárosok és a híres tartufo

Reggio Calabria városában, a Nemzeti Régészeti Múzeumban őrzik a híres Riacei bronzszobrokat. A Kr. e. V. századból származó, a tengerből 1972-ben kiemelt görög harcosok az ókori Magna Graecia, azaz a Nagy-Görögország emlékét idézik, és önmagukban is megérnek egy látogatást. 

Reggio Calabria. Calabria Italy. The Riace Bronzes at the National Museum of Magna Grecia. Statue A - Date: 25 - 08 - 2023
A teljesen ép ókori alkotásokat, a Riacei bronzszobrokat 1972. augusztus 16-án Stefano Mariottini, egy római vegyész fedezte fel búvárkodás közben
Fotó: Shutterstock

Ha pedig mitológia, a kardhalas szendvicseiről ismert Scilla halászfaluja – amely várának aljában tanyázott Scylla, a tizenkét lábú és hat kutyafejű lény – mindenképpen megér egy sétát. A városka Chianalea nevű negyedben a házak lépcsői közvetlenül a tengerbe vezetnek.

Az aktív pihenés kedvelőinek érdemes ellátogatniuk Észak-Calabriába, San Nicola Arcella mellé, ahol a Spiaggia dell'Arcomagno különleges, természetes sziklaíve található. A strandra a belépő felnőtteknek 4 euró (kb. 1600 HUF), gyermekeknek 2 euró (kb. 800 HUF). Az igazi különlegességek kedvelőinek pedig ott van Pentedattilo, az Aspromonte-hegység lábánál fekvő misztikus szellemváros, amelyet sorozatos földrengések miatt hagytak el lakói.

Scilla Chianalea tengerpartja halászcsónakokkal Calabriában.
Scilla Chianalea, a rusztikus hangulatú halászfalu mítoszaival, panorámájával, és az itteni vizekben fogott kardhal-ételeivel csábít a látogatásra 
Fotó: Shutterstock

Kihagyhatatlan program – egy kiadós városnéző séta után – a festői Pizzo főterén a tartufo megkóstolása, amely egy csokoládéval bevont, folyékony belsővel rendelkező kézműves fagylaltkülönlegesség. 

Pizzo calabriai város Aragon-várának bejárata.
Pizzo XV. századi Aragon-vára, ahol Napóleon sógora, Joachim Murat - I. Joachim néven nápolyi király - 1815-ben életét vesztette 
Fotó: Shutterstock

Ha pedig a tömegtől távoli, hamisítatlan középkori hangulatra vágyunk, Fiumefreddo Bruzio vára és tengerparti panorámája tökéletes zárása lehet calabriai kalandunknak. A szűk, macskaköves sikátorokban lépkedve, a tenger felett magasodó Castello della Valle romjai közül elénk táruló naplemente látványával úgy búcsúzhatunk el ettől az ősi, mitikus régiótól, hogy egy életre a szívünkbe zárjuk Dél-Olaszország e rejtett, érintetlen ékszerdobozát. 

Nézze meg videón is az elbűvölő Calabriát: 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!