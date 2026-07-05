Odüsszeusz nyomában – Dél-Olaszország titkos tengerpartja, amit még nem tett tönkre a turizmus

A tengerpartok szerelmesei és a történelem rajongói egyaránt megtalálják itt a számításaikat, hiszen a Jón- és a Tirrén-tenger által határolt régió az Appenninek vonulataival egészen egyedi látványt nyújt. Olaszország legszegényebb, de természeti adottságokban egyik leggazdagabb vidékén a falvak sziklaszirteken és hegyoldalakban bújnak meg, miközben a változatos tengerpartok és a tiszta, türkizkék víz a karibi világot idézik. Calabria látnivalói ráadásul jóval olcsóbban felfedezhetők, mint a felkapott északibb partszakaszok, így dél-olasz valóság pénztárcabarát, mégis exkluzív élményt nyújt a magyar utazók számára.
Melyek Calabria látnivalói, amiket semmiképpen sem szabad kihagyni?
A Costa degli Dei, azaz az Istenek partja Pizzótól Nicoteráig húzódik, és itt találhatók a legszebb, sok helyen teljesen ingyenesen látogatható szabadstrandok. Marina di Zambrone kiváló a családoknak, míg a Spiaggia di Ficara vagy a Praia di Fuocu a kalandvágyóknak ajánlott, mivel ezek a helyszínek csak meredek gyalogösvényeken vagy a tenger felől közelíthetők meg. Érdemes a Capo Vaticano sziklás fokát is felfedezni, ahol bérelhető kishajókkal lehet bejárni a rejtett öblöket. A Capo Vaticano volt az a hely, amelynek barlangjaiban az ókori hajósok – köztük Odüsszeusz is – megtudhatták, hogy biztonságban átkelhetnek-e a Messinai-szoroson, vagy elnyeli őket Scylla, vagy Charybdis.
A régió koronás ékköve Tropea, a vad sziklafalra épült történelmi városka, amely nem véletlenül nyerte el korábban a legszebb olasz kisváros címét.
A hangulatos, szűk utcák és a Santuario di Santa Maria kolostor látványa mellett a gasztronómia is lenyűgöző: a híres, helyi édes lila hagyma és a pikáns, kenhető sertéskolbász, az ’nduja szinte minden fogásban visszaköszön.
Ókori harcosok, szellemvárosok és a híres tartufo
Reggio Calabria városában, a Nemzeti Régészeti Múzeumban őrzik a híres Riacei bronzszobrokat. A Kr. e. V. századból származó, a tengerből 1972-ben kiemelt görög harcosok az ókori Magna Graecia, azaz a Nagy-Görögország emlékét idézik, és önmagukban is megérnek egy látogatást.
Ha pedig mitológia, a kardhalas szendvicseiről ismert Scilla halászfaluja – amely várának aljában tanyázott Scylla, a tizenkét lábú és hat kutyafejű lény – mindenképpen megér egy sétát. A városka Chianalea nevű negyedben a házak lépcsői közvetlenül a tengerbe vezetnek.
Az aktív pihenés kedvelőinek érdemes ellátogatniuk Észak-Calabriába, San Nicola Arcella mellé, ahol a Spiaggia dell'Arcomagno különleges, természetes sziklaíve található. A strandra a belépő felnőtteknek 4 euró (kb. 1600 HUF), gyermekeknek 2 euró (kb. 800 HUF). Az igazi különlegességek kedvelőinek pedig ott van Pentedattilo, az Aspromonte-hegység lábánál fekvő misztikus szellemváros, amelyet sorozatos földrengések miatt hagytak el lakói.
Kihagyhatatlan program – egy kiadós városnéző séta után – a festői Pizzo főterén a tartufo megkóstolása, amely egy csokoládéval bevont, folyékony belsővel rendelkező kézműves fagylaltkülönlegesség.
Ha pedig a tömegtől távoli, hamisítatlan középkori hangulatra vágyunk, Fiumefreddo Bruzio vára és tengerparti panorámája tökéletes zárása lehet calabriai kalandunknak. A szűk, macskaköves sikátorokban lépkedve, a tenger felett magasodó Castello della Valle romjai közül elénk táruló naplemente látványával úgy búcsúzhatunk el ettől az ősi, mitikus régiótól, hogy egy életre a szívünkbe zárjuk Dél-Olaszország e rejtett, érintetlen ékszerdobozát.
Nézze meg videón is az elbűvölő Calabriát: