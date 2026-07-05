Odüsszeusz nyomában – Dél-Olaszország titkos tengerpartja, amit még nem tett tönkre a turizmus

A tengerpartok szerelmesei és a történelem rajongói egyaránt megtalálják itt a számításaikat, hiszen a Jón- és a Tirrén-tenger által határolt régió az Appenninek vonulataival egészen egyedi látványt nyújt. Olaszország legszegényebb, de természeti adottságokban egyik leggazdagabb vidékén a falvak sziklaszirteken és hegyoldalakban bújnak meg, miközben a változatos tengerpartok és a tiszta, türkizkék víz a karibi világot idézik. Calabria látnivalói ráadásul jóval olcsóbban felfedezhetők, mint a felkapott északibb partszakaszok, így dél-olasz valóság pénztárcabarát, mégis exkluzív élményt nyújt a magyar utazók számára.

Calabria látnivalói között olyan lenyűgöző helyeket is találunk, mint a legendáiról nevezetes tengerpart, a Capo Vaticano

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Melyek Calabria látnivalói, amiket semmiképpen sem szabad kihagyni?

A Costa degli Dei, azaz az Istenek partja Pizzótól Nicoteráig húzódik, és itt találhatók a legszebb, sok helyen teljesen ingyenesen látogatható szabadstrandok. Marina di Zambrone kiváló a családoknak, míg a Spiaggia di Ficara vagy a Praia di Fuocu a kalandvágyóknak ajánlott, mivel ezek a helyszínek csak meredek gyalogösvényeken vagy a tenger felől közelíthetők meg. Érdemes a Capo Vaticano sziklás fokát is felfedezni, ahol bérelhető kishajókkal lehet bejárni a rejtett öblöket. A Capo Vaticano volt az a hely, amelynek barlangjaiban az ókori hajósok – köztük Odüsszeusz is – megtudhatták, hogy biztonságban átkelhetnek-e a Messinai-szoroson, vagy elnyeli őket Scylla, vagy Charybdis.

Tropea tengerpartján, egy sziklakiszögellésen magasodik a Santa Maria dell'Isola szentély, amely jelenlegi formáját 1905-ben nyerte el, a korábbi templomot földrengések döntötték romba

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A régió koronás ékköve Tropea, a vad sziklafalra épült történelmi városka, amely nem véletlenül nyerte el korábban a legszebb olasz kisváros címét.

A hangulatos, szűk utcák és a Santuario di Santa Maria kolostor látványa mellett a gasztronómia is lenyűgöző: a híres, helyi édes lila hagyma és a pikáns, kenhető sertéskolbász, az ’nduja szinte minden fogásban visszaköszön.

Ókori harcosok, szellemvárosok és a híres tartufo

Reggio Calabria városában, a Nemzeti Régészeti Múzeumban őrzik a híres Riacei bronzszobrokat. A Kr. e. V. századból származó, a tengerből 1972-ben kiemelt görög harcosok az ókori Magna Graecia, azaz a Nagy-Görögország emlékét idézik, és önmagukban is megérnek egy látogatást.