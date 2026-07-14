Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
cápatámadás

Cápatudatosság Világnapja: amit a cápákról tudni érdemes – és amit ideje elfelejteni

57 perce
Olvasási idő: 10 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Ha meghalljuk a cápa szót, sokunknak azonnal a rettegett ragadozó, a vérfagyasztó filmjelenetek és a menekülő fürdőzők jutnak eszünkbe. Nem véletlen: a popkultúra évtizedek óta a tengerek könyörtelen gyilkosaként ábrázolja ezeket az állatokat. A valóság azonban ennél jóval árnyaltabb – és sokkal érdekesebb. Lássuk, mi az igazság a cápákról!
Link másolása
Vágólapra másolva!
cápatámadástengeri élővilágcápaveszély
  • Tények és tévhitek a cápákról – mennyire veszélyesek valójában?
  • Miért nélkülözhetetlenek a cápák az óceánok egészségéhez?
  • Meglepő statisztikák a cápatámadásokról és a cápák veszélyeztetettségéről.
  • Érdekességek a világ legnagyobb és legkisebb cápafajairól.
  • A Cápatudatosság Világnapja: miért fontos a cápák védelme?

A Cápatudatosság Világnapja arra hívja fel a figyelmet, hogy a cápák nemcsak lenyűgöző élőlények, hanem az óceánok egészségének nélkülözhetetlen őrzői is.

cetcápa úszik a tengerben
A cetcápa a világ legnagyobb porcos hala, testhossza a 12 métert is elérheti, ám az emberre ártalmatlan: planktonokkal táplálkozik 
 Fotó: Shutterstock

Cápaveszély? Tények és tévhitek, amiket eddig talán nem tudtál

Tévhit: minden cápa veszélyes az emberre

Ez talán a legelterjedtebb félreértés. A világon több mint 500 cápafaj él, közülük azonban csupán néhány – például a nagy fehér cápa, a tigriscápa vagy a bikacápa – hozható összefüggésbe komolyabb ember elleni támadásokkal.

A legtöbb faj kifejezetten kerüli az embereket, sok közülük pedig olyan kicsi, hogy még akkor sem jelentene veszélyt, ha akarna. Az ember nem szerepel a cápák természetes zsákmányállatai között.

Tény: meglepően ritkák a cápatámadások

A cápatámadások jóval ritkábbak, mint azt a filmek alapján gondolnánk. Világszerte évente átlagosan 70–90 nem provokált cápatámadást regisztrálnak, amelyek közül általában 5–10 végződik halállal.

Az esetek döntő többsége olyan helyeken történik, ahol sok ember szörfözik, úszik vagy búvárkodik a cápák természetes élőhelyén. A legtöbb támadást az alábbi országokban jegyzik fel:

  • Egyesült Államok – elsősorban Florida partjainál, különösen Volusia megyében, amelyet gyakran a világ „cápatámadás-fővárosának” is neveznek.
  • Ausztrália – főként Új-Dél-Wales és Nyugat-Ausztrália partvidékén.
  • Dél-Afrika – különösen Fokváros környékén és a keleti partokon.
  • Bahamák, Réunion-sziget, Brazília és Hawaii szintén szerepelnek a gyakrabban érintett térségek között.
  • A Földközi-tengerben és Horvátország partjainál nagyon ritkák a cápatámadások, de pár évente előfordul. 

A szakértők szerint a legtöbb támadás nem vadászati szándékkal történik: a cápa gyakran összetéveszti az embert egy fókával vagy más zsákmányállattal, majd az első harapás után elúszik.

Tény: több cápa pusztul el az emberek miatt, mint fordítva

Miközben világszerte nagy figyelmet kapnak a ritka cápatámadások, évente becslések szerint 80–100 millió cápát pusztít el az ember halászat, a cápauszony kereskedelem és járulékos fogás következtében.

Ez azt jelenti, hogy naponta több mint 200 ezer cápa pusztul el, miközben a halálos cápatámadások száma évente rendszerint csupán néhány.

kispettyes macskacápa a tengerfenéken
A kispettyes macskacápa átlagosan 50-70 centiméteresre nő meg
Fotó: Shutterstock

Tévhit: a cápák kilométerekről megérzik a vérszagot

A cápák szaglása valóban kivételes, de a filmek gyakran eltúlozzák a képességeiket. Nem arról van szó, hogy egyetlen vércsepp miatt azonnal több kilométerről "megrohamoznák" a környéket.

Érzékszerveik rendkívül kifinomultak: a víz rezgéseit, az elektromos jeleket és bizonyos szaganyagokat is érzékelik. Ezek együtt segítik őket a tájékozódásban és a vadászatban.

Tény: a cápák idősebbek a dinoszauruszoknál

Hihetetlen, de igaz: a cápák ősei több mint 400 millió évvel ezelőtt jelentek meg a Földön. Ez azt jelenti, hogy már jóval a dinoszauruszok előtt benépesítették a tengereket, és túlélték azokat a tömeges kihalási eseményeket is, amelyek számos más élőlényt eltöröltek.

Tévhit: minden cápa óriási

A nagy fehér cápa vagy a cetcápa mérete könnyen azt a benyomást keltheti, hogy minden cápa hatalmas.

Valójában a fajok mérete rendkívül változatos. A törpecápák némelyike alig 20 centiméter hosszú, míg a cetcápa – a világ legnagyobb hala – akár 18 méteresre is megnőhet. Érdekesség, hogy ez az óriás planktonnal táplálkozik, és teljesen ártalmatlan az emberre.

Tény: a cápák nélkül az óceánok egyensúlya is veszélybe kerülhet

A legtöbb cápa csúcsragadozóként szabályozza más tengeri fajok állományát. Jelenlétük segít fenntartani az egészséges ökoszisztémát, megelőzve egyes fajok túlzott elszaporodását.

Ha a cápák száma jelentősen csökken, annak láncreakciója az egész tengeri élővilágot érintheti – végső soron pedig az emberi halászatot és az óceánok biológiai sokféleségét is.

Miért fontos a Cápatudatosság Világnapja?

A világnap célja nem az, hogy elfeledtesse velünk: a cápák vadállatok, amelyeket tisztelettel kell kezelni. Sokkal inkább arra ösztönöz, hogy a félelmet felváltsa a tudás.

Minél többet tudunk ezekről a különleges élőlényekről, annál inkább megértjük, hogy nem a tengerek gonosztevői, hanem az óceánok nélkülözhetetlen őrei. Megóvásuk nemcsak természetvédelmi kérdés, hanem közös felelősségünk is, hiszen az egészséges tengerek bolygónk jövőjének egyik alapfeltételét jelentik.

A cápák talán soha nem lesznek mindenki kedvencei – de egy biztos: statisztikailag sokkal nagyobb eséllyel ér minket villámcsapás vagy szenvedünk balesetet a mindennapokban, mint hogy cápatámadás áldozatai legyünk. A félelem helyett ezért érdemesebb a tiszteletet és a megismerést választani.

Az alábbi videóból még többet tudhatsz meg a cápákról:


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!