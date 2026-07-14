Cápatudatosság Világnapja: amit a cápákról tudni érdemes – és amit ideje elfelejteni

Tények és tévhitek a cápákról – mennyire veszélyesek valójában?

Miért nélkülözhetetlenek a cápák az óceánok egészségéhez?

Meglepő statisztikák a cápatámadásokról és a cápák veszélyeztetettségéről.

Érdekességek a világ legnagyobb és legkisebb cápafajairól.

A Cápatudatosság Világnapja: miért fontos a cápák védelme?

A Cápatudatosság Világnapja arra hívja fel a figyelmet, hogy a cápák nemcsak lenyűgöző élőlények, hanem az óceánok egészségének nélkülözhetetlen őrzői is.

A cetcápa a világ legnagyobb porcos hala, testhossza a 12 métert is elérheti, ám az emberre ártalmatlan: planktonokkal táplálkozik

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Cápaveszély? Tények és tévhitek, amiket eddig talán nem tudtál

Tévhit: minden cápa veszélyes az emberre

Ez talán a legelterjedtebb félreértés. A világon több mint 500 cápafaj él, közülük azonban csupán néhány – például a nagy fehér cápa, a tigriscápa vagy a bikacápa – hozható összefüggésbe komolyabb ember elleni támadásokkal.

A legtöbb faj kifejezetten kerüli az embereket, sok közülük pedig olyan kicsi, hogy még akkor sem jelentene veszélyt, ha akarna. Az ember nem szerepel a cápák természetes zsákmányállatai között.

Tény: meglepően ritkák a cápatámadások

A cápatámadások jóval ritkábbak, mint azt a filmek alapján gondolnánk. Világszerte évente átlagosan 70–90 nem provokált cápatámadást regisztrálnak, amelyek közül általában 5–10 végződik halállal.

Az esetek döntő többsége olyan helyeken történik, ahol sok ember szörfözik, úszik vagy búvárkodik a cápák természetes élőhelyén. A legtöbb támadást az alábbi országokban jegyzik fel:

Egyesült Államok – elsősorban Florida partjainál, különösen Volusia megyében, amelyet gyakran a világ „cápatámadás-fővárosának” is neveznek.

– elsősorban Florida partjainál, különösen Volusia megyében, amelyet gyakran a világ „cápatámadás-fővárosának” is neveznek. Ausztrália – főként Új-Dél-Wales és Nyugat-Ausztrália partvidékén.

– főként Új-Dél-Wales és Nyugat-Ausztrália partvidékén. Dél-Afrika – különösen Fokváros környékén és a keleti partokon.

– különösen Fokváros környékén és a keleti partokon. Bahamák, Réunion-sziget, Brazília és Hawaii szintén szerepelnek a gyakrabban érintett térségek között.

szintén szerepelnek a gyakrabban érintett térségek között. A Földközi-tengerben és Horvátország partjainál nagyon ritkák a cápatámadások, de pár évente előfordul.

A szakértők szerint a legtöbb támadás nem vadászati szándékkal történik: a cápa gyakran összetéveszti az embert egy fókával vagy más zsákmányállattal, majd az első harapás után elúszik.