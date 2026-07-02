Aphrodité sziklájától a titkos öblökig – Ciprus, az olcsó földi paradicsom, amit idén látni kell

A Földközi-tenger harmadik legnagyobb szigete, Ciprus, különleges kulturális és történelmi örökséggel büszkélkedhet. Stratégiai fekvése miatt az évszázadok során számos hódító fordult meg itt a perzsákól és rómaiaktól az oszmánokig, 1974 óta pedig megosztott a sziget, így az ENSZ-pufferzóna által kettévágott fővárosban, Nicosiában (Lefkosia) a görög és a török hatások sajátos keveréke tapasztalható. Dél-Ciprus azonban nemcsak a történelmi kontrasztokról, hanem a természeti kincsekről is híres. Ciprus látnivalói egyszerre kínálják a hegyvidéki falvak nyugalmát és a tengerpartok pezsgését, a törénelmet, a művészetet és a gasztronómiát. A déli, nemzetközileg is elismert rész területe ráadásul kiváló infrastruktúrával és jól megközelíthető, pénztárcabarát programokkal várja a látogatókat.

Ciprus látnivalói nemcsak gyönyörű tengerpartjaiban merülnek ki, hanem kulturális kincsivel is vár.

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Hogyan fedezhetők fel Ciprus látnivalói megfizethető áron?

A sziget déli kapujaként szolgáló Limassol (Lemesos) óvárosa ideális kiindulópont a felfedezéshez. A régi kikötő környékén sétálva a XVI. századi Kebir-mecset és a középkori vár – amely ma a Ciprusi Középkori Múzeumnak ad otthont – ingyen vagy csekély belépőjegy ellenében látogatható. A szűk, macskaköves utcákon kávézók és galériák sorakoznak, miközben a közelmúltban megújult egyetemi negyed modern és pezsgő hangulatot áraszt.

A történelem iránt érdeklődőknek kötelező program a Limassoltól nem messze található, UNESCO világörökségi védelmet élvező ókori Kourion régészeti helyszíne. Az egykori királyság területén lenyűgöző római mozaikok, egy kora keresztény bazilika és egy ma is működő, színházként és kulturális rendezvényhelyszínként ismert görög-római amfiteátrum látható, ahonnan pazar kilátás nyílik a tengerre. A tömegek és a hőség elkerülése érdekében érdemes a naplementét megelőző órákban idelátogatni.

A megosztott főváros, Nicosia (Lefkosia) felfedezésekor érdemes felkeresni a történelmi óvárost övező, 1567-ben emelt csillag alakú velencei falakat, valamint a brit fogságból való szabadulást jelképező Szabadság-emlékművet. A gyalogos ellenőrzőponton átsétálva az északi oldalon feltárul az egykori keresztény templomból átalakított Szelim-mecset tömbje és a Büyük Han, vagyis a Nagy Fogadó: az 1572-ben épült egykori oszmán karavánszeráj udvarán ma hangulatos kézműves boltok és kávézók működnek. Ha pedig a városnézés után megéheznénk, a Ledra utca mögötti csendesebb tavernákban érdemes megkóstolni a hagyományos mezét, azaz a helyi húsos és vegetáriánus fogásokból álló bőséges válogatást.