Az asztrológusok szerint ezek a csillagjegyek a nyarat úgy töltik majd, hogy elfogadják sötétebb oldalukat, és határozottan kiállnak az érdekeikért. Más szóval belépnek a saját „gonosztevő korszakukba”, és ez kifejezetten felszabadító érzés lesz számukra. A következő néhány hónapban nem lesz érdemes keresztbe tenni nekik: bármi, ami céljaik megvalósításának útjába áll, gyorsan félresöprik.

Most senki sem állíthatja meg ezt a 4 csillagjegyet – a Mars augusztus 11-ig elképesztő lendületet ad nekik Fotó: Unplash

Horoszkóp: 4 csillagjegy, amely most rendkívül motivált és ambiciózus lesz

1. Ikrek

A pihenés időszaka véget ért, Ikrek. A Marssal az Ön jegyében hamarosan igazán elfoglalt időszak veszi kezdetét, tele lesz a naptára, és folyamatosan lesz teendője. Ez a bolygó megadja Önnek azt a motivációt, amelyre szüksége van ahhoz, hogy nagy lépéseket tegyen céljai felé. Természeténél fogva versengő, és augusztus 11-ig sem ideje, sem türelme nem lesz ahhoz, hogy bárki az útjába álljon.

Az igazság az, hogy mostanában kissé unatkozott, a Mars azonban nem tűri a tétlenséget – különösen akkor nem, amikor az Ön jegyében jár. Eljött az idő, hogy lendületbe jöjjön. Nagyszabású álmai vannak, és eltökélt szándéka, hogy meg is valósítsa őket. Azért szükség szerint tartson pihenőket is, mert ebben az időszakban fokozottan hajlamos lehet a kimerülésre.

2. Nyilas

Ez a Marsból áradó energialöket éppen az, amire szüksége volt, Nyilas. Szeretné végre megvalósítani a terveit, de jól jönne egy kis plusz lendület az elinduláshoz. Pontosan ezt nyújtja a Mars az Ikrek jegyében mostantól augusztus 11-ig. Ez a tüzes energia az a szikra, amely cselekvésre ösztönzi, és lendületbe hozza.

Előfordulhat, hogy kissé csapongó, ám ez most éppen az Ön javára válik. Nem kell egyetlen projektre korlátoznia magát. Sőt, ha mindazt szeretné megvalósítani, amiről álmodik, könnyen lehet, hogy egyszerre több feladattal is foglalkoznia kell. Az Ikrek az Ön testvérjegye, és a Marssal ebben a jegyben a kommunikációja különösen hatékony lesz. Rendkívül meggyőzően tud érvelni, a lelkesedése pedig másokra is átragad. Úgy tűnik, hogy szinte mindenki, akivel kapcsolatba kerül, szívesen támogatja céljai elérésében.