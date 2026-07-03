Most senki sem állíthatja meg ezt a 4 csillagjegyet – a Mars augusztus 11-ig elképesztő lendületet ad nekik

Az asztrológusok szerint ezek a csillagjegyek a nyarat úgy töltik majd, hogy elfogadják sötétebb oldalukat, és határozottan kiállnak az érdekeikért. Más szóval belépnek a saját „gonosztevő korszakukba”, és ez kifejezetten felszabadító érzés lesz számukra. A következő néhány hónapban nem lesz érdemes keresztbe tenni nekik: bármi, ami céljaik megvalósításának útjába áll, gyorsan félresöprik.
Horoszkóp: 4 csillagjegy, amely most rendkívül motivált és ambiciózus lesz
1. Ikrek
A pihenés időszaka véget ért, Ikrek. A Marssal az Ön jegyében hamarosan igazán elfoglalt időszak veszi kezdetét, tele lesz a naptára, és folyamatosan lesz teendője. Ez a bolygó megadja Önnek azt a motivációt, amelyre szüksége van ahhoz, hogy nagy lépéseket tegyen céljai felé. Természeténél fogva versengő, és augusztus 11-ig sem ideje, sem türelme nem lesz ahhoz, hogy bárki az útjába álljon.
Az igazság az, hogy mostanában kissé unatkozott, a Mars azonban nem tűri a tétlenséget – különösen akkor nem, amikor az Ön jegyében jár. Eljött az idő, hogy lendületbe jöjjön. Nagyszabású álmai vannak, és eltökélt szándéka, hogy meg is valósítsa őket. Azért szükség szerint tartson pihenőket is, mert ebben az időszakban fokozottan hajlamos lehet a kimerülésre.
2. Nyilas
Ez a Marsból áradó energialöket éppen az, amire szüksége volt, Nyilas. Szeretné végre megvalósítani a terveit, de jól jönne egy kis plusz lendület az elinduláshoz. Pontosan ezt nyújtja a Mars az Ikrek jegyében mostantól augusztus 11-ig. Ez a tüzes energia az a szikra, amely cselekvésre ösztönzi, és lendületbe hozza.
Előfordulhat, hogy kissé csapongó, ám ez most éppen az Ön javára válik. Nem kell egyetlen projektre korlátoznia magát. Sőt, ha mindazt szeretné megvalósítani, amiről álmodik, könnyen lehet, hogy egyszerre több feladattal is foglalkoznia kell. Az Ikrek az Ön testvérjegye, és a Marssal ebben a jegyben a kommunikációja különösen hatékony lesz. Rendkívül meggyőzően tud érvelni, a lelkesedése pedig másokra is átragad. Úgy tűnik, hogy szinte mindenki, akivel kapcsolatba kerül, szívesen támogatja céljai elérésében.
3. Szűz
Szűz, akárcsak az Ikrek, az Ön jegyét is a Merkúr uralja. Ez azt jelenti, hogy az Ikrek jegyében járó Mars energiáját Ön intenzívebben érzékeli, mint a legtöbben. Ez az átvonulás a munka és a társadalmi státusz területét jelképező tizedik sorsterületét aktiválja, ezért most kiváló időszak következik ahhoz, hogy előrelépjen a karrierjében, és közelebb kerüljön szakmai céljaihoz.
Fordítsa ezt a hirtelen fellobbanó motivációt a saját javára. Ha már egy ideje karrierváltáson gondolkodik, most jött el az ideje annak, hogy meg is tegye a szükséges lépéseket. Ha fizetésemelésre vagy előléptetésre vágyik, egyeztessen időpontot a felettesével, és bátran hozza szóba. Az univerzum most egészen augusztus 11-ig támogatja az ambícióit. Ne féljen megmutatni, mire képes, és bátran törjön a csillagok felé.
4. Halak
Készüljön fel, Halak. Mostantól augusztus 11-ig az Ikrek jegyében járó Mars némi drámát hozhat az életébe. Ez azonban valójában egyáltalán nem rossz dolog. Fogadja nyitottan ezt a mozgalmas időszakot, és engedje szabadjára azokat az érzelmeket, amelyeket eddig magába fojtott. Elérkezett az idő, hogy önazonosan éljen, és bátran kövesse az ambícióit anélkül, hogy mások véleménye miatt aggódna.
Ha már egy ideje motoszkál a fejében egy kreatív ötlet, most jött el az ideje, hogy valóra váltsa. Az Ikrek erősíti a kommunikációját, a Mars pedig megadja azt a motivációt, amelyre szüksége van ahhoz, hogy végig is vigye az elképzeléseit. Semmi sem állhat az útjába annak, hogy ezen a nyáron valami igazán figyelemre méltót érjen el - írja a Your Tango.