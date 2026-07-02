Most azonban a Jupiter az Oroszlán jegyébe lép, amivel sokkal játékosabb, derűsebb és inspirálóbb energiák érkeznek. Júliusban számos dolog könnyebben alakulhat, de ez nem azt jelenti, hogy a pihenésé lesz a főszerep. A nyár várhatóan eseménydús lesz, hiszen olyan lehetőségek nyílhatnak meg, amelyek korábban elérhetetlennek tűntek. Szerencsére ez a három csillagjegy kellő önbizalommal rendelkezik ahhoz, hogy a legtöbbet hozza ki ezekből az izgalmas lehetőségekből.
A szerencse melléjük áll: 3 csillagjegy különösen jó időszak elé néz
1. Oroszlán
Mivel a Jupiter most az állatövi jegyébe lépett, hivatalosan is egy teljes éven át tartó szerencsés és sikeres időszak veszi kezdetét. Ez a bolygóállás mindenkire kedvezően hat, de különösen az Oroszlán jegy szülötteire. A szerencse és a fejlődés bolygójának ebben a tűzjegyben való tartózkodása azt jelzi, hogy az élete jelentős pozitív fordulatot vehet.
Eljött az idő, hogy ismét reflektorfénybe kerüljön, és minden jel arra utal, hogy készen is áll rá. Ebben az időszakban sokkal magabiztosabbá váli. Most szabályosan ragyog, és az emberek úgy vonzódnak önhöz, mint a moly a lánghoz. Egyszerűen a társaságában szeretnének lenni, ön pedig élvezed ezt a figyelmet.
A legjobb az egészben, hogy ezek a kedvező hatások nem csupán átmenetiek. Egy teljes éven át elkísérhetik, ezért érdemes bátran megmutatnia magát és kihasználni ezt a pozitív időszakot. Ebben az időszakban igazán nagy dolgokat érhet el.
2. Vízöntő
Valószínűleg már 2025 óta dolgozik valamin, legyen szó egy személyes projektről vagy a karrierjével kapcsolatos célokról. Rengeteg energiát fektetett bele, most pedig végre megérkezhet az erőfeszítéseinek gyümölcse.
Hamarosan megkapja a jutalmát. Az univerzum pedig elkezdi az életébe vonzani azokat az embereket, akik valóban a javát szolgálják. Ami a munkát illeti, ez kiváló időszak a kapcsolatépítésre, hiszen most könnyedén alakíthat ki új ismeretségeket. Az ebben az időszakban születő kapcsolatok jelentős segítséget nyújthatnak céljai elérésében.
A Jupiter Oroszlán jegyében való tartózkodása a szerelmi életére is kedvező hatással lehet. Ez az időszak a bátor kezdeményezéseket támogatja, ezért ne féljen megtenni az első lépést, vagy egy kis kockázatot vállalni az ismerkedés során. Az ilyenkor kezdődő kapcsolatok különösen szerencsésnek ígérkeznek. Ha már párkapcsolatban él, érdemes ezt az energiát arra használni, hogy több játékosságot és könnyedséget vigyen a kapcsolatukba. Ha eddig bizonytalan volt az elköteleződéssel kapcsolatban, ez az időszak megkönnyítheti ennek a lépésnek a megtételét.
3. Kos
Az utóbbi időben talán egyhangúnak tűnt az élete, de szerencsére a Jupiter Oroszlán jegyébe lépése meghozhatja azt az örömöt és pezsgést, amelyre már régóta vágyott. Július 1-jétől a fejlődés és a bőség bolygója hivatalosan is a kapcsolatok életterületére lép, izgalmas és játékos energiákat hozva magával. A magányos időszak ezzel véget érhet.
A társas kapcsolatai és az ismeretségi köre jelentős bővülés előtt állnak. Mindez sok örömöt és izgalmat hozhat az életébe. Néhány eseménytelenebb hónap után ismét mozgalmas időszak következhet, tele új találkozásokkal és lehetőségekkel. Az új kapcsolatok könnyedek és feszültségmentesek lehetnek.
Júliusban érdemes tudatosan új kapcsolatokat építenie vagy új barátokat szereznie. Ha már gondolkodott azon, hogy aktívabb lesz a közösségi médiában, most kiváló alkalom lehet erre is. Jelenleg minden könnyedebbnek tűnhet, különösen az, hogy megmutassa magát másoknak. Most Önre irányulhat a figyelem, és ezt minden bizonnyal élvezni is fogja - írja a Your Tango.