Most azonban a Jupiter az Oroszlán jegyébe lép, amivel sokkal játékosabb, derűsebb és inspirálóbb energiák érkeznek. Júliusban számos dolog könnyebben alakulhat, de ez nem azt jelenti, hogy a pihenésé lesz a főszerep. A nyár várhatóan eseménydús lesz, hiszen olyan lehetőségek nyílhatnak meg, amelyek korábban elérhetetlennek tűntek. Szerencsére ez a három csillagjegy kellő önbizalommal rendelkezik ahhoz, hogy a legtöbbet hozza ki ezekből az izgalmas lehetőségekből.

A szerencse melléjük áll: 3 csillagjegy különösen jó időszak elé néz Fotó: Shutterstock

A szerencse melléjük áll: 3 csillagjegy különösen jó időszak elé néz

1. Oroszlán

Mivel a Jupiter most az állatövi jegyébe lépett, hivatalosan is egy teljes éven át tartó szerencsés és sikeres időszak veszi kezdetét. Ez a bolygóállás mindenkire kedvezően hat, de különösen az Oroszlán jegy szülötteire. A szerencse és a fejlődés bolygójának ebben a tűzjegyben való tartózkodása azt jelzi, hogy az élete jelentős pozitív fordulatot vehet.

Eljött az idő, hogy ismét reflektorfénybe kerüljön, és minden jel arra utal, hogy készen is áll rá. Ebben az időszakban sokkal magabiztosabbá váli. Most szabályosan ragyog, és az emberek úgy vonzódnak önhöz, mint a moly a lánghoz. Egyszerűen a társaságában szeretnének lenni, ön pedig élvezed ezt a figyelmet.

A legjobb az egészben, hogy ezek a kedvező hatások nem csupán átmenetiek. Egy teljes éven át elkísérhetik, ezért érdemes bátran megmutatnia magát és kihasználni ezt a pozitív időszakot. Ebben az időszakban igazán nagy dolgokat érhet el.

2. Vízöntő

Valószínűleg már 2025 óta dolgozik valamin, legyen szó egy személyes projektről vagy a karrierjével kapcsolatos célokról. Rengeteg energiát fektetett bele, most pedig végre megérkezhet az erőfeszítéseinek gyümölcse.

Hamarosan megkapja a jutalmát. Az univerzum pedig elkezdi az életébe vonzani azokat az embereket, akik valóban a javát szolgálják. Ami a munkát illeti, ez kiváló időszak a kapcsolatépítésre, hiszen most könnyedén alakíthat ki új ismeretségeket. Az ebben az időszakban születő kapcsolatok jelentős segítséget nyújthatnak céljai elérésében.