Elárulta a bőrgyógyász: ezért nem szabad megvakarni a rovarcsípéseket

Ha örömödet leled a rovarcsípések vakarásában, akkor a szakértőknek rossz hírük van számodra. Valószínűleg már mindenki hallotta azt a mondatot, hogy "ne vakard a csípést, mert csak rosszabb lesz", ennek ellenére mégsem bírt vele leállni. Nos, most egy bőrgyógyász elárulta, miért is okoz ez akkora élvezett, és mit lehet tenni ellene.

Igaz a sokszor hallott tanács: ha vakarjuk a rovarcsípést, csak rosszabb lesz Fotó: Pexels

Igaz a sokszor hallott tanács: ha vakarjuk a rovarcsípést, csak rosszabb lesz

A tudósok összegyűjtöttek egy csoport egeret, majd tölcsért helyeztek nyakukra, hogy kiderítsék, mi történik, ha egy viszketést vakarnak, és mi történik, ha békén hagyják. Mint azt az eredmények is mutatják, minden a baktériumokon és a szennyeződéseken múlik, amelyek irritáló erővé válhatnak a karcolásoknál, gyulladást és akár duzzanatot is okozhatnak.

Dr. Daniel Kaplan, a Pittsburghi Egyetem bőrgyógyásza egyszerűen csak az allergiás kontakt dermatitist vizsgálta, amikor sokkal többre bukkant. Kaplan azzal kezdte, hogy kiütést okozó irritáló anyagot vitt fel az egerek fülére, és míg a tompa viszketésérzékeléssel tenyésztett egerek enyhe problémákat tapasztaltak, a fülüket vakaró normál egereknél gyulladásos immunsejtek lepték el a területet, amelyek további duzzanatot okoztak.

A tanulmány szerint, amikor az egerek nyaka köré tölcsért helyeztek, valami más is nyilvánvalóvá vált. Mivel fizikailag nem tudták megvakarni a viszketést, náluk is sokkal kevésbé súlyos duzzanat és kevesebb gyulladásos sejt volt a területen.

Kaplan elmagyarázta, hogy hasonlóképpen, ha egy szúnyogcsípést békén hagynak, az a legtöbb embernél 5-10 perc alatt elmúlik.

Ha elkezdjük vakarni, egy hétig a barátunk lesz

- tette hozzá.

A kísérlet azt mutatta ki, hogy az immunrendszer hízósejtjei (masztocitái) olyan vegyületeket szabadítanak fel, amelyek segíthetnek a baktériumok vagy toxinok leküzdésében, de hisztamint is szabadítanak fel, ami allergiát vált ki. Amint elkezdjük vakarni, az fájdalomérzékelő idegsejteket szabadít fel, ugyanis az emberek hajlamosak addig vakarni egy-egy csípést, amíg fájni nem kezd, ami egy P-anyagnak nevezett kémiai hírvivő felszabadulásához vezet. Ez súlyosbítja a hízósejtek állapotát, ami sokkal rosszabbá teszi a reakciót.

Végső soron a vakarás káros. Érdemes elkerülni

- idézte Kaplan szavait az Unilad.