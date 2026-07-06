A csók világnapja: 5 kevésbé ismert betegség, ami az ajkak összeérintésével terjed

Hihetetlen belegondolni, de már időszámításunk előtt 2500 évvel ezelőtt is a szerelem és az intimitás jelképe volt a csókolózás. Mezopotámiából ékírásos agyagtáblák maradtak fent, amelyeken szó esik az ajkak összeérintéséről, és már az ókori Egyiptomban is rendszeresen csókot adtak egymásnak a házastársak. De hogyan alakult ki a csókolózás, és hogy lehet, hogy az évezredek során egymástól teljesen elszeparált területeken is kialakult? A csók világnapja alkalmából utánajártunk!

Július hatodikán tartják a csók világnapját. Fotó: Guido Mieth / Stone RF

A csók világnapja: mindent, amit tudni lehet a csókolózásról

Míg az emberek ösztönösen sírnak és nevetnek egy érzelmileg felfokozott helyzetben, a csókolózás alapvetően nincs belénk kódolva, hanem az évezredek során kialakult viselkedési forma. Sőt, az állatvilágban is felfedezhető az ajakra adott puszi. A Science folyóiratban megjelent tanulmány szerint az emberek évezredek óta csókkal fejezik ki a szeretetüket, hogy pontosan mióta, az szinte meghatározhatatlan. Azt viszont tudományos szempontból is bizonyították, hogy miért szeretnek az emberek csókot váltani; ilyenkor ugyanis dopamin, oxitocin és endorfin szabadul fel a szervezetben, valamint csökken a stresszhormon (kortizol) szintje. Ezenkívül csókolózás közben megemelkedik a pulzusszám és az emberek között bizalmasabb viszony és kötődés alakul ki. Emiatt akár fájdalomcsillapító hatása is lehet. Mi a helyzet azonban a csókolózás árnyoldalával? Arról kevés szó esik, pedig ilyenkor több millió baktérium cserél gazdát. Nem véletlen, hogy a történelem során számos olyan betegséget ismertek az emberek, amelyekről tudták, hogy az ajkak összeérintésével terjednek. Ezek közül mutatunk ötöt!

5 csókkal terjedő betegség, amelyet jobb, ha ismer

1. Mononukleózis

Ezt a vírusfertőzést csókbetegségnek is szokták nevezni, a betegséget okozó Epstein-Barr-vírus ugyanis csókkal terjed. A tünetei emberenként eltérő erősségűek lehetnek, egy legyengült szervezetű tinédzsernél például torokfájást, lázt, nyirokcsomó-duzzanatot és hetekig tartó fáradtságot is okozhat, míg ha valaki gyerekkorában átesik rajta, lehet, hogy tünet nélkül megússza.