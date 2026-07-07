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nyári receptek

3 hűsítő csokicsoda recept egyszerűen, házilag

55 perce
Olvasási idő: 8 perc
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A meleg nyári napokon aligha vágyunk nehéz fogásokra és terhelő, habos-vajas desszertekre. Ilyenkor a hűsítő, könnyű, gyümölcsökkel megbolondított és cukormentes desszerteké a főszerep. A Csokoládé Világnapja alkalmából olyan frissítő, csokis recepteket mutatunk, amelyeket ön is egyszerűen, rövid idő alatt, könnyedén elkészíthet otthon.
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nyári receptekcsokoládé világnaphűsítő finomságcsokoládé

A nyári desszert lehet édes vagy savanykás, vizes vagy tejes alapú, a lényeg, hogy kellően hűsítsen a 30-40 fokos melegben. A cikkünkben bemutatott csokoládés receptjeink tipikus nyári nyalánkságok, amelyek között találni cukormentes és klasszikus változatot is. A közös bennük, hogy kényeztetik az ízlelőbimbókat, és kellemes felfrissülést hoznak a mindennapokba. 

Csokoládé szuflé
A csokoládé világnapja alkalmából több hűsítő csokis receptet mutatunk. Fotó: riazahmed124 / Shutterstock

Nyers vegán meggyes-csokoládés sajttorta 

A legbiztosabb nyári befutó. A csokoládé világnapja alkalmából feltétlenül duplázzuk meg a csoki mennyiségét!

Hozzávalók

  • Az alaphoz: 15 dkg mandula, 10 dkg puha datolya (kimagozva), 3 evőkanál jó minőségű kakaópor, 5 dkg apróra vágott étcsokoládé
  • A krémhez: 20 dkg kesudió (4 órára forró vízbe áztatva, majd leszűrve), 1 dl kókusztej (konzerves), 3 evőkanál méz, 10 dkg olvasztott étcsokoládé (legalább 70%-os), 1 teáskanál vanília
  • A meggyes réteghez: 25 dkg meggy, 1 teáskanál citromlé, 1 evőkanál chia mag (ez zselésíti be főzés nélkül).

Elkészítés

1. Dobjuk a mandulát, a datolyát és a kakaóport egy aprítógépbe, és mixeljük ragacsos masszává. Kézzel forgassuk bele az apró étcsokidarabokat (ettől fog igazán ropogni). Nyomkodjuk az egészet egy sütőpapírral bélelt tortaforma aljába, és tegyük a fagyasztóba.

2. A kesudiót turmixoljuk össze a kókusztejjel, mézzel (vagy datolyapasztával) és vaníliával, amíg teljesen sima masszát nem kapunk. Amikor már krémes, csorgassuk hozzá a langyosra hűlt, olvasztott étcsokoládét, és turmixoljuk még fél percig. Öntsük rá az alapra, majd tegyük vissza a fagyasztóba 1 órára.

3. A meggyréteghez turmixoljuk le a meggyet a citromlével, majd keverjük hozzá a chia magot, és hagyjuk állni 10 percig a pulton, amíg sűrű zselé lesz belőle. Simítsuk rá a megdermedt csokikrém tetejére.

4. Tegyük a fagyasztóba 3-4 órára. Szeletelés előtt 15 perccel vegyük ki. A tetejét díszíthetjük extra reszelt csokoládéval a világnap örömére!

Meggyes-csokis sajttorta
Meggyes-csokis sajttorta
Fotó: enginakyurt / Shutterstock

Fagyos csokis-joghurtos szelet

Frissítő, fanyar és hideg édesség. A selymes, krémes görög joghurt fanyar frissessége találkozik a méz lágy édességével és a vanília aromájával. Látványnak is lenyűgöző: a fagyott bogyós gyümölcsök, valamint a sötét csokoládéforgács modern, rusztikus desszertet alkot.

Hozzávalók

  • 40 dkg prémium görög joghurt 
  • 2 evőkanál termelői méz (például virágméz)
  • 1 teáskanál valódi vanília-kivonat (vagy egy fél vaníliarúd kikapart belseje)
  • 5 dkg prémium étcsokoládé (legalább 70%-os kakaótartalommal, apróra vágva)
  • 1 marék friss bogyós gyümölcs (felezett málna, egész áfonya vagy szeder)

Elkészítés

1. Keverjük össze a joghurtot a mézzel és a vaníliával. 

2. Terítsük szét egy sütőpapírral fedett tálcán kb. 1 cm vastagságban. 

3. Szórjuk meg csokidarabokkal és a gyümölccsel.

4. Tegyük a fagyasztóba 3 órára, majd törjük a csokis édességet tetszőleges darabokra.

Fehércsokoládés-joghurtos szelet
Próbálja ki a fehércsokoládés változatot is!
Fotó: Ika Rahma H / Shutterstock

Hűsítő csokoládés desszert 5 perc alatt, tojás nélkül

Krémes édesség, könnyedén elkészíthető, csak legyen türelmünk kivárni, amíg elkészül!

Hozzávalók

  • 20 dkg csokoládé (bármilyen ízű)
  • 2 teáskanál isntant kávépor
  • csipetnyi só
  • 2 dl főzőtejszín

Elkészítés

1. A csokoládét egy edénybe tesszük és felolvasztjuk, belekeverjük a kávét és a sót.

2. Amikor masszává olvadt, a tejszínt is hozzáöntjük és jól elkeverjük, egészen addig, amíg krémes állagot nem kapunk.

3. Ezután a keveréket mély tálkába öntjük és lefedve hűtőbe tesszük, 

4. Egy óra múlva már fogyaszthatjuk is. Krémes és ínycsiklandó lesz, és jobb mint a fagylalt. Tejszínhabbal vagy gyümölcsökkel is díszíthetjük.

Csokoládés desszert
Hűs csupacsoki, amelyben a koffein és a krémes csokoládé találkozik. 
Fotó: kokofoundit / Shutterstock

A csokoládé amellett, hogy finom, egészségügyi előnyökkel is bír. Tudósok arra jutottak, hogy ez a népszerű édesség segít egészségesen tartani a szív véredényeit. Flavonoidjai javítják a vérkeringést, csökkentik a vérnyomást, a koleszterinszintet és a szélütés kockázatát. Mindemellett támogatja az agyműködést, a memóriát. Tiszta édes haszon!

 

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