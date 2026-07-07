3 hűsítő csokicsoda recept egyszerűen, házilag

A nyári desszert lehet édes vagy savanykás, vizes vagy tejes alapú, a lényeg, hogy kellően hűsítsen a 30-40 fokos melegben. A cikkünkben bemutatott csokoládés receptjeink tipikus nyári nyalánkságok, amelyek között találni cukormentes és klasszikus változatot is. A közös bennük, hogy kényeztetik az ízlelőbimbókat, és kellemes felfrissülést hoznak a mindennapokba.

A csokoládé világnapja alkalmából több hűsítő csokis receptet mutatunk. Fotó: riazahmed124 / Shutterstock

Nyers vegán meggyes-csokoládés sajttorta

A legbiztosabb nyári befutó. A csokoládé világnapja alkalmából feltétlenül duplázzuk meg a csoki mennyiségét!

Hozzávalók

Az alaphoz: 15 dkg mandula, 10 dkg puha datolya (kimagozva), 3 evőkanál jó minőségű kakaópor, 5 dkg apróra vágott étcsokoládé

15 dkg mandula, 10 dkg puha datolya (kimagozva), 3 evőkanál jó minőségű kakaópor, 5 dkg apróra vágott étcsokoládé A krémhez: 20 dkg kesudió (4 órára forró vízbe áztatva, majd leszűrve), 1 dl kókusztej (konzerves), 3 evőkanál méz, 10 dkg olvasztott étcsokoládé (legalább 70%-os), 1 teáskanál vanília

20 dkg kesudió (4 órára forró vízbe áztatva, majd leszűrve), 1 dl kókusztej (konzerves), 3 evőkanál méz, 10 dkg olvasztott étcsokoládé (legalább 70%-os), 1 teáskanál vanília A meggyes réteghez: 25 dkg meggy, 1 teáskanál citromlé, 1 evőkanál chia mag (ez zselésíti be főzés nélkül).

Elkészítés

1. Dobjuk a mandulát, a datolyát és a kakaóport egy aprítógépbe, és mixeljük ragacsos masszává. Kézzel forgassuk bele az apró étcsokidarabokat (ettől fog igazán ropogni). Nyomkodjuk az egészet egy sütőpapírral bélelt tortaforma aljába, és tegyük a fagyasztóba.

2. A kesudiót turmixoljuk össze a kókusztejjel, mézzel (vagy datolyapasztával) és vaníliával, amíg teljesen sima masszát nem kapunk. Amikor már krémes, csorgassuk hozzá a langyosra hűlt, olvasztott étcsokoládét, és turmixoljuk még fél percig. Öntsük rá az alapra, majd tegyük vissza a fagyasztóba 1 órára.

3. A meggyréteghez turmixoljuk le a meggyet a citromlével, majd keverjük hozzá a chia magot, és hagyjuk állni 10 percig a pulton, amíg sűrű zselé lesz belőle. Simítsuk rá a megdermedt csokikrém tetejére.

4. Tegyük a fagyasztóba 3-4 órára. Szeletelés előtt 15 perccel vegyük ki. A tetejét díszíthetjük extra reszelt csokoládéval a világnap örömére!

Meggyes-csokis sajttorta

Fotó: enginakyurt / Shutterstock

Fagyos csokis-joghurtos szelet

Frissítő, fanyar és hideg édesség. A selymes, krémes görög joghurt fanyar frissessége találkozik a méz lágy édességével és a vanília aromájával. Látványnak is lenyűgöző: a fagyott bogyós gyümölcsök, valamint a sötét csokoládéforgács modern, rusztikus desszertet alkot.