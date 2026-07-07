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csontritkulás

Sokan nem tudják: ezt a három receptet és gyakorlatot ajánlják a szakértők csontritkulás ellen

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A csontok állapota az életkor előrehaladtával fokozatosan romolhat, ezért a megelőzésre is érdemes időben odafigyelni. A csontritkulás kialakulásának kockázatát megfelelő étrenddel és rendszeres mozgással csökkenteni lehet. A szakértők három receptet és három egyszerű gyakorlatot ajánlanak a csontok egészségének támogatására.
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csontritkulásegészséggyakorlatoktippek-tanácsok

A csontritkulás (oszteoporózis) a leggyakoribb csontanyagcsere-betegségek közé tartozik. A szakértők szerint a betegség kezdetben nem okoz panaszokat, ezért sok esetben csak egy csonttörés után derül ki, hogy a csontok már jelentősen meggyengültek.

A kalciumban gazdag ételek és az izomerősítő gyakorlatok hozzájárulhatnak a csontritkulás megelőzéséhez (képünk illusztráció) Fotó: FaustFoto / Pexels
A kalciumban gazdag ételek és az izomerősítő gyakorlatok hozzájárulhatnak a csontritkulás megelőzéséhez (képünk illusztráció)
Fotó: FaustFoto / Pexels

A csontállomány természetes lebomlása már 35 éves kor körül megkezdődik. Idővel a csontlebontó folyamatok felülkerekedhetnek a csontépítésen, ami fokozatosan növeli a törések kockázatát. Bár a betegség elsősorban a nőket érinti, a férfiak körében is egyre gyakoribb – számolt be róla a Focus.

Mit tehetünk a csontritkulás megelőzéséért?

A szakértők szerint a megelőzés két alapvető pillére az egészséges táplálkozás és a rendszeres, célzott mozgás.

A csontbarát étrendnek elegendő kalciumot és más fontos tápanyagokat kell biztosítania, miközben érdemes visszaszorítani azokat az élelmiszereket, amelyek elősegíthetik a gyulladásos folyamatokat vagy kedvezőtlenül befolyásolhatják a csontanyagcserét.

A mozgás szintén kulcsszerepet játszik. A csontokat érő terhelés serkenti a csontépítést, az erős izmok pedig stabilabb támaszt nyújtanak a csontrendszer számára.

Három recept, amely támogatja a csontok egészségét

1. Reggeli keksz diófélékkel és vörös áfonyával

Hozzávalók (8 darabhoz):

  • 100 g apró szemű zabpehely
  • 50 g napraforgómag
  • 25 g mandulaliszt
  • 25 g egész mandula
  • 25 g tökmag
  • 25 g szezámmag
  • 25 g lenmag
  • 30 g aszalt vörös áfonya
  • 1 csipet őrölt fahéj
  • 1 csipet só
  • 30 g datolyacukor vagy datolyaalapú édesítő
  • 30 g mandulakrém
  • 1 adag lenmagtojás (1 evőkanál őrölt lenmag + 3 evőkanál forró víz)
  • 3 evőkanál víz

Elkészítés: Melegítsük elő a sütőt 170 °C-ra, majd béleljünk ki egy tepsit sütőpapírral. Keverjük össze a száraz hozzávalókat, ezután adjuk hozzá a mandulakrémet, a lenmagtojást és a vizet. Dolgozzuk össze a masszát, majd formázzunk belőle nyolc lapos kekszet. Ha a tészta túl száraz, kevés növényi itallal lazítható. A kekszeket 12–20 perc alatt süssük aranybarnára.

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