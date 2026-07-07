Sokan nem tudják: ezt a három receptet és gyakorlatot ajánlják a szakértők csontritkulás ellen

A csontritkulás (oszteoporózis) a leggyakoribb csontanyagcsere-betegségek közé tartozik. A szakértők szerint a betegség kezdetben nem okoz panaszokat, ezért sok esetben csak egy csonttörés után derül ki, hogy a csontok már jelentősen meggyengültek.
A csontállomány természetes lebomlása már 35 éves kor körül megkezdődik. Idővel a csontlebontó folyamatok felülkerekedhetnek a csontépítésen, ami fokozatosan növeli a törések kockázatát. Bár a betegség elsősorban a nőket érinti, a férfiak körében is egyre gyakoribb – számolt be róla a Focus.
Mit tehetünk a csontritkulás megelőzéséért?
A szakértők szerint a megelőzés két alapvető pillére az egészséges táplálkozás és a rendszeres, célzott mozgás.
A mozgás szintén kulcsszerepet játszik. A csontokat érő terhelés serkenti a csontépítést, az erős izmok pedig stabilabb támaszt nyújtanak a csontrendszer számára.
Három recept, amely támogatja a csontok egészségét
1. Reggeli keksz diófélékkel és vörös áfonyával
Hozzávalók (8 darabhoz):
- 100 g apró szemű zabpehely
- 50 g napraforgómag
- 25 g mandulaliszt
- 25 g egész mandula
- 25 g tökmag
- 25 g szezámmag
- 25 g lenmag
- 30 g aszalt vörös áfonya
- 1 csipet őrölt fahéj
- 1 csipet só
- 30 g datolyacukor vagy datolyaalapú édesítő
- 30 g mandulakrém
- 1 adag lenmagtojás (1 evőkanál őrölt lenmag + 3 evőkanál forró víz)
- 3 evőkanál víz
Elkészítés: Melegítsük elő a sütőt 170 °C-ra, majd béleljünk ki egy tepsit sütőpapírral. Keverjük össze a száraz hozzávalókat, ezután adjuk hozzá a mandulakrémet, a lenmagtojást és a vizet. Dolgozzuk össze a masszát, majd formázzunk belőle nyolc lapos kekszet. Ha a tészta túl száraz, kevés növényi itallal lazítható. A kekszeket 12–20 perc alatt süssük aranybarnára.
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A csontbarát étrendnek elegendő kalciumot és más fontos tápanyagokat kell biztosítania, miközben érdemes visszaszorítani azokat az élelmiszereket, amelyek elősegíthetik a gyulladásos folyamatokat vagy kedvezőtlenül befolyásolhatják a csontanyagcserét.