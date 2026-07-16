Feldobnád a diétád? Próbáld ki ezt a pofonegyszerű cukkinifasírt receptet

Ha kívül ropogós, belül szaftos cukkinifasírtra vágyunk, akkor semmi másra nincs szükségünk, mint egy airfreyrre és némi kreativitásra. Mutatjuk, hogyan készíthetjük el a tökéletes diétás cukkinifasírtot!

Cukkinifasírt recept a bevállalós diétázóknak

Fotó: Shutterstock

Az airfryeres cukkinifasírt receptje

Ha már unjuk a rántott cukkinit, vagy csak kipróbálnánk valami újdonságot, akkor itt az ideje, hogy teszteljük egy könnyebb, mégis laktató formáját a zöldségnek, amelyet főételként is fogyaszthatunk. Ez az airfryerben készülő cukkinifasírt!

Hozzávalók (4 adaghoz)

50 dkg cukkini

só

őrölt fekete bors

3 tojás

2 gerezd fokhagyma

1 csokor friss petrezselyem

10 dkg reszelt light sajt

10-12 dkg alternatív zsemlemorzsa (amennyit a massza felvesz)

kevés olívaolaj spray

Elkészítés

Mossuk meg a cukkinit, majd szükség esetén hámozzuk meg, mielőtt a nagy lyukú reszelővel lereszeljük. Ezt követően sózzuk, majd hagyjuk állni 15-20 percet. Ez idő alatt levet ereszt, a maradék nedvességet pedig alaposan nyomkodjuk ki belőle. Ez az egyik legfontosabb lépés, ugyanis minél kevesebb nedvesség marad benne, annál könnyebben lesz formázható a massza, és elkerülhetjük, hogy sütés közben szétessen.

A reszelt cukkinihoz adjuk hozzá a tojást, a zúzott fokhagymát, az apróra vágott petrezselymet, a reszelt sajtot, a végén pedig ízlés szerint borsozzuk. Ezután dolgozzuk bele a zsemlemorzsát, de szigorúan csak annyit, hogy jól formázható, közepesen kemény masszát kapjunk. Formázzunk több fasírt nagyságú darabot, permetezzünk a tetejükre némi olívaolajat, majd tegyük azokat az előmelegített légkeveréses fritőz ugyancsak olívaolaj spray-vel bepermetezett kosarába.

A darabokat 180-190 Celsius-fokon süssük 10-12 percig, majd óvatosan fordítsuk meg azokat. Ekkor a másik oldalukra is fújhatunk egy kevés olívaolajat, majd így süssük tovább azokat 3-6 percig, míg aranybarnák és ropogósak nem lesznek. A sütési idő a fasírtok vastagságától és a készülék teljesítményétől függően változhat.

Origo-tipp: ha túl lágy a massza, akkor több zsemlemorzsára van szükség, ha pedig túl száraznak érezzük, akkor még egy felvert tojással segíthetünk a helyzeten.

Ha megkóstolnál egy kevésbé diétás, de szintén kiváló cukkini receptet is, akkor próbáld ki a feta sajtos verziót is: