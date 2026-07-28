Ezekre az életveszélyes tünetekre figyelj darázscsípés esetén

Egyes tünetek súlyos allergiás reakcióra utalnak darázscsípés esetén.

A száj- és torokcsípés életveszélyes lehet, sürgős orvosi ellátást igényelhet.

Bizonyos házi praktikák hasznosak lehetnek a megelőzés és a hosszú távú védelem szempontjából.

A kerti grillezések és szabadtéri programok közben aligha gondolunk arra, hogy akár egyetlen rovarcsípés is pillanatok alatt rémálommá változtathatja a napunkat. A darázscsípés ugyan a legtöbb embernél csak átmeneti fájdalmat okoz, de egyes esetekben súlyos allergiás reakciót, sőt életveszélyes anafilaxiás sokkot is kiválthat.

A darázscsípés életveszélyes állapothoz is vezethet.

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A legtöbb darázscsípés ártalmatlan, de figyelnünk kell a tünetekre

Normális reakciónak számít, ha a csípés helye fájdalmassá válik, kipirosodik és megduzzad. Ezek a panaszok ugyan kellemetlenek, de önmagukban általában nem jelentenek komoly egészségügyi veszélyt.

Más a helyzet azonban akkor, ha a csípést követő két napon belül a test egyéb részein kiütések jelennek meg, vagy légzési nehézséget, esetleg hasi panaszokat tapasztalunk. Ezek már allergiás reakcióra utalhatnak, ezért ilyen esetben mielőbb orvoshoz kell fordulnunk.

Mi az az anafilaxiás sokk?

A legsúlyosabb allergiás reakciót anafilaxiának nevezzük, és az immunrendszer túlzott reakciója váltja ki egy ártalmatlan anyaggal szemben. Anafilaxiás sokkot okozhatnak élelmiszerek, gyógyszerek és rovarcsípés is.

A darázscsípés az anafilaxiás sokk egyik leggyakoribb és legveszélyesebb kiváltó oka.

A méh- vagy darázscsípést követően testszerte jelentkező viszketés, csalánkiütés vagy szénanáthára emlékeztető tünetek jelentkezhetnek. Közepesen súlyos reakciónál nehézlégzés, hányás, hasmenés, vérnyomásesés vagy az arc hirtelen duzzanata (ödéma) is előfordulhat, még akkor is, ha a csípés nem az arcon történt.

A legsúlyosabb, amikor fulladásérzés, erős rosszullét, ájulás vagy eszméletvesztés keríti hatalmába az áldozatot – ez az anafilaxiás sokk, és ilyenkor azonnali sürgősségi ellátásra van szükség.

Arcduzzanat darázs-és méhcsípés után

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Hogyan teszteli az orvos a rovarméreg-allergiát?

Ha a csípést követően általános allergiás tüneteket tapasztalunk, a kezelőorvosunk allergológiai kivizsgálást javasolhat. Elsőként vérvizsgálattal ellenőrzik, hogy kimutatható-e a rovarméreg ellen termelődő specifikus IgE ellenanyag. Amennyiben ez nem ad egyértelmű eredményt, bőrpróba segíthet a diagnózis felállításában.