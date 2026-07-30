Darázsfészek van az otthonodnál? Így védekezz okosan

Természetes illatokkal és növényekkel is csökkenthető a darazsak megjelenése a kertben.

Egyszerű házi darázscsapda készítésével is mérsékelhető a rovarok száma.

Nehezen elérhető darázsfészek esetén mindig kérjük szakember segítségét.

Alapvetően nem keresik az emberrel való konfliktust, de ha veszélyben érzik magukat vagy a fészküket, könnyen támadásba lendülnek: a darazsak legaktívabb időszaka jellemzően júliustól szeptember végéig tart, ekkor találkozhatunk a legtöbb darázsfészekkel. Megelőzni a problémát azonban sokkal egyszerűbb, mint akkor intézkedni, amikor már nagy számban vannak jelen. Mutatjuk, hogyan csináld!

A darázsfészek faforgácsból és a darazsak nyálából készül Fotó: Almacron / Shutterstock

Darazsak likvidálása kíméletes házi módszerekkel

A darazsak a meleg, napos időben folyamatosan táplálékot keresnek, ezért különösen vonzzák őket az édes italok, gyümölcsök, és a szabadtéri étkezések. Ha nem szívesen látjuk őket vagy félünk tőlük, az elriasztásukra és távoltartásukra számos kíméletes és természetes házi módszer létezik, amellyel anélkül tehetünk a hasznos rovarok ellen, hogy elpusztítanánk azokat.

1. A citromlé a darazsak „mumusa”

A citrom és más citrusfélék intenzív aromája kellemetlen a darazsak számára. Néhány citromkarika elhelyezése egy kerti asztalon lévő pohárba vagy egy tál vízbe már önmagában is segíthet abban, hogy a rovarok ritkábban közelítsék meg a pihenőhelyünket.

Még hatékonyabb lehet egy félbevágott citromba szúrt szegfűszeg. Ez a természetes illatkombináció hosszabb ideig távol tarthatja a darazsakat a terasztól vagy az erkélytől.

2. Illóolajt a flakonba

A borsmenta különösen népszerű választás: elegendő néhány cseppet vízzel elkeverni egy szórófejes flakonban, majd időnként befújni a teraszt, az ablakok környékét, valamint a kert gyakran használt részeit.

3. Bazsalikommal is védekezhetünk

Erős illata miatt a darazsak garantáltan menekülőre fogják. Akár balkonládában, akár cserépben vagy a kertben nevelünk bazsalikomot, érdemes napos, de nem tűző napsütéses helyet választani neki.

4. Házi darázscsapda némi mézzel

Készíthetünk egyszerű csapdát kiürült műanyag palackból is. A levágott felső részt fordítsuk fejjel lefelé és illesszük az alsó részbe, amelybe előzetesen kevés vizet és mézet öntöttünk. Néhány csepp ecet hozzáadásával csökkenthető annak az esélye, hogy méhek is belekerüljenek. A csapdát mindig a kert kevésbé használt részére helyezzük, távol a terasztól. A mézes-vizes illat a darazsakat a palackba vonzza, ahonnan a tölcsérként működő, lefelé fordított szűk nyakon keresztül nem tudnak kimászni. Pár óránként vidd el a palackot a kert legtávolabbi sarkába, óvatosan vedd ki a tetejét, hogy a zümmögők kirepülhessenek.