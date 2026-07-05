A demencia jele lehet, ha hirtelen ezt a három ételt kívánja

Habár nem ez a fő tünete, a megváltozott étkezési szokásk is utalhatnak arra, hogy valakinél frontotemporális demencia (FTD) van kialakulóban. Erről az Alzheimer Társaság számolt be kiemelve: a betegség tünetei eleinte enyhék, de idővel fokozatosan súlyosbodnak. Főként attól függenek, hogy a kórban a homlok- és a halántéklebely mely területei károsodtak. Egy azonban biztos: a demencia legtöbb formájához hasonlóan a frontotemporális demencia is előrehaladó betegség, vagyis a kezdeti enyhe panaszok idővel egyre súlyosabbá válnak.

A megváltozott étkezési szokások a demencia jelei lehetnek Fotó: Pexels

A betegség korai szakaszában a viselkedéses típusú frontotemporális demencia elsősorban a személyiségben és a viselkedésben okoz változásokat, emellett a hangulatra és a gondolkodási képességre is hatással lehet

– közölte az Alzheimer Társaság hozzátéve, a frontotemporális demencia olyan betegségek csoportja, amelyek elsősorban az agy homlok- és halántéklebenyét érintik, és személyiség-, viselkedés- valamint nyelvi változásokat okoznak. A betegség jellemzően fiatalabb életkorban jelentkezik, mint az Alzheimer-kór.

A megváltozott étkezési szokások a demencia jelei lehetnek

Az egyik legfontosabb figyelmeztető jel az önkontroll elvesztése és a társas étkezési szabályok figyelmen kívül hagyása. Az érintettek gyakran ellenállhatatlan vágyat éreznek az édes, zsíros vagy szénhidrátban gazdag ételek iránt, megfeledkeznek az asztali illemszabályokról, és nem érzik, mikor kellene abbahagyniuk az evést, az alkoholfogyasztást vagy a dohányzást.

Épp ezért a szakemberek szerint az étkezési szokások hirtelen megváltozása fontos figyelmeztető jel lehet a hozzátartozók számára, különösen azért, mert az FTD korábban jelentkezhet, mint az Alzheimer-kór, tünetei pedig kevésbé ismertek.

Ha valaki hirtelen kontrollálhatatlanul kezdi fogyasztani az édességeket, érdemes felkeresni a háziorvost. Sokan azt gondolják, hogy csupán nagyobb önfegyelemre van szükségük, pedig ez akár egy súlyos idegrendszeri betegség korai tünete is lehet.

A viselkedéses típusú frontotemporális demencia további tünetei lehetnek:

koncentrációs nehézségek és könnyű elterelhetőség,

tervezési, szervezési és döntéshozatali problémák,

társadalmilag nem megfelelő viselkedés, meggondolatlan vagy sértő megjegyzések, illetve agresszív viselkedés,

az empátia csökkenése, a társas kapcsolatok iránti érdeklődés elvesztése,

motivációhiány,

a humorérzék megváltozása vagy mások problémáin való nevetés,

ismétlődő vagy kényszeres viselkedés, például ugyanazon mondatok ismételgetése, tárgyak felhalmozása vagy a pontosság megszállott figyelése,

új, akár rögeszmés érdeklődési körök kialakulása, például a zene vagy a spiritualitás iránt.

Az Alzheimer Társaság szerint a viselkedéses frontotemporális demenciában szenvedők többsége nincs tudatában saját tüneteinek. A változásokat rendszerint a családtagok és a közeli hozzátartozók veszik észre először, írja a Mirror.