Diétás szuperdesszert, ami még a makacs hasi zsírral is felveszi a harcot

Mutatunk egy egyszerű, de tápláló édességet, ami okosan összeválogatott alapanyagokkal támogatja a fogyásodat és az egészségedet azzal, hogy segít megszabadulni a hasi zsírtól – és nem mellesleg nagyon finom is. Mutatjuk a különleges diétás desszert receptjét!
Diétás desszert recept, ami segít elérni az álomalakodat
Egy olyan fogyókúrás édességet hoztunk, amely rendkívül nagy népszerűségnek örvend a diétázók körében. Miért? Mert nem üres kalóriákból áll. Minden egyes hozzávalója segíti a fogyást és a zsírégetés folyamatát.
A desszert fő összetevője a banán, amelyben rengeteg rost található. A gyümölcs rostjai lassítják a felszívódást, így megakadályozzák a hirtelen vércukorszint-ingadozást, amely fokozza a zsírraktározást, főleg a hasi területen.
A másik hozzávaló a mogyoróvaj. Az isteni mogyoróvajból származó egészséges zsírok segítenek stabilan tartani az energiaszintet, és hosszú órákig teltségérzetet biztosítanak.
A harmadik titkos összetevő pedig az étcsokoládé, amely antioxidánsaival járul hozzá a szervezetben kialakuló gyulladások csökkentéséhez, ezzel csökkentve a hasi zsír felhalmozódásának kockázatát.
A diétás desszert recept tehát segít, hogy könnyen betartsd a fogyókúrás étrended, kontrolláld az étvágyadat, illetve elkerüld a nassolással és más ételekkel bevitt felesleges kalóriákat.
Lássuk a diétás desszert receptet
Hozzávalók (~6 adaghoz):
- 2 közepes banán
- 1/4 csésze natúr mogyoróvaj
- 1/3 csésze étcsokoládé
- 1 teáskanál kókuszolaj
- egy marék sózatlan földimogyoró vagy dió
- egy csipet só
A diétás desszert elkészítés
- Egy tányért bélelj ki sütőpapírral, majd a felkarikázott banánt rendezd el rajta egy rétegben.
- Ezt tedd a fagyasztóba legalább 1 órára.
- A megdermedt banánszeleteket csorgasd meg mogyoróvajjal, majd tedd vissza fél órára a fagyasztóba.
- Az étcsokoládét a kókuszolajjal együtt olvaszd meg mikróban vagy vízgőz felett, majd keverd simára.
- A csokis keveréket öntsd a banánra, oszlasd el egyenletesen, majd szórd meg egy csipet sóval és a zúzott mogyoróval vagy dióval.
- Tedd vissza a fagyasztóba körülbelül 15 percre, amíg teljesen megdermed.
- Törd kisebb darabokra, és már fogyaszthatod vagy csomagolhatod is!
Próbáld ki az alábbi videóban látható banános receptet is, ami szintén nagy fogyókúrás kedvenc: