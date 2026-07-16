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fogyókúra

Diétás szuperdesszert, ami még a makacs hasi zsírral is felveszi a harcot

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Egy mennyei édesség, ami nemcsak finom, de akár a fogyókúrádba is belefér, sőt, okosan beépítve még segíthet az álomalakod elérésében. Nem vicc! Ezt a diétás desszert receptet neked is ki kell próbálnod, ha megszabadulnál a hasi zsírtól!
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fogyókúrahasi zsírkalóriaszegénydesszertrecept

Mutatunk egy egyszerű, de tápláló édességet, ami okosan összeválogatott alapanyagokkal támogatja a fogyásodat és az egészségedet azzal, hogy segít megszabadulni a hasi zsírtól – és nem mellesleg nagyon finom is. Mutatjuk a különleges diétás desszert receptjét!

diétás desszert receptből készült sütemények banánnal
Készítsd el te is ezt az egyszerű diétás desszert receptet! 
Fotó: 123rf.com

Diétás desszert recept, ami segít elérni az álomalakodat

Egy olyan fogyókúrás édességet hoztunk, amely rendkívül nagy népszerűségnek örvend a diétázók körében. Miért? Mert nem üres kalóriákból áll. Minden egyes hozzávalója segíti a fogyást és a zsírégetés folyamatát.

A desszert fő összetevője a banán, amelyben rengeteg rost található. A gyümölcs rostjai lassítják a felszívódást, így megakadályozzák a hirtelen vércukorszint-ingadozást, amely fokozza a zsírraktározást, főleg a hasi területen.

A másik hozzávaló a mogyoróvaj. Az isteni mogyoróvajból származó egészséges zsírok segítenek stabilan tartani az energiaszintet, és hosszú órákig teltségérzetet biztosítanak.

A harmadik titkos összetevő pedig az étcsokoládé, amely antioxidánsaival járul hozzá a szervezetben kialakuló gyulladások csökkentéséhez, ezzel csökkentve a hasi zsír felhalmozódásának kockázatát.

A diétás desszert recept tehát segít, hogy könnyen betartsd a fogyókúrás étrended, kontrolláld az étvágyadat, illetve elkerüld a nassolással és más ételekkel bevitt felesleges kalóriákat.

Lássuk a diétás desszert receptet

Hozzávalók (~6 adaghoz):

  • 2 közepes banán
  • 1/4 csésze natúr mogyoróvaj
  • 1/3 csésze étcsokoládé
  • 1 teáskanál kókuszolaj
  • egy marék sózatlan földimogyoró vagy dió
  • egy csipet só

A diétás desszert elkészítés

  1. Egy tányért bélelj ki sütőpapírral, majd a felkarikázott banánt rendezd el rajta egy rétegben.
  2. Ezt tedd a fagyasztóba legalább 1 órára.
  3. A megdermedt banánszeleteket csorgasd meg mogyoróvajjal, majd tedd vissza fél órára a fagyasztóba.
  4. Az étcsokoládét a kókuszolajjal együtt olvaszd meg mikróban vagy vízgőz felett, majd keverd simára.
  5. A csokis keveréket öntsd a banánra, oszlasd el egyenletesen, majd szórd meg egy csipet sóval és a zúzott mogyoróval vagy dióval.
  6. Tedd vissza a fagyasztóba körülbelül 15 percre, amíg teljesen megdermed.
  7. Törd kisebb darabokra, és már fogyaszthatod vagy csomagolhatod is!

Próbáld ki az alábbi videóban látható banános receptet is, ami szintén nagy fogyókúrás kedvenc:

 

 

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