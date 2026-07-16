Diétás szuperdesszert, ami még a makacs hasi zsírral is felveszi a harcot

Mutatunk egy egyszerű, de tápláló édességet, ami okosan összeválogatott alapanyagokkal támogatja a fogyásodat és az egészségedet azzal, hogy segít megszabadulni a hasi zsírtól – és nem mellesleg nagyon finom is. Mutatjuk a különleges diétás desszert receptjét!

Készítsd el te is ezt az egyszerű diétás desszert receptet!

Fotó: 123rf.com

Diétás desszert recept, ami segít elérni az álomalakodat

Egy olyan fogyókúrás édességet hoztunk, amely rendkívül nagy népszerűségnek örvend a diétázók körében. Miért? Mert nem üres kalóriákból áll. Minden egyes hozzávalója segíti a fogyást és a zsírégetés folyamatát.

A desszert fő összetevője a banán, amelyben rengeteg rost található. A gyümölcs rostjai lassítják a felszívódást, így megakadályozzák a hirtelen vércukorszint-ingadozást, amely fokozza a zsírraktározást, főleg a hasi területen.

A másik hozzávaló a mogyoróvaj. Az isteni mogyoróvajból származó egészséges zsírok segítenek stabilan tartani az energiaszintet, és hosszú órákig teltségérzetet biztosítanak.

A harmadik titkos összetevő pedig az étcsokoládé, amely antioxidánsaival járul hozzá a szervezetben kialakuló gyulladások csökkentéséhez, ezzel csökkentve a hasi zsír felhalmozódásának kockázatát.

A diétás desszert recept tehát segít, hogy könnyen betartsd a fogyókúrás étrended, kontrolláld az étvágyadat, illetve elkerüld a nassolással és más ételekkel bevitt felesleges kalóriákat.

Lássuk a diétás desszert receptet

Hozzávalók (~6 adaghoz):

2 közepes banán

1/4 csésze natúr mogyoróvaj

1/3 csésze étcsokoládé

1 teáskanál kókuszolaj

egy marék sózatlan földimogyoró vagy dió

egy csipet só

A diétás desszert elkészítés

Egy tányért bélelj ki sütőpapírral, majd a felkarikázott banánt rendezd el rajta egy rétegben. Ezt tedd a fagyasztóba legalább 1 órára. A megdermedt banánszeleteket csorgasd meg mogyoróvajjal, majd tedd vissza fél órára a fagyasztóba. Az étcsokoládét a kókuszolajjal együtt olvaszd meg mikróban vagy vízgőz felett, majd keverd simára. A csokis keveréket öntsd a banánra, oszlasd el egyenletesen, majd szórd meg egy csipet sóval és a zúzott mogyoróval vagy dióval. Tedd vissza a fagyasztóba körülbelül 15 percre, amíg teljesen megdermed. Törd kisebb darabokra, és már fogyaszthatod vagy csomagolhatod is!

Próbáld ki az alábbi videóban látható banános receptet is, ami szintén nagy fogyókúrás kedvenc: