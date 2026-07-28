QR-kód váltja a nyomtatott vízumot Kairóban – Így változnak az árak és a szabályok

Digitális váltás: augusztus 1-jétől papíralapú matrica helyett QR-kódos rendszert tesztelnek a kairói repülőtéren.

augusztus 1-jétől papíralapú matrica helyett QR-kódos rendszert tesztelnek a kairói repülőtéren. Egyszerű igénylés: a kódot online, applikáción vagy automatáknál is ki lehet váltani, és 48 órán át érvényes.

a kódot online, applikáción vagy automatáknál is ki lehet váltani, és 48 órán át érvényes. Árak: a teljes díj 36 dollár (kb. 12 800 Ft), amelyből 6 dollár (kb. 2 100 Ft) a digitális szolgáltatási felár.

Augusztus 1-jétől jelentős újítást tesztelnek a kairói nemzetközi repülőtéren a hatóságok. Az új eljárás keretében a megszokott, útlevélbe ragasztható papíralapú vízummatricát egy modern QR-kód váltja fel. Ennek köszönhetően a digitális vízum már a repülőgép felszállása előtt, vagy akár a repülőút során is megigényelhető. Az egyiptomi Turisztikai és Régészeti Minisztérium tájékoztatása szerint a fejlesztés célja a beléptetés folyamatának felgyorsítása. A próbaüzem kezdetben a fővárosi légikikötő valamennyi érkezési terminálját érinti.

Vége a hagyományos, útlevélbe ragasztható papíralapú vízummatricának Egyiptomban? Jön az új digitális vízum!

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Hogy igényelhető az új digitális vízum Egyiptomba?

Az új rendszer rugalmas megoldásokat kínál az utazóknak a belépési engedély beszerzésére. A szükséges QR-kódot a hivatalos online felületen, mobilalkalmazáson keresztül, vagy a kairói repülőtér érkezési csarnokában található automatáknál is ki lehet váltani.

A weboldal a tervek szerint 48 órával a tesztüzem elindítása előtt nyílik meg. Az ügyintézést az utas helyett utazási iroda is elvégezheti. A határellenőrzésnél az útlevél mellett ezt a QR-kódot kell felmutatni e-mailből, mobilképernyőről vagy kinyomtatott papíron, amely a kiállítástól számított 48 órán át érvényes.

Mennyibe kerül az egyiptomi vízum az új rendszerben?

Az új típusú engedély teljes díja 36 amerikai dollár, ami jelenlegi árfolyamon körülbelül 12 800 forintnak felel meg. Ez az összeg két részből áll: a korábbi 30 dolláros (kb. 10 700 forintos) alapvízumdíjból, valamint a 6 dolláros (kb. 2 100 forintos) digitális kiállítási költségből.

A tesztidőszak alatt a digitális eljárás a meglévő vízum igénylésével párhuzamosan fut, így az utasok mindkét opciót használhatják. A próbaüzem sikeres lezárását követően viszont a hatóságok kivezetik a matricás megoldást.