Ne dobja ki a dinnye magját, jósoljon belőle!

A görögdinnye története egészen az ókori Egyiptomig nyúlik vissza, ahol nemcsak hűsítő gyümölcsként, hanem az élet, a termékenység és a bőség jelképeként is tekintettek rá, hazánkban pedig évszázadok óta a nyár egyik legkedveltebb gyümölcseként tartják számon. Nem véletlen tehát, hogy a néphit is különleges jelentést tulajdonított ennek a nyári termésnek, és a dinnye magjából a babona szerint akár a jövőnket is megismerhetjük.

A görögdinnye magjából jósolni is lehet

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Jóslás a dinnye magjából: minden a jó választással kezdődik

Manapság egyre népszerűbbek a magnélküli görögdinnyék, hiszen sokan csak az apró, fekete kellemetlenkedőket látják bennük. Ha azonban jósolni szeretnénk, mindenképpen olyan dinnyét válasszunk, amelyben bőven akad mag, hiszen a régi hiedelmek szerint már ezek száma is árulkodó lehet. Vágjunk le egy szeletet, majd számoljuk meg, hány magot találunk benne. A páros szám kiegyensúlyozott időszakot, békülést és harmóniát jelezhet a szerelmi életünkben, míg a páratlan váratlan fordulatot, új lehetőséget vagy izgalmas változást ígér. Érdemes azt is megfigyelni, milyen színű magot veszünk észre először, mert a néphit szerint ez hordozza magában a legfontosabb üzenetet. A fekete mag biztos irányt jelez az életünkben, és megerősíthet minket abban, hogy jó úton járunk. Amennyiben azonban fehéret látunk meg elsőként, az arra utalhat, hogy valami átalakulóban van a magánéletünkben. A barna vagy fakó szem pedig egy régi, akár kellemetlen ügy visszatérését sejteti.

A formájuk is árulkodó lehet

A dinnyemagjóslásnál nemcsak a magok számát és színét, hanem az alakjukat és helyüket is érdemes figyelni. A kerek, telt magok a régi hiedelmek szerint bőséget, szerencsét és kedvező fordulatot jelezhetnek, míg az apró, töredezett szemek óvatosságra intenek, főleg a pénzügyek terén. Úgy tartották, ilyenkor érdemes jobban beosztani a vagyonunkat, és kétszer is meggondolni a nagyobb kiadásokat. Ha evés közben egy szem a tányér pereme felé csúszik, az utazást vagy váratlan programot ígérhet. Ám ha középen marad, az arra figyelmeztet, hogy koncentráljunk jobban a családi kapcsolatainkra, fókuszáljunk befelé és lassítsunk a tempón. Amennyiben véletlenül a szánkba kerül egy mag, azt a hiedelmek szerencsejelnek tartották, különösen akkor, ha nem harapunk rá. Úgy vélték, ilyenkor egy váratlan lehetőség közeledik, amelyre érdemes nyitottnak lenni.