Ne dobja ki a dinnye magját, jósoljon belőle!

A görögdinnye története egészen az ókori Egyiptomig nyúlik vissza, ahol nemcsak hűsítő gyümölcsként, hanem az élet, a termékenység és a bőség jelképeként is tekintettek rá, hazánkban pedig évszázadok óta a nyár egyik legkedveltebb gyümölcseként tartják számon. Nem véletlen tehát, hogy a néphit is különleges jelentést tulajdonított ennek a nyári termésnek, és a dinnye magjából a babona szerint akár a jövőnket is megismerhetjük.
Jóslás a dinnye magjából: minden a jó választással kezdődik
Manapság egyre népszerűbbek a magnélküli görögdinnyék, hiszen sokan csak az apró, fekete kellemetlenkedőket látják bennük. Ha azonban jósolni szeretnénk, mindenképpen olyan dinnyét válasszunk, amelyben bőven akad mag, hiszen a régi hiedelmek szerint már ezek száma is árulkodó lehet. Vágjunk le egy szeletet, majd számoljuk meg, hány magot találunk benne. A páros szám kiegyensúlyozott időszakot, békülést és harmóniát jelezhet a szerelmi életünkben, míg a páratlan váratlan fordulatot, új lehetőséget vagy izgalmas változást ígér. Érdemes azt is megfigyelni, milyen színű magot veszünk észre először, mert a néphit szerint ez hordozza magában a legfontosabb üzenetet. A fekete mag biztos irányt jelez az életünkben, és megerősíthet minket abban, hogy jó úton járunk. Amennyiben azonban fehéret látunk meg elsőként, az arra utalhat, hogy valami átalakulóban van a magánéletünkben. A barna vagy fakó szem pedig egy régi, akár kellemetlen ügy visszatérését sejteti.
A formájuk is árulkodó lehet
A dinnyemagjóslásnál nemcsak a magok számát és színét, hanem az alakjukat és helyüket is érdemes figyelni. A kerek, telt magok a régi hiedelmek szerint bőséget, szerencsét és kedvező fordulatot jelezhetnek, míg az apró, töredezett szemek óvatosságra intenek, főleg a pénzügyek terén. Úgy tartották, ilyenkor érdemes jobban beosztani a vagyonunkat, és kétszer is meggondolni a nagyobb kiadásokat. Ha evés közben egy szem a tányér pereme felé csúszik, az utazást vagy váratlan programot ígérhet. Ám ha középen marad, az arra figyelmeztet, hogy koncentráljunk jobban a családi kapcsolatainkra, fókuszáljunk befelé és lassítsunk a tempón. Amennyiben véletlenül a szánkba kerül egy mag, azt a hiedelmek szerencsejelnek tartották, különösen akkor, ha nem harapunk rá. Úgy vélték, ilyenkor egy váratlan lehetőség közeledik, amelyre érdemes nyitottnak lenni.
Tányér fölé szórt kívánság
Akár kívánságpróbát is csinálhatunk dinnyével, ehhez válasszunk ki egyetlen szép, fényes magot, majd fogalmazzunk meg magunkban egy vágyat, amelyet szeretnénk beteljesíteni. Ejtsük a magot egy szalvétára, és figyeljük meg, hogyan áll meg: ha laposan fekszik, türelemre int, vagyis a kívánság teljesüléséhez még időre van szükség. Ám amennyiben ferdén áll, mintha nem találná a helyét, az azt üzenheti, hogy a beteljesülés kerülőúton, váratlan fordulatokon keresztül érkezhet meg hozzánk. A szerencsét szórással is próbára tehetjük: óvatosan potyogtassunk 7 magot a tányér fölé, majd nézzük meg, milyen alakzat rajzolódik ki. Abban az esetben, ha kör formálódik belőlük, az védelmet, családi békét és összetartást jelezhet. Hogyha egy vonalba rendeződnek, utazást, haladást vagy fontos döntést mutathatnak, ám ha szétszóródnak, mozgalmas, kaotikus, mégis izgalmas hetek várhatnak ránk - írja a Fanny magazin.