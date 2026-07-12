Készítsünk lekvárt dinnyehéjból

A dinnye sötétzöld külső héját vágjuk le, mert ez kemény és kesernyés lehet. A lekvárhoz a világos, tömör rész a legjobb, amely főzés közben szépen megpuhul, de arra ügyeljünk, hogy friss legyen, mikor munkához látunk.

Dinnyehéj lekvár is készíthető a maradékból

Fotó: Ekaterina Poltoracnienko / Shutterstock



Lekvár dinnyehéjból: szeleteljük apró darabokra a gyümölcsöt

Minél kisebbre vágjuk vagy reszeljük, annál könnyebben puhul meg. Készülhet belőle sűrűbb, darabosabb vagy akár egészen krémes állagú lekvár is.

Használjunk hozzá citromot

A citrom leve frissíti az ízt, a reszelt héja pedig illatosabbá teszi a főzetet. Fontos azonban, hogy mindig vegyszermentes citromot használjunk, ha a héját is belefőzzük.

Előbb pároljuk meg kicsit

A dinnyehéjat érdemes kevés citromlével előfőzni, amíg üvegesedni kezd. Így később könnyebben veszi fel a cukrot és a fűszereket, és végül karakteresebb lesz az íze is.

Óvatosan bánjunk az édesítéssel

Egy kilogramm megtisztított héjhoz nagyjából 40–50 dekagramm cukor szükséges. A pontos mennyiség attól függ, mennyi piros hús maradt rajta, illetve hogy mennyire édesszájú a család.

Fűszerekkel izgalmasabb lehet

A fahéj melegebb, a gyömbér frissebb, a vanília lágyabb karaktert ad neki. Elég kevés is ezekből a hozzávalókból, mert a dinnyehéj önmagában is finom, visszafogott alapízt biztosít a lekvárnak.

Az alma is jól jöhet

Ha természetesebb állagot szeretnénk, főzhetünk hozzá egy kevés almát. Pektintartalma ugyanis segíthet abban, hogy a lekvár selymesebb, sűrűbb és egyúttal tartalmasabb is legyen.

Dzsemfix is kerülhet bele

A görögdinnye sok vizet tartalmaz, ezért nehezebben sűrűsödik, így ha biztosra akarunk menni, dzsemfixszel tehetjük kenhetővé a végeredményt.

Forrón üvegezzük be

A kész lekvárt sterilizált üvegekbe töltsük, majd azonnal zárjuk le. Ezután mehet száraz dunsztba, vagyis pokrócok közé, amíg lassan teljesen ki nem hűl - írja a Fanny magazin.