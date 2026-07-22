A világ legbüdösebb gyümölcse, mégis milliók rajonganak érte – Íme az igazság a hírhedt ázsiai durianról

Extrém kettősség: a durian a világ legmegosztóbb gyümölcse, amelynek átható, záptojásra emlékeztető szagával édes, krémes és vaníliás ízvilág áll szemben.

a durian a világ legmegosztóbb gyümölcse, amelynek átható, záptojásra emlékeztető szagával édes, krémes és vaníliás ízvilág áll szemben. Szigorú tilalmak: intenzív és mindenen áthatoló szaga miatt Délkelet-Ázsiában szinte az összes szállodából és tömegközlekedési eszközről kitiltották.

intenzív és mindenen áthatoló szaga miatt Délkelet-Ázsiában szinte az összes szállodából és tömegközlekedési eszközről kitiltották. Hazai beszerzés: bár trópusi különlegességről van szó, fagyasztott vagy tálcás formában a nagyobb hazai ázsiai élelmiszerüzletekben is beszerezhető.

Sokan már a puszta gondolatától is visszariadnak, pedig a durian az ázsiai kultúrában igazi királyi csemegének számít. Ez az egzotikus növény az utóbbi időben a nyugati utazók körében is legendássá vált, hiszen kétes hírneve szinte mindenkiben felébreszti a kíváncsiságot. Ha szeretnénk megérteni a helyiek rajongását, érdemes félretenni az előítéleteket, és tenni egy próbát ezzel a különleges textúrájú gyümölccsel. Fedezzük fel együtt a trópusok legkülönösebb termését!

Íme a világ legmegosztóbb gyümölcse, a durian, amelyet fertelmes szaga miatt kitiltottak a repülőgépekről. Az íze viszont kifejezetten izgalmas

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Mi az a durian, és miért övezi ekkora szenzáció?

A mályvafélék családjába tartozó fa (azon belül is leggyakrabban a Durio zibethinus nevű faj) termése egy méretes, tüskés páncéllal borított gyümölcs, amely akár a három kilogrammos súlyt is elérheti.

Ha valaki megkérdezi, hogy pontosan milyen gyümölcs a durian, a válasz egyszerre egyszerű és összetett: egy olyan vastag héjú, fás szárú növényről van szó, amelynek belsejében krémes, sárgás hús és nagy, pörkölve is fogyasztható magok találhatók. Különlegessége abban rejlik, hogy a természetben a denevérek porozzák be a virágait, amelyek délután nyílnak ki, és másnap reggelre már le is hullanak a fáról.

A durian virága, amelyet a denevérek poroznak be

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Bár több tucat fajtája létezik, a nemzetközi piacon szinte kizárólag ezzel az egy típussal találkozhatunk, amelynek számtalan nemesített változata létezik a mérsékeltebb aromájúaktól a rendkívül karakteresekig.

Komoly kihívások: a durian szaga és a durian íze

A gyümölcs hírneve alapvetően két, egymásnak teljesen ellentmondó tulajdonságon alapul. A durian szaga annyira átható és intenzív, hogy Délkelet-Ázsiában számos szállodából, tömegközlekedési eszközről és repülőtérről is kitiltották. Sokan a záptojáshoz, a fokhagymához vagy a tisztítatlan csatornához hasonlítják ezt a mindenen áthatoló szagot, amelyet a zárt héj sem képes magában tartani.