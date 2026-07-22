A világ legbüdösebb gyümölcse, mégis milliók rajonganak érte – Íme az igazság a hírhedt ázsiai durianról

- Extrém kettősség: a durian a világ legmegosztóbb gyümölcse, amelynek átható, záptojásra emlékeztető szagával édes, krémes és vaníliás ízvilág áll szemben.
- Szigorú tilalmak: intenzív és mindenen áthatoló szaga miatt Délkelet-Ázsiában szinte az összes szállodából és tömegközlekedési eszközről kitiltották.
- Hazai beszerzés: bár trópusi különlegességről van szó, fagyasztott vagy tálcás formában a nagyobb hazai ázsiai élelmiszerüzletekben is beszerezhető.
Sokan már a puszta gondolatától is visszariadnak, pedig a durian az ázsiai kultúrában igazi királyi csemegének számít. Ez az egzotikus növény az utóbbi időben a nyugati utazók körében is legendássá vált, hiszen kétes hírneve szinte mindenkiben felébreszti a kíváncsiságot. Ha szeretnénk megérteni a helyiek rajongását, érdemes félretenni az előítéleteket, és tenni egy próbát ezzel a különleges textúrájú gyümölccsel. Fedezzük fel együtt a trópusok legkülönösebb termését!
Mi az a durian, és miért övezi ekkora szenzáció?
A mályvafélék családjába tartozó fa (azon belül is leggyakrabban a Durio zibethinus nevű faj) termése egy méretes, tüskés páncéllal borított gyümölcs, amely akár a három kilogrammos súlyt is elérheti.
Ha valaki megkérdezi, hogy pontosan milyen gyümölcs a durian, a válasz egyszerre egyszerű és összetett: egy olyan vastag héjú, fás szárú növényről van szó, amelynek belsejében krémes, sárgás hús és nagy, pörkölve is fogyasztható magok találhatók. Különlegessége abban rejlik, hogy a természetben a denevérek porozzák be a virágait, amelyek délután nyílnak ki, és másnap reggelre már le is hullanak a fáról.
Bár több tucat fajtája létezik, a nemzetközi piacon szinte kizárólag ezzel az egy típussal találkozhatunk, amelynek számtalan nemesített változata létezik a mérsékeltebb aromájúaktól a rendkívül karakteresekig.
Komoly kihívások: a durian szaga és a durian íze
A gyümölcs hírneve alapvetően két, egymásnak teljesen ellentmondó tulajdonságon alapul. A durian szaga annyira átható és intenzív, hogy Délkelet-Ázsiában számos szállodából, tömegközlekedési eszközről és repülőtérről is kitiltották. Sokan a záptojáshoz, a fokhagymához vagy a tisztítatlan csatornához hasonlítják ezt a mindenen áthatoló szagot, amelyet a zárt héj sem képes magában tartani.
Ezzel szemben a durian íze a rajongók szerint a legfinomabb francia krémekre emlékeztet: gazdag, édes, vaníliás és enyhén mandulás tónusokkal bír, miközben az állaga leginkább a lágy tejsodóra hasonlít. Ez az édes és zsíros textúra magas tápértékkel párosul, hiszen a gyümölcs rendkívül gazdag C-vitaminban, B-vitaminokban (különösen tiaminban), káliumban, valamint rézben.
Hazai beszerzés: a durian hol kapható nálunk?
Felmerül a kérdés, miként próbálhatjuk ki ezt az egzotikus különlegességet anélkül, hogy repülőre ülnénk. Ha kíváncsi vagy, hogy hol kapható durian Magyarországon, elsősorban a nagyobb ázsiai élelmiszerüzleteket, különleges importgyümölcsöket árusító delikáteszeket és a budapesti kínai piacokat érdemes felkeresned. Itt leggyakrabban fagyasztott állapotban, egészben vagy előre kibontott, tálcás kiszerelésben juthatsz hozzá, ami segít abban, hogy a hírhedt buké ne árassza el azonnal az egész konyhádat a kicsomagolás előtt.
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