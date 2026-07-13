Kiderült az igazság a zöldségevésről: szakértő mondta el, mennyit érdemes fogyasztani

Kiderült az igazság arról, valóban kell-e heti harminc "növényt" enni az egészségünk érdekében. A „heti 30 növény” elmélete egy 2018-as kutatásból származik, amelyben több mint 10 ezer amerikai, brit és ausztrál résztvevő vett részt. A kutatás során a résztvevők székletmintát adtak, valamint beszámoltak arról is, hogy általában milyen ételeket fogyasztanak. Ezt követően a kutatók elemezték a mintákban található bélmikrobákat, és azt találták, hogy azoknak, akik hetente több mint 30 különböző növényi eredetű élelmiszert fogyasztottak, változatosabb volt a bélmikrobiomjuk, mint azoknak, akik kevesebb mint 10-félét ettek.

Kiderült, kell-e heti 30 zöldséget és gyümölcsöt fogyasztanunk az egészségünk érdekében. Fotó: shutterstock / Shutterstock

Fontos leszögezni, hogy a fenti kutatási eredmény nem jelenti azt, hogy a 30-as szám valamilyen mágikus határ lenne. Valójában valószínűleg nincs nagy jelentősége annak, hogy valaki heti 25 vagy 30 különböző zöldséget fogyaszt-e el:

A harmincas szám meglehetősen önkényes. Nem arról van szó, hogy a kutatók összehasonlították volna a 10, 20, 30 vagy 35 különböző növény fogyasztását, és találtak volna egy egyértelmű határértéket

– nyilatkozta Daniel M. Davis professzor, a londoni Imperial College élettudományi karának vezetője.

A szakember szerint a kutatás nem bizonyítja azt sem, hogy a heti 30 különböző növény elfogyasztása közvetlenül javítaná az egészséget. Bár a változatosabb bélmikrobiomot összefüggésbe hozták bizonyos betegségek alacsonyabb kockázatával, a tudósok még mindig nem tudják pontosan, milyen is az igazán egészséges bélflóra.

Azok az emberek, akik hetente több mint 30 különböző növényt esznek, valószínűleg rengeteg más szempontból is egészségesebben élnek

– hangsúlyozta hozzátéve, hogy a testmozgás, az alvás minősége és a stressz is jelentős hatással van a bélmikrobiomra, ezért nagyon nehéz elkülöníteni, hogy ezek közül pontosan melyik tényező milyen szerepet játszik.

Nem minden egészséges, ami annak tűnik

A professzor arra is figyelmeztetett, hogy érdemes óvatosnak lenni azokkal, akik üzletet építenek a „heti 30 növény” elméletére. Az elmúlt években ugyanis számos drága étrend-kiegészítő jelent meg a piacon, amelyek azt ígérik, hogy segítenek elérni ezt a célt, ám ezek hatékonyságát kevés független tudományos bizonyíték támasztja alá.

Nem bizonyított, hogy a heti 30 különböző növény elfogyasztása megelőzi a betegségeket vagy konkrét egészségügyi előnyökkel jár. Amit viszont biztosan tudunk, hogy a gyümölcsökben, zöldségekben, hüvelyesekben, olajos magvakban és teljes kiőrlésű gabonákban gazdag, változatos étrend általánosságban jót tesz az egészségnek

- idézte őt a TheGuardian.